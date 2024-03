SW Donau präsentiert sich in guter Früh-Form

Keine zwei Wochen mehr, dann starten auch die Verbandsrunden in der Bezirksliga und den Kreisligen wieder. Am vergangenen Wochenende standen dementsprechend erneut eine Vielzahl von Testspielen auf dem Plan.

TSG Achstetten - Schwarz Weiß Donau I 0:7 (0:4). - Im Spiel zweier Bezirksligisten behielten die Gäste klar die Oberhand. Die Tore erzielten: Lukas Ottenbreit, Jannik Sachpazidis und Florian Stiehle (je 2x) sowie Kevin Wehle.

SGM Ringschnait/Mittelbuch - SG Öpfingen 5:4 (4:3). - Gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga Riß gab es für die SG Öpfingen eine knappe Niederlage. Die Gäste gingen zwar zunächst mit zwei Toren in Führung, doch dann drehte der Gastgeber das Spiel. Die Öpfinger Tore erzielten Gabriel Koch (2x), Marcel Siegler und Andre Braig.

SGM Warthausen - SV Oberdischingen 3:3 (2:2). - Torschützen für die Gäste bei dem Unentschieden waren Johannes Sailer, Julian Albrecht und Alexander Volz.

FV Asch-Sonderbuch - SG Altheim 4:1 . - Der Bezirksligist aus dem Bezirk Donau/Iller hat erneut klar gewonnen. Zwischenzeitlich hatte Niklas Schrode für die SG Altheim auf 2:1 verkürzt.

TSG Ehingen - SV Niederhofen 5:0 (1:0). - Offiziell als Test-Spiel der zweiten Mannschaft angesetzt, schickten die Gastgeber gegen Niederhofen einen Großteil ihres Bezirksliga-Kaders ins Rennen. Die TSG Ehingen zeigte sich dabei von ihrer besten Seite. Torschützen waren Elias Madarac (2x), Krystoff Majewski, Dominik Pikneev und Michel Lippmann.

SV Sulmetingen II - Schmiechtal/Alb I 2:3 (0:1). - Torschützen bei den Gästen waren Julian Bloching, Simon Neher und Fabian Mayer.

SG Dettingen - TSV Allmendingen 0:9 (0:1). - Die SG Dettingen spielte mit einer verstärkten Reserve und kam daher unter die Räder. Vier Tore fielen allein in den letzten 15 Minuten.

SGM Emerkingen/Ehingen-Süd - SV Burgrieden 0:0. - Die Gastgeber zeigten gegen den Bezirksligisten ein gutes Spiel.

FC Marchtal - SV Baustetten II 6:4 (3:3). - Die Marchtaler Tore erzielten Jan Maikler (3), Leon Wallewein (2) und Fabian Illich.

Olympia Laupheim II - Türkgücü Ehingen 5:0 (3:0). - Der Gastgeber hatte klare Vorteile. Die Gäste nützten ihre Torchancen nicht.

SGM Bad Buchau - SV Unterstadion 5:0 (3:0) - Die Gastgeber waren deutlich überlegen.

SV Unterstadion - SGM Äpfingen 0:2 (0:0) . - Die Gastgeber haben die gebotenen Torchancen nicht genützt.

SV Baustetten - FV Schelklingen-Hausen 1:3 (1:0). - Die Schelklinger boten gegen den Bezirksligisten eine starke Leistung und drehten nach der Pause das Spiel. Die Torschützen für Schelklingen-Hausen waren Matteo Tewes, Julian Leicht, dazu kam noch ein Eigentor.

SGM Granheim/Bremelau II - SV Burgrieden II 4:1 (1:1). - Mit einer starken zweiten Halbzeit kamen die Älbler zu einem klaren Sieg. Nach einem 0:1-Rückstand trafen Hannes Scheu, Marcel Wohlleb, Jannik Neubrand und Mathias Schlafer.

TSV Rißtissen - FC Hüttisheim 1:4 (1:2). - Gegen den klassenhöheren Gegner gab es für Rißtissen eine deutliche Niederlage. Für den TSV traf Silim Yilmaz.

SV Ringingen - TSV Berghülen 4:1 (1:1). - Leon Kosa gelang das 1:0, dann glichen die Gäste zwar aus, doch nach der Pause legten Jan Braunsteffer, Sven Neuwirth und Louis Hagmann nach.

SGM Kirchen/Herbertshofen - SGM Ummendorf 2:0 (0:0). - Torschützen waren Niklas Rederer und Noah Bleicher.

SGM Veringenstadt - Schwarz Weiß Donau II 0:0. Schwarz Weiß Donau II - SGM Heiligenberg 3:5.

Kommende Test-Spiele unter der Woche: SGM Kirchen/Herbertshofen - Lauterach (Mittwoch, 19.30 Uhr); Griesingen - Oberdischingen (Donnerstag 19 Uhr); TSG Ehingen - SGM RingschnaitMittelbuch (Donnerstag, 19.30 Uhr).

Fußall, Junioren: Auch bei den ersten Jugend-Mannschaften rollte der Ball am Wochenende wieder. In der Verbandsstaffel Süd kamen die B-Juniorinnen der SG Altheim zu einem überraschenden 2:0 (1:0) Auswärtssieg. Die Gäste waren früh in der achten Minute in Führung gegangen und legten nach dem Seitenwechsel in der 50. Spielminute nochmals entscheidend nach. Auch die B-Junioren des SSV Ehingen-Süd absolvierten am Sonntag ihr erstes Pflichtspiel im Jahr 2024. Bei der TSG Söflingen ging der Süd-nachwuchs in der zweiten Halbzeit noch mit 1:0 in Führung, musste allerdings kurz darauf den Ausgleich und in der Nachspielzeit dann auch noch den zweiten Treffer zur 1:2-Niederlage hinnehmen.