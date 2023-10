Tanzperformance und Workshop zu indischer Tanzkunst

Shrimati Monalisa Gosh aus Kalkutta ist eine der bekanntesten Tänzerinnen und Lehrerinnen indischer Tanzkunst. Am 18. November ist sie in Ehingen zu einer Tanzperformance und einem Workshop zu Gast. Der indische Odissi-Tanz wird auch als heiliger Tanz bezeichnet.

Jede kleinste Bewegung, jede einzelne Geste haben eine Bedeutung und erfordern immense Körperbeherrschung sowie große Beweglichkeit. Die Kunst dieses „schönsten“ Tanzes weltweit, wie man sagt, hat Gosh bei führenden Meistern gelernt. Auch der Bollywood-Stil, den wir aus indischen Unterhaltungsfilmen kennen und der auf vielen Parties getanzt wird, ist eine atemberaubende Kombination aus indischem Tempeltanz, orientalischen Bewegungen und zeitgenössischem Tanz.

Monalisa Gosh entführt bei ihrer Performance mit zwei weiteren indischen Tänzerinnen in die Welt der anmutigen Gesten und ausdrucksstarken Körpersprache und zeigt mitreißende Choreografien zu faszinierender indischer Musik.

Die Tanzperformance am Samstag, 18. November, im Franziskanerkloster beginnt um 19 Uhr. Zuvor von 15 bis 17 Uhr findet ebenfalls im Franziskanerkloster der Odissi/Bollywood-Workshop statt. Für alle, die Lust haben, Bollywood und Odissi zu tanzen, bietet Monalisa Gosh den Workshop zum Mitmachen und Lernen an.

Anmeldungen sind möglich bei der Volkshochschule Ehingen, Franziskanerkloster, Spitalstraße 30, in Ehingen, per Mail an [email protected], unter Telefon 07391/503‐503 oder online auf www.vhs-ehingen.de.