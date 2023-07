So sehr leidet die Landwirtschaft unter der Trockenheit

„Die Tage jetzt sind entscheidend“, hatte Hanns Roggenkamp, ein Landwirt aus Ermelau bei Allmendingen, Mitte Juni gesagt und: Sollte es in den kommenden Tagen nicht genügend regnen, sei es zu spät. Sorgen machte dem Landwirt die über Wochen anhaltende Trockenheit. Wie ist die Situation gut drei Wochen nach dem letzten Treffen? Hat der Regen etwas auf den Feldern retten können oder wird es große Verluste bei der Ernte in der Region geben?

Der Regen sei viel zu wenig gewesen, erklärt der Landwirt jetzt. „Das war ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Zwar habe es vereinzelt Gewitter gegeben, „aber es braucht Regenmengen von 100 Liter über Wochen verteilt“. Die Folge: Bei der Sommergerste hätten die meisten Landwirte die Hoffnung mittlerweile aufgegeben. Da helfe es jetzt auch nicht mehr, wenn es noch richtig regnet. Es seien einfach viel weniger Ähren pro Quadratmeter gewachsen als üblich. „Es wird, je nach Region, Boden und Lage, ganz starke Ertragsdepressionen geben“, betont Roggenkamp, der teilweise mit 50 Prozent Einbußen rechnet.

Es ist die anhaltende Trockenheit und die Hitze, die den Pflanzen zusetzt. Das feuchte Frühjahr hat die Situation sogar verschlimmert, weil die Pflanzen weniger tief wurzelten und teilweise erst später ausgesät werden konnten. Natürlich sei die Situation hier auf der Schwäbischen Alb unter den trockenen Bedingungen besonders schlimm, weil der Boden hier sehr steinig ist. Richtung Donau etwa sehe die Welt wieder ganz anders aus, sagt Roggenkamp, der stellvertretender Vorsitzender des Bauernverbandes Ulm–Ehingen ist. Mit Kollegen aus ganz Baden–Württemberg habe er in den vergangenen Tagen gesprochen. „Die Unterschiede sind in diesem Jahr riesig.“ Landesweit gesehen sei die Lage aber generell schlecht.

Hohe Ertragseinbußen

Die Sonne brennt vom Himmel beim Gang aufs Geld. „Bei den hohen Temperaturen brennen die Erträge regelrecht weg“, sagt der Landwirt. Die Pflanzen auf seinem Sommergerste–Feld bei Mundingen sind teilweise sehr klein, reichen nur bis zu den Waden. „Es ist brutal“, sagt Rogenkamp. Zwischen den einzelnen Halmen ist überall der trockene Boden zu erkennen. „Eigentlich müsste es viel dichter sein, dann wäre nicht viel vom Boden zu sehen.“ Es haben sich einfach unter diesen Bedingungen nicht die 400 bis 500 Ähren pro Quadratmeter entwickelt, wie es normal wäre. „Es fehlt das Wasser, dass die Pflanze die Ähre richtig entwickelt.“ Die Situation beim Sommergetreide, bei den Sommerkulturen sei dramatisch. „Bis zu 50 Prozent Ertragseinbußen wird es mit Sicherheit geben — je nach Standort, Boden und Lage“, so Roggenkamp. Selbst die Wintergerste, die eigentlich Zeit hatte, sich gut zu entwickeln, macht hier und da schlapp — mit der Folge, dass die Qualität in Gefahr ist. Wenn man das Korn „scharf reinigt“, könne man noch etwas retten, erklärt der Landwirt.

Die Getreideernte sei bereits viel weiter fortgeschritten als sonst. Denn gibt es kein Wasser mehr im Boden, bilden die Pflanzen das Korn schneller aus, so gut es eben geht — die sogenannte Notreife. „Das Korn wird früher reif und dann müssen wir ernten.“ Weil das Getreide in diesem trockenen und heißen Jahr so sehr leidet, könne es gut sein, dass von der Ernte nur die Hälfte des Gewichts verkaufsfähig ist, erklärt Roggenkamp. Die andere Hälfte weise dann eine so schlechte Qualität auf, dass man sie möglicherweise nur noch verfüttern oder der Biogasanlage zuführen kann.

