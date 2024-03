Das Sportjahr 2023 liegt mittlerweile zwar schon wieder über zwei Monate zurück, lebt in den kommenden Wochen allerdings nochmals quicklebendig auf. Die Schwäbische Zeitung Ehingen würdigt zusammen mit der VR-Bank Alb-Blau-Donau eG Sportler und Sportlerinnen, die im zurückliegenden Jahr durch herausragende Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben und kürt mit Unterstützung der SZ-Leser und Leserinnen die Sportler und Sportlerinnen des Jahres 2023.

Wie in den vergangenen Jahren ist die SZ-Sportlerwahl in drei Kategorien unterteilt: Männer, Frauen und Mannschaften. Bis zum 7. April 2024 sind die Leser der Schwäbischen Zeitung dazu aufgerufen, den Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Jahres 2023 zu wählen - in diesem Jahr als Neuerung übrigens erstmals ausschließlich online im Internet. Prämiert werden die Kandidaten und Kandidatinnen anschließend bei einer kleinen Feier am 15. April.

Abstimmen erstmals nur online möglich

In jeder der drei Kategorien stehen jeweils fünf Kandidaten, Kandidatinnen oder Teams zur Wahl. Die SZ-Redaktion traf dabei eine Vorauswahl, doch das letzte Wort haben wie immer die Leser und Leserinnen der Schwäbischen Zeitung, die den Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Jahres durch ihre Stimmenabgabe final bestimmen.

So kommt ihr zur Online-Abstimmung Die Abstimmung zur Sportlerwahl des Jahres 2023 findet ihr hier: https://sz.schwaebische.de/sportlerwahlehingen/

Die Teilnahme an der SZ-Sportlerwahl ist in diesem Jahr erstmals ausschließlich online im Internet möglich. Je Kategorie muss dabei eine Wahl getroffen werden. Jede Person ab 18 Jahren ist zur Stimmabgabe berechtigt. Mehrfachteilnahmen sind nicht erlaubt. Die Wahl endet am 7. April 2024 um 23.59 Uhr.

Die Sportler und Sportlerinnen erhalten dank der Unterstützung durch die VR-Bank Alb-Blau-Donau eG wie in der Vergangenheit Geldpreise. Die Höhe ist gestaffelt von Platz eins bis fünf.

Nachfolgend sind die 15 Kandidaten und Kandidatinnen der SZ-Sportlerwahl 2023 aufgeführt, die in nächster Zeit auch nochmals nach und nach ausführlicher vorgestellt werden. Doch die Wahl ist eröffnet, bis zum 7. April werden die Stimmen gezählt.

Das sind die nominierten Mannschaften, Sportler und Sportlerinnen:

Mannschaft des Jahres 2023 SV Oberdischingen (Fußball/Herren): Im Juni des vergangenen Jahres feierte die Mannschaft von Spielertrainer Christian Sameisla nach einer starken Saison den Meisterschaftstitel in der Kreisliga A1 des Bezirks Donau und damit auch den Aufstieg in die Bezirksliga. NBBL Team Urspring (Basketball/Junioren): In der Nachwuchs Basketball-Bundesliga (NBBL) legte das U19-Team des Urspringer Basketball-Internats in der vergangenen Saison als Aufsteiger einen beeindruckenden Durchmarsch (Platz eins der Hauptrunde) bis ins Top4-Turnier um die deutsche Meisterschaft hin, dort war leider im Halbfinale Schluss. Zudem sorgte das Team von Coach Oliver Heptner bei internationalen Turnieren für Aufsehen. TSG Ehingen (Handball/Frauen): Die Handballerinnen der TSG Ehingen spielten im vergangenen Jahr nicht nur als Aufsteigerinnen eine starke erste Saison in der Landesliga, sondern sicherten sich im Mai auch noch nach einem völlig verdienten 25:15-Finalsieg über den SC Vöhringen den Titel des Bezirkspokalsiegers. TC Ehingen (Tennis/Damen): Der Damen-Mannschaft des TC Ehingen gelang im vergangenen Sommer in der Verbandsstaffel ein glatter Durchmarsch par excellence. Das Team beendete die Saison ohne einen einzigen verlorenen Satz verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. SG Griesingen (Tischtennis/Herren): Die Tischtennis-Mannschaft der SG Griesingen wurde im vergangenen Jahr deutscher Vizemeister der Pokalmannschaften - dazu gewann das Team um Tim Günther zunächst das regionale Pokalfinale Anfang April sowie später den Entscheid auf Landesebene.

Sportler des Jahres 2023 Bernd Schönborn (SV Allmendingen/Sportschütze): Der Sportschütze, der für den SV Allmendingen antritt, darf sich seit dem vergangenen Jahr Doppel-Europameister nennen. Philipp Mall (SG Öpfingen/Fußball): Der Kapitän der SG Öpfingen führte seine Mannschaft in der zurückliegenden Bezirksliga-Saison mit 28 selbst erzielten Treffern nicht nur zu unglaublichen 105 Toren in 30 Spielen, sondern auch bis in die Relegation um den Aufstieg in die Landesliga. Zudem wurde der Mittelfeld-Motor nach einer starken Saison von allen Bezirksliga-Trainern einstimmig zum besten Spieler der Bezirksliga (Bezirk Donau) gewählt. George Udsilauri (TSV Erbach/Judo): Ob Abu Dhabi, Warschau oder Perth - als Kader-Athlet des Deutschen Judo-Bundes lässt der 19-jährige Judoka des TSV Erbach international immer wieder aufhorchen, feierte aber auch national Erfolge, etwa direkt zum Jahresbeginn 2023 mit dem Gewinn der Silber-Medaille bei den deutschen Meisterschaften. Nico Offenwanger (SZ Ehingen/Skicross): Äußerst erfolgreich begann das Jahr 2023 auch direkt für den mittlerweile im Europacup etablierten Ehinger Skifahrer Nico Offenwanger, der im Januar bei der europäischen Jugendolympiade im Skicross die Goldmedaille gewinnen konnte. Heiko Gumper (Allmendingen/Fußballer): Ein „Traumtor“ vom Mittelfeldkreis aus im Trikot des SV Sulmetingen brachte dem Fußballer aus Allmendingen die Ehre ein, im ZDF-Sportstudio vor einem Millionen-Publikum auf die legendäre Torwand schießen zu dürfen - dort bewies er seine fußballerischen Qualitäten, in dem er Schalke-Profi Marius Bülter mit 2:1 besiegte.