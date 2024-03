Seit einer Woche läuft die Sportlerwahl der Schwäbischen Zeitung und stößt dabei auf großes Interesse. Bereits am ersten Wochenende beteiligten sich über 1000 Leser und Leserinnen. Die Teilnahme an der SZ-Sportlerwahl ist in diesem Jahr erstmals ausschließlich online im Internet unter sz.schwaebische.de/sportlerwahlehingen möglich.

Wie jedes Jahr wird auch heuer wieder die beste Sportlerin, der beste Sportler und die beste Mannschaft des Jahres 2023 gesucht. Die Schwäbische Zeitung Ehingen würdigt zusammen mit der VR-Bank Alb-Blau-Donau eG Sportler und Sportlerinnen, die im zurückliegenden Jahr durch herausragende Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Noch bis zum 7. April sind die Leser der Schwäbischen Zeitung dazu aufgerufen, ihre Favoriten zu wählen. In jeder der drei Kategorien stehen jeweils fünf Kandidaten, Kandidatinnen oder Teams zur Wahl. Die Sportler und Sportlerinnen erhalten dank der Unterstützung durch die VR-Bank Alb-Blau-Donau eG wie in der Vergangenheit Geldpreise. Die Höhe ist gestaffelt von Platz eins bis fünf.

Nachfolgend sind zunächst nochmals die fünf Kandidatinnen der Kategorie „Sportlerin des Jahres“ aufgelistet. In den kommenden Wochen folgen noch ausführlichere Vorstellungen aller Sportler und Sportlerinnen.

Collien Schmidt (SG Dettingen/Leichtathletik): Die junge Leichtathletin vertrat die SG Dettingen nicht nur bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften gebührend, sondern feierte unter anderem auch bei den Baden-Württembergischen U16-Meisterschaften Erfolge - 2023 gewann sie in der Halle Bronze, im Freien Silber.

Daniela Kottmann (Schiedsrichterin/SG Altheim): Auch Schiedsrichterinnen können Aufstiege feiern - und so pfiff die Schiedsrichterin von der SG Altheim in der zurückliegenden Saison erstmals elf Spiele in der 2. Frauen-Bundesliga.

Nina Glöckler (VfL Munderkingen/Fußballerin): Die Top-Torjägerin und Kapitänin des VfL Munderkingen steht Synonym für den Mannschaftserfolg der Fußballerinnen des VfL Munderkingen - noch als SGM Munderkingen/Griesingen führte die Teamleaderin mit ihren Toren ihre Mannschaft zur Meisterschaft in der Regionenliga und feierte so den Aufstieg in die Landesliga.

Jana Stepanenko (TC Ehingen/Tennis): Nicht nur mit der Damen-Mannschaft des TCE feierte das junge Talent vergangenes Jahr Erfolge, so konnte sie neben weiteren Turniererfolgen auch als 14-Jährige in der Altersklasse U18 Vizemeisterin der Bezirksmeisterschaften werden.

Ina Grob (SC Berg/Tischtennis): Noch ein extrem junges Talent, das sich auf Grund seiner jüngsten Erfolge neben weiteren Turniererfolgen im Jahr 2023 nicht zuletzt Baden-Württembergische Meisterin nennen darf.