Mit sechs Einsatzkräften ist die Ehinger Feuerwehr am Dienstagvormittag zum Kindergarten Hehlestraße ausgerückt. Nach dem starken Regen war Wasser mehrere Zentimeter hoch in den Keller des Kindergartens gelaufen, Holzstühle und andere Gerätschaften des Kindergartens wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr pumpte den Keller aus.

Wasser wird durch aus der Kanalisation hochgedrückt

Grund für das Wasser im Keller war ein Rohr, das in den Keller ragt. Über das soll in Zukunft der Kindergarten an die neue Kanalisation angeschlossen werden. Aufgrund des Starkregens hatte es am Morgen jedoch Wasser aus der Kanalisation hochgedrückt.

Es werde derzeit daran gearbeitet, das Abwassersystem an die neuen Rohre anzuschließen, hieß es von Seiten der Stadt. Das werde in den kommenden Tagen passieren.

Teile der B465 beim Regenrückhaltebecken stehen unter Wasser. (Foto: Prandl )

Auch an anderen Orten in Ehingen kam es stellenweise zu Überschwemmungen. So drang Wasser in die Tiefgarage Buck’s Höfle ein. Und die B465 war beim Regenüberlaufbecken unweit des Feuerwehrgerätehauses überschwemmt.