Tagesmütter aus dem Alb-Donau-Kreis laden zum Austausch ein

Anlässlich des bundesweiten „Tags der Kindertagespflege“ lädt der Tagesmütterverein Alb-Donau-Kreis in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis Interessierte dazu ein, sich am Samstag, 7. Oktober, von 9 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt in Ehingen zum Thema Kindertagespflege zu informieren. Mit dabei sind langjährig erfahrene Tagesmütter, die aus ihrem Berufsalltag in der Kindertagespflege berichten.