Der Boden auf seinem Maisfeld ist trocken und rissig. An vielen Stellen ist zu sehen, dass gar keine Pflanzen gekommen sind, „bei Weitem nicht alle“, betont Roggenkamp. Die Pflanzen, die gewachsen sind, sind ganz unterschiedlich hoch. Mit der Folge, dass es schwierig wird, einen guten Erntezeitpunkt zu finden. Weil die jungen Pflanzen dann auch noch nicht reif seien, werde das Erntegut feuchter, was auch nicht gut sei. „Die Wachstumsstadien der Pflanzen auf dem Feld differieren um vier bis fünf Wochen. Das ist dann bei der Ernte ganz schlecht zu timen“, erklärt der Landwirt. Sollte es jetzt noch ergiebig regnen, könnte das den jungen Maispflanzen noch helfen, sagt er. „Aber qualitätsmäßig ist der Zug abgefahren.“

Ebenfalls erschreckende Bilder auf einer nahegelegen Wiese: Wo normalerweise ein dichter, grüner Rasen zu sehen sein müsste, sieht man viel verdorrtes Gras. Tiefe und breite Risse ziehen sich durch den Boden und verzweigen sich. Teilweise sind sie bis zu zehn Meter lang. „Da denkt man: War hier ein Erdbeben oder was ist da los?“, sagt Roggenkamp, der so etwas noch nicht erlebt hat. Auf einem Weizenfeld und einer Wiese zeigt der Landwirt zudem, wo sich Wildschweine mit ihren Rüsseln in die Erde gegraben haben. Auch das verursacht natürlich Schäden und Arbeit. „Das kommt erschwerend hinzu.“ Und dann erzählt der Landwirt, dass es auch die Maulwürfe zurzeit sehr schwer hätten: Weil der Boden an der Oberfläche so trocken ist, würden die Würmer in tiefere Schichten vordringen. „Der Maulwurf kommt da gar nicht mehr hin.“ Im schlimmsten Fall würden sie deshalb verhungern. Teilweise kommen sie an die Oberfläche, ganz und gar geschwächt, und verenden.

Versicherung in Zeiten des Klimawandels

Eigentlich gibt es mittlerweile in jedem Jahr Wetterextreme, auch wenn die Trockenheit in diesem Jahr besonders ausgeprägt ist, zumal sie relativ früh im Jahr eingesetzt hat. Was heißt das für die Landwirte? Haben sie überhaupt Hoffnung, dass es wieder bessere Jahre geben könnte? „Wir haben natürlich den Eindruck, dass der Klimawandel da ist“, betont Roggenkamp. Um unter diesen Bedingungen weitermachen zu können, wünsche man sich einen Zuschuss von der Landesregierung für eine Mehrgefahrenversicherung. Denn normalerweise seien Landwirte nur gegen Hagel versichert. Durch eine Mehrgefahrenversicherung seien auch etwa Starkregenereignisse, Frostschäden oder Dürre abgedeckt. Doch so eine Versicherung könne sich ein Landwirt ohne Zuschuss nicht leisten — zumal in Regionen, die stärker betroffen sind, denn dort sind ja auch die Versicherungskosten höher.

In Bayern gebe es bereits eine solche Unterstützung für die Landwirte. Roggenkamp hofft, dass sich in Baden–Württemberg auch bald etwas tut. „Sonst werden irgendwann solche Regionen wie hier auf der Alb aus der Bewirtschaftung rausfallen“, warnt er. Teilweise passiere das bereits im Land und auch hier in der Region würden Landwirte einzelne Flächen aufgeben, weil sie nicht mehr wirtschaftlich seien.

Die aktuellen Regenprognosen sind auch weiterhin nicht so, dass die Landwirte große Hoffnung hätten. Zudem ist es kompliziert: Kommt der Regen im falschen Moment, während der Reife, kann die Feuchtigkeit die Qualität der Ernte sogar negativ beeinflussen. Höhere Preise für den Verbraucher wird es trotz der Einbußen bei der Ernte aber wohl nicht geben, so der Landwirt aus Ermelau. „Es kommt ukrainisches Getreide auf den Markt, das eigentlich für bedürftige Länder bestimmt war. Das drückt die Preise“, erklärt er. Was eine gute Nachricht für Verbraucher ist, ist eine schlechte für die Landwirte: Dass es keine höheren Preise geben wird, könnte sie vor große Probleme stellen. Denn zu den niedrigen Preisