Studienbotschafter beraten Schülerinnen und Schüler

Im Kaufmännischen Berufskolleg und im Berufskolleg Fremdsprachen der Kaufmännischen Schule Ehingen werden Schülerinnen und Schüler in vielfältiger Weise in ihrer Studien- und Berufswahl unterstützt. Bereits zweimal hat die Agentur für Arbeit über die Studien- und Berufswahl in einem Seminar und in Einzelberatungen informiert. Am Mittwoch, 22. November, werden die jungen Menschen die Möglichkeit haben, sich beim Studieninformationstag über Studiengänge zu informieren.

Ein weiteres wichtiges Modul im Konzept der Studien- und Berufsberatung an der Kaufmännischen Schule Ehingen fand laut Pressemitteilung kürzlich mit der Veranstaltung zur Studieninformation und -orientierung durch Studienbotschafterinnen und -botschaftern statt. Das sind vom Wissenschaftsministerium besonders geschulte Studierende, welche die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Studien- und Berufswahl unterstützen sollen und über die Hochschullandschaft in Baden-Württemberg informieren.

Drei Studienbotschafterinnen und -botschafter informierten zunächst im Plenum über den Weg ins richtige Studium. Dabei wurden insbesondere die Auswahl des Studienfachs, die Bewerbung und Zulassung, die aktuelle Studienstruktur und Unterschiede zwischen den Hochschularten sowie Finanzierungsmöglichkeiten thematisiert. Anschließend präsentierten sie in Kleingruppen authentisch und lebensnah ihre eigene Geschichte, legten ihren persönlichen Entscheidungsprozess offen und standen den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort über ihr Studium.

In dieser Phase engagierten sich mit Christoph Kräutle (BWL für Bau und Immobilien, Hochschule Biberach) und Joana Hügle (Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation, Hochschule Neu-Ulm) auch zwei ehemalige Schülerinnen und Schüler der Ehinger Kaufmännischen Schule. Bei ihnen bedankte sich die Abteilungsleiterin der Berufskollegs, Sarah Nilius, im Namen des Schulleiters Tobias Kamm für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Finanziell unterstützt wurde die Veranstaltung vom Förderverein der Kaufmännischen Schule.