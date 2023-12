Schon am Donnerstag haben die Verantwortlichen alle Fußballspiele auf Bezirksebene wegen des Wetters vorsorglich abgesagt. Nun hat es auch den Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd getroffen. Die Partie am Samstag gegen Oberensingen findet nicht statt.

Bis zuletzt wollten die Verantwortlichen noch warten, ob nicht doch ein Fußballspiel auf dem Kunstrasenplatz am Wenzelstein möglich wäre. Am Freitagmittag nun aber haben die Verantwortlichen die Konsequenzen aus dem andauernden Schneefall gezogen und das Spiel in der Verbandsliga abgesagt.