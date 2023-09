Streicher spielen für den Kulturerhalt in der Ukraine

Die kulturellen Einrichtungen in der Ukraine wie Theater, Opernhäuser, Konzertsäle, Museen, Bibliotheken und Gemäldegalerien werden zerstört, auch wenn sie nicht im Kriegsgebiet liegen. 1640 dieser Kulturstätten sind inzwischen dem russischen Angriff mit Raketen und Bomben zum Opfer gefallen, hat das Kultusministerium des Landes ermittelt.

Die Mitglieder des Kyiv Camerata Orchestra, einem Streichorchester aus Kiew, wollen mit ihrer Musik helfen, die Kultur ihres Volkes zu erhalten. „Die Russen zerstören unsere kulturelle Vergangenheit“, erklärte die Solistin Bogdana Pivnenko dem Konzertpublikum in der Ehinger Lindenhalle. Mit ihrer Programmauswahl wollen die Musiker die feste Verankerung der ukrainischen Musik in der europäischen Tradition zeigen. „Wir ruinieren unsere Welt, die Jahreszeiten gehen verloren“, sagte die Dolmetscherin der Musiker Irina Frenkel. Daher haben die Musiker ihr Konzert auch den Jahreszeiten in der Musik gewidmet. Mit Ausschnitten aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi begannen die Streicher und ein Pianist das Konzert. Hinreißende Soli von der Geigerin Bogdana Pivnenko, die mit ihrer brillanten Technik und herausragender Musikalität überzeugte, begeisterte das Publikum in der Lindenhalle.

Eugen Stankowytsch ist ein zeitgenössischer ukrainischer Komponist. Aus seinem Werk „Stankowytsch besucht Vivaldi“ hatten die Musiker das „Scherzo“ gewählt und perfekt umgesetzt. Die Verbindung zu den Musikern des Kyiv Camerata Orchestra hatte Dimitri Frenkel, früherer Dirigent des Musikvereins Schemmerhofen, geschaffen. Der Erlös aus vielen Aktivitäten des Musikvereins war in den vergangenen anderthalb Jahren für die Ukraine bestimmt. Eine große Hilfsaktion von Schemmerhofen in die Ukraine war auf Initiative von Simon Bochtler angelaufen. Sogar ein Krankenwagen war nach Winnizyia, der Geburtsstadt von Dimitri Frenkel, geliefert worden, erzählte Klaus Wilhelm Tappeser, Bürgermeister von Schemmerhofen. Er überreichte auf der Bühne einen Scheck über 4000 Euro an Frenkel und die Solistin des Orchesters Bogdana Pivnenko, die Summe war in Schemmerhofen durch Aktivitäten der Musiker und Bürger zusammengekommen.

Der Cellist des Orchesters Zoltan Almashi war ein Schüler von Stankovytsch. Mit seinem Werk „Jahreszeiten“ begannen die Musiker den zweiten Teil des Konzertes, eine Uraufführung auf deutschem Boden. Er hat die „Jahreszeiten“ nicht in zwölf Monate, sondern in neun Teile gegliedert. Der Januar war geprägt durch das Neujahrsfest, der Februar durch die Liebe mit dem Valentinstag, der März von der ersten Wärme, dem Schmelzen des Eises, eine Flöte kündigte die ersten Frühlingsahnungen an. Mit dem April erzählt der Komponist von dem neuen Grün überall und mit dem Mai von der Blüte in den Gärten. Dann vergeht das Jahr immer schneller mit dem Sommer im Juni, Juli und August und dem Herbst und im Dezember gibt es schon den ersten Schnee, erzählte der Komponist seinen Zuhörern.

Mit vier Tangos von Astor Piazzolla und einer lyrischen Suite über die Gefühle eines kleinen Menschen in einer großen Stadt beendeten die Musiker ihr gelungenes Konzert. Viel Beifall und stehende Ovationen gab es vom Publikum, das sich nur ein gedrucktes Programm oder mehr Ansage zu den einzelnen Musikstücken gewünscht hätte.