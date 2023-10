Straßenbauarbeiten für die Ortsumgehung starten 2024

(kö) -Seit langem wartet man in Rißtissen auf eine Ortsumfahrung der L259. Nachdem die ersten Maßnahmen schon 2021 abgeschlossen wurden, soll nun im nächsten Jahr mit den Straßenbauarbeiten begonnen werden, teilte Ortsvorsteher Markus Stirmlinger in der letzten Ortschaftsratssitzung mit. 2025 wird dann die Rißbrücke in Angriff genommen, „dann soll der Verkehr rollen“ sagte Stirmlinger. 2026 soll alles fertig sein. Anschließend wird Sanierung mit einem neuen Teerbelag der bisherigen Ortsdurchfahrt erfolgen.

Da mit dem Bau der Umgehungsstraße das Hochwasser nach Starkregenfällen oberhalb der neuen Brücke durch den Straßendamm zurückgehalten wird und erheblicher langsamer abfließt, und über den ertüchtigten „Neuen Graben“ abfließt, wird sich dann der Pegelstand innerhalb der Ortschaft sicher verringern, haben Fachleute vom Regierungspräsidium erklärt. Eine Vertiefung des Rißbettes bei der Rathausbrücke, wie sie Stirmlinger vorgeschlagen hatte, würde hydraulisch und vom Wasserspiegel her nichts bringen. Eine solche Maßnahme wäre genehmigungspflichtig und sehr teuer, da sie auf eine große Gewässerstrecke erfolgen müsste.

Dass der „Neue Graben“ ertüchtigt und ausgemäht und ausgeräumt werden muss, hatte Stirmlinger ebenfalls in das Gespräch mit den Fachleuten eingebracht. Eine von dem Ortsvorsteher vorgeschlagene Vergrößerung der Dole unter der L259 beim Aussiedlerhof Gaißmaier halten sie für problematisch. „In der Planfeststellung L259 wird bestimmt, dass die vorhandene Querdole um vier Meter verlängert wird. Fall die Gemeinde einen größeren Durchmesser wünscht, muss sie eine Planung auf wasserrechtliche Erlaubnis nach dem Wassergesetz einreichen. Die Kosten hierfür hat zu 100 Prozent die Gemeinde zutragen, da nach den hydraulischen Berechnungen im Planfeststellungsbeschluss Rißtissen hochwasserfrei wird“ argumentierte Tobias Pferdt, der beim Regierungspräsidium für den Straßenbau zuständig ist.

Des Weiteren teilte Stirmlinger mit, dass die Bankette auf der L259 Richtung Laupheim nochmals angepackt werden müssen.

Im neuen Baugebiet Fischerwert will ein Bauherr vier Doppelhäuser bauen mit je zwei zusätzlichen Zimmern im Dachgeschoss. Baubeginn ist im Frühjahr 2024. Stirmlinger berichtete aber, dass der Verkauf der Wohnungen zögerlich erfolge.

Ein Besucher der Sitzung teilte mit, dass im Neubaugebiet Telefonanschlüsse auf einmal die Ehinger Vorwahl hätten und nicht wie sonst in Rißtissen die Laupheimer Vorwahl.