Am 5. Dezember findet der Internationale Tag des Ehrenamtes statt. Auch die Stadt Ehingen und die Lokale Agenda bedanken sich aus diesem Anlass bei den Bürgerinnen und Bürgern für das vielfältige ehrenamtliche Engagement für die Stadt. Alle ehrenamtlich Engagierten sind zu dem Aktionstag am Dienstag, 5. Dezember, zwischen 14 Uhr und 18 Uhr ins Café CIDO im Bürgerhaus Oberschaffnei zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Das Ehrenamt sei von großer Bedeutung für Ehingen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Es stützt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Ziel des Aktionstages ist die Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements. Der Tag wurde 1985 von den Vereinten Nationen beschlossen und fand 1986 erstmals international statt. Infos gibt es bei Andrea Uncu, Moderatorin des Arbeitskreises Soziales der Lokalen Agenda Ehingen, Telefon 07391 503-4623, E-Mail [email protected].