Das Lager eines Malerbetriebs in der Ehinger Otto-Hahn-Straße hat am Dienstag um kurz nach 13 Uhr Feuer gefangen und gebrannt. Nur Dank dem schnellen Eintreffen der Ehinger Feuerwehr konnte mitten im Wohn- und Industriegbiet im Herzen Ehingens Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Schwarzer Rauch

Als die Feuerwehr um 13.18 Uhr alarmiert wurde, wurde gemeldet, dass schwarzer Rauch aus dem Fenster des Malerbetriebs in der Otto-Hahn-Straße herausquillt. Kurze Zeit später, so Ehingens Stadtbrandmeister Oliver Burget, war sogar von einem Gebäude-Großbrand die Rede, da Flammen aus dem Fenster schlugen.

Schneller Löschangriff

„Ausgebrochen ist das Feuer in einem kleinen Lager des Betriebs. Wegen unseres schnellen Löschangriffs hatten wir das auftretende Feuer schnell unter Kontrolle“, erklärt Burget am Einsatzort, während seine Feuerwehrleute dabei sind, die letzten Reste des Brandes zu bekämpfen - unter Atemschutz. „Wir werden nun noch mit der Drehleiter unter die Dachplatten des Lagergebäudes schauen, ob sich dort noch Glutnester befinden“, betont Burget, der vor allem froh darüber ist, dass niemand verletzt wurde. Die Ursache des Brandes ist laut Burget noch unbekannt. Die Feuerwehr war mit 26 Feuerwehrleuten und fünf Fahrzeugen vor Ort. „Weitere Kräfte waren auf der Anfahrt, diese konnten wir dann abbrechen lassen“, so Burget. Gerade ein Feuer im Wohn- und Industriegebiet der Otto-Hahn-Straße ist laut Burget sehr gefährlich. „Da kann es ganz schnell zu etwas Größerem kommen“, so der Feuerwehrmann.