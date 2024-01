Straßenbeleuchtung in der Nacht: Was die Stadtverwaltung plant

Das Thema Straßenbeleuchtung wird in der kommenden Ehinger Gemeinderatssitzung diskutiert. In Ehingen werden Leuchten mit unterschiedlichen Beleuchtungszeiten auf Straßen, Wegen und Plätzen betrieben - im gesamten Stadtgebiet sind es circa 5000 Leuchten. Aktuell bleiben die Hauptverkehrsstraßen in der Nacht beleuchtet, der Großteil der anderen Straßen wird um 0 Uhr ab- und um 5 Uhr wieder eingeschaltet - das erklärte Stadtbaumeister Andreas Erwerle in einer vergangenen Sitzung. Der Grund dafür sind die hohen Energiepreise, doch gibt es auch Kritik, weil die Beleuchtungszeiten etwa für Hotelgäste und Restaurantgäste nicht ausreichen würden.

Nun soll der Gemeinderat über drei Varianten für die Zukunft diskutieren: Variante eins sieht vor, dass die Beleuchtung in den Teilorten samt Dettingen und Berkach zwischen 0 und 5 Uhr komplett ausgeschaltet wird. Straßenzüge mit Fußgängerüberwegen bleiben davon ausgenommen und bleiben die ganze Nacht über beleuchtet. Im Bereich der Kernstadt soll die Beleuchtung in der Nacht wieder wie bis zum Jahr 2022 an sein, wenn auch mit reduzierter Leistung. Auf Wegen und Plätzen, zum Beispiel am Groggensee, soll das Licht um 21 Uhr allerdings komplett ausgehen.

Variante zwei wäre noch sparsamer: Hier gehen in der Kernstadt zusätzlich die Leuchten in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten zwischen 0 und 5 Uhr aus. Davon ausgenommen wäre die Innenstadt wegen der hohen Fußgängerfrequenz.

Die Stadtverwaltung favorisiert Variante drei, einen Kompromiss: Im Gegensatz zur zweiten Variante sollen demnach in allen Gebieten, in denen sparsame LED-Leuchten vorhanden sind, diese mit einer verminderten Leistung die ganze Nacht über leuchten.