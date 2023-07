Ehingen steht Modell — Modell für andere Städte, um sich mit der Chancengleichheit in der Bildung auseinanderzusetzen. Und da die Grundlage dafür bereits im Kindergarten gelegt wird, hat sich die Stadt im Rahmen einer Studie ihre Kindertagesstätten etwas genauer angeschaut.

Beauftragt worden war die Studie „Chancenreich“ von der IHK Ulm, durchgeführt hat sie die „pädquis Stiftung“ unter Leitung von Prof. Dr. Stefan Faas. Am Mittwochnachmittag wurden die Ergebnisse der Studie im Businesspark Ehingen vorgestellt.

Zukunftsprognose geht von 40 Prozent funktionalen Analphabeten aus

Besonders mit Blick in die Zukunft werde die Wichtigkeit der Studie noch einmal deutlich, sagte Stefan Faas bei der Präsentation der Ergebnisse. Denn nach aktuellen Hochrechnungen könne es passieren, dass in einigen Jahren in Deutschland 40 Prozent funktionale Analphabeten, also Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, leben.

Deshalb müsse man Kinder sehr früh anregen, sich für das Lernen zu interessieren, zog Stefan Faas seine Schlüsse. Diesen Prozess beschreibt er mit einem Beispiel: Ein Kind baut einen Turm aus Bauklötzen. Statt als Erwachsener nur zu sagen, dass es das gut gemacht habe, könne man auch fragen, wie viele Bauklötze es denn zum Bau gebraucht habe oder wie hoch der Turm sei. Durch gemeinsames Nachmessen könne man das rausfinden.

Kitas wurden evaluiert

Für Ehingen habe er geschaut, welche Angebote es bereits gibt, wie die Qualität der Kindertageseinrichtungen sei sowie welche Kooperationsmöglichkeiten es noch gibt — sowohl untereinander als auch bei den Angeboten. Im ersten Moment habe sich das angefühlt, als würde man eine Klassenarbeit schreiben, erinnerten sich mehrere Vertreterinnen und Vertreter der Ehinger Kitas zurück an die Zeit, als sie von den Evaluationen erfuhren.

Mittlerweile hätten sie jedoch die Ergebnisse zurückbekommen und könnten so schauen, wo ihre Arbeit bereits gut funktioniert und wo sie noch nachbessern können. Es sei dabei nicht hilfreich, die Kinder an ihren Leistungen zu messen, betont Stefan Faas.

Es gehe darum, wie die Fachkräfte gewisse Fragestellungen umsetzten und auf die Kinder eingingen. Auch der Eindruck der Eltern wurde abgefragt.

Ehingen ist auf einem guten Weg

Ehingen sieht der Wissenschaftler auf einem guten Weg: „Es ist berechtigt, von ersten Erfolgen zu sprechen — aber auch von Entwicklungschancen.“ Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Transformationsprozesse wie Migration, Digitalisierung und Neuausrichtung der Wirtschaft sei das nicht immer leicht.

Stefan Faas stellte in Ehingen die Ergebnisse seiner Studie vor. (Foto: Verena Pauer )

Außerdem gebe es in Deutschland ein „zunehmendes Auseinandergehen der Schere von Lebenslagen und -realitäten“, sagt er. Deshalb sei gut ausgebildetes Erziehungspersonal extrem wichtig.

Soziales Umfeld für die Entwicklung wichtig

Gerade in Familien mit Migrationshintergrund gebe es strukturelle Probleme, die den Kindern „keinen geraden Weg durchs Bildungssystem“ ermöglichen würden, wie er sagt. Deshalb zieht er den Schluss: „Es reicht nicht, in den Kindertageseinrichtungen anzusetzen. Es scheint tiefer zu gehen.“ Das Umfeld des Kindes sei besonders wichtig für die Entwicklung.

Nur etwa 30 Prozent der Bildung finden laut Untersuchungen in den Einrichtungen statt, die anderen 70 passieren in den Familien und dem sozialen Umfeld der Kinder. Deshalb müsse es auch Unterstützungsangebote für Eltern geben, die Eltern müssten besser in die Arbeit im Kindergarten integriert werden.

Angebote für alle Eltern nötig

Bei diesen Angeboten sieht der Wissenschaftler noch Ausbaumöglichkeiten. Zwar gebe es bereits einige Beratungs– und Bildungsangebote für Eltern. Die würden jedoch meist von der Mittelschicht angenommen. Es gehe aber vor allem um die Familien, die am unteren Rand der Gesellschaft stehen. Die Stadt habe da bereits aus der Studie gelernt.

An einer anschließenden Podiumsdiskussion moderiert von Jürgen Klotz nahmen Ursula von Helldorff, Tatiana Matthiesen, Jan Stefan Roell, Tobias Huber Anette Krause und Stefan Faas teil (v.l.). (Foto: Verena Pauer )

„Die Stadt Ehingen hat auf verschiedenen Ebenen Maßnahmen zur Bildungsförderung und Familienunterstützung auf den Weg gebracht“, sagte Stefan Faas am Mittwoch. Ein Resultat sei das Haus der kleinen Forscher. Und auch die Einrichtungen arbeiten an ihren Angeboten.

Die Magdalena–Neff–Schule bietet erstmals einen größeren Informationsabend für Eltern an. Denn in der Studie heißt es: „Auch die Eltern brauchen eine Vorbereitung auf die Schule.“

Personalmangel im Zwiespalt mit Betreuungsangebot

All diese Aufgaben würden durch die aktuelle Personalmangellage in den Kitas nicht einfach, sagte auch Anette Krause, Fachbereichsleiterin für frühkindliche Erziehung am Kultusministerium. Der Konflikt bestehe momentan zwischen zwei Punkten: Auf der einen Seite brauche man ausgebildetes Personal.

Nur auf Kinder aufpassen reicht nicht. Anette Krause

Auf der anderen Seite müsse das auch Zeit haben, um sich um die Kinder kümmern zu können. Das führe wiederum dazu, dass die Ansprüche an das Personal heruntergeschraubt würden. Aber: „Nur auf Kinder aufpassen reicht nicht“, sagte Anette Krause.

Immer mehr Kinder brauchen einen Platz

Welche Aufgabe auf die Stadt zukommen wird, zeigte auch Bürgermeister Tobias Huber auf. Waren im Kindergartenjahr 2017/18 noch 912 Kinder in städtischen und kirchlichen Einrichtungen untergebracht, spricht er für das Jahr 2024/25 von 1250 Kindern.

Die Stadt baue zwar und plane weitere Einrichtungen. Das Personal dazu zu finden sei jedoch nicht einfach. Auch wenn er Ehingen momentan sehr gut aufgestellt sieht.

IHK beauftragte die Studie

Nicht nur die Wirtschaft, die gesamte Gesellschaft, wünsche sich gute Fachkräfte und, dass die Menschen selbst für sich sorgen können, sagte Jan Stefan Roell, Präsident der IHK Ulm. „Sie sollen in die Sozialkassen einbezahlen und nicht daraus beziehen“, sagte er.

Die Studie sei Ergebnis des Bildungsmonitors gewesen. Zum Teil seien dort unglaublich schlechte Sprachkenntnisse zum Vorschein getreten. Deshalb habe man sich bei der IHK Ulm die Frage gestellt: „Wie kommt es dazu, dass so wenige Kinder lesen können?“

Um das zu untersuchen habe man eine Stadt gesucht und mit Ehingen gefunden. Roell habe vor allem eines gelernt: „Es gibt nicht einen Ansatzpunkt. Es ist die Summe von ganz, ganz vielem.“ Er sei unglaublich stolz auf Ehingen.