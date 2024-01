War es versuchter Mord oder Notwehr? Weit auseinander gehen die Meinungen der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten bei einem Prozess vor dem Ulmer Landgericht. Verhandelt wird ein Vorfall vom Juli 2023, bei dem ein 24-Jähriger mit seinem Auto auf dem Parkplatz der Ehinger McDonald’s-Filiale einen 31-Jährigen umgefahren und schwer verletzt haben soll. Nach dem Auftakt vom 10. Januar, an dem lediglich die Anklage der Staatsanwältin verlesen wurde, folgte am Montag der zweite Prozesstag mit der Vernehmung von Polizeibeamten, Augenzeugen und eines KfZ-Sachverständigen.

Auge um Auge, Zahn um Zahn - diesem klassischen Rache-Motto scheinen sich zwei Ehinger Familien mit Migrationshintergrund verschrieben zu haben. Anders jedenfalls lassen sich die Auseinandersetzungen, die sie sich seit geraumer Zeit liefern, kaum erklären. Hintergrund ist wohl der Umstand, dass sich der Bruder des Angeklagten vor wenigen Monaten von seiner Frau getrennt hat, die wiederum die Schwester des 31-Jährigen ist. Und dessen Angehörige möchten die Entscheidung offenbar gar nicht akzeptieren, weshalb ein familienübergreifender Rosenkrieg ausgebrochen ist um verletzte Eitelkeiten, Ehre und Rache.

Mit Schaufel und Baseballschlägern

Am Abend des 10. Juli 2023 erreicht die unter anderem mit Schaufel und Baseballschlägern ausgetragene Fehde eine dramatische Dimension. Auf dem gegen 22 Uhr recht belebten Parkplatz des Ehinger Mc-Donald’s-Restaurants und eines Fitnessstudios schreckt, so berichten es Zeugen, der Lärm quietschender Autoreifen plötzlich die Menschen auf. Wenige Sekunden später fliegt mit einem dumpfen Knall ein Fußgänger über einen BMW hinweg und bleibt auf dem Asphalt liegen. Der Verursacher des Crashs, der 24-jährige Angeklagte, rauscht mit ebenso quietschenden Reifen davon, mindestens ein Auto nimmt die Verfolgung auf. Das 31-jährige Opfer wird verletzt und kommt ins Krankenhaus, entlässt sich dann aber selbst, noch ehe alle Untersuchungen abgeschlossen werden können.

Der 24-Jährige, der seinem Verfolger offenbar entkommen ist, stellt sich noch in der Nacht der Polizei und wird festgenommen. Er gibt zu Protokoll, dass er an dem Abend habe ins Fitnessstudio gehen wollen - und nicht geahnt habe, dass es zu einer Begegnung mit seinem Ex-Schwippschwager kommen würde. „Ich hatte nicht vor, ein Verbrechen zu begehen“, behauptet er. Vielmehr seien der 31-Jährige und einige weitere Männer plötzlich auf dem Parkplatz vorgefahren, schnell ausgestiegen und auf ihn, der noch im Auto saß, zugelaufen. „Die wollten mich umbringen“, zeigte sich der 24-Jährige laut Protokoll überzeugt. Weil er Probleme mit seinen Beinen habe, seien ein Aussteigen und eine Flucht zu Fuß nicht infrage gekommen. Also habe er Gas gegeben und dabei den 31-Jährigen erfasst.

Dieser schildert gegenüber der Polizei die Sachlage ganz anders. Er sei völlig überrascht und vom Angeklagten grundlos überfahren worden. Er habe das Auto erst kurz vor dem Crash wahrgenommen. Der 31-Jährige tritt im Prozess als Nebenkläger auf und lässt sich von einem Anwalt vertreten. Weder er noch der Angeklagte haben sich bislang im Gerichtssaal geäußert.

Was für eine geplante Attacke spricht

Auch die Staatsanwaltschaft glaubt laut Anklageschrift nicht an eine zufällige Begegnung, sondern an eine heimtückische Attacke und folglich an einen versuchten Mord. Von der Kammer verlesene Chats des 24-Jährigen mit seinem Bruder, seiner Frau und anderen Angehörigen deuten denn auch darauf hin, dass die verhängnisvolle Begegnung auf dem Parkplatz von dem Angeklagten durchaus geplant gewesen sein könnte und er dem 31-Jährigen dort womöglich auflauerte. Als Grund drängen sich für die Ermittler Rachegelüste auf: Wenige Stunden zuvor sollen die neue Lebensgefährtin des Bruders des Angeklagten und ihr Kind im Auto unterwegs gewesen und von der Familie des 31-Jährigen gestoppt worden sein. Dabei habe man sie mit Baseballschlägern bedroht und auf das Auto eingeschlagen.

Das Gericht erhoffte sich am Montag von fünf neutralen Augenzeugen, die an dem Abend am Autoschalter des Schnellimbisses warteten und das filmreife Geschehen beobachteten, Aufschlüsse über den genauen Tatablauf. Alle berichteten von quietschenden Reifen vor dem Aufprall des Autos auf den Fußgänger, der sich im Kurvenbereich zwischen der Ecke des Fitnessstudios und der Bestellsäule des Drive-in aufgehalten habe. Wie weit auf der Fahrbahn, ob er diese gerade überqueren wollte und in Begleitung von wie vielen Männern er gewesen war - darüber gingen die Schilderungen auseinander. Fest stand für alle: Das Tempo des Autos - auf dem Parkplatz ist Schrittgeschwindigkeit erlaubt - war deutlich überhöht. „Es kam so schnell auf uns zu, dass wir kurz Panik bekommen haben“, sagte eine Zeugin, die auf der Rückbank eines am Drive-in-Schalter wartenden Cabrio gesessen hatte.

Der KfZ-Sachverständige errechnete anhand der Beschädigungen am Auto, der Reifenspuren und der Flugkurve des Opfers eine Geschwindigkeit von maximal 30 Kilometern pro Stunde beim Zusammenprall. Allerdings sei das Fahrzeug in diesem Moment stark beschleunigt worden, sonst wäre der Fußgänger nicht über Windschutzscheibe und Dach geschleudert worden, sondern von der Motorhaube wieder rückwärts abgerutscht. „So wurde das Auto quasi unter ihm durchbeschleunigt“, erklärte der Sachverständige. Dass der Mann keine schwereren Beinverletzungen erlitten habe, könne daran liegen, dass er im Affekt womöglich kurz vor dem Aufprall hochgesprungen sei.

Eine Fehde mit explosivem Potenzial

Welch explosives Potenzial in der Familienfehde steckt, verdeutlichte die Schilderung zweier Polizisten, die nach der Tat auf dem Parkplatz im Einsatz waren. Binnen kurzer Zeit hätten sich mehrere Mitglieder oder Freunde der Familie des 31-Jährigen eingefunden, eine emotionale, aggressive Stimmung verbreitet und offen Racheschwüre ausgesprochen. Die Einsatzkräfte seien in ihrer Arbeit behindert und die Anweisungen der Polizei ignoriert worden. Man habe schließlich Verstärkung aus den umliegenden Polizeirevieren anfordern müssen, um die Situation in Griff zu halten.

Auch in den Monaten nach der Tat hat sich die Fehde längst noch nicht beruhigt: Es sei zu weiteren Bedrohungen, Beleidigungen und Auseinandersetzungen zwischen den Familien gekommen, hieß es vor Gericht. Auch ein Einsatz wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sei notwendig gewesen.

Die Verhandlung wird am 2. Februar fortgesetzt. Unklar ist, ob sich dann auch die Beteiligten äußern werden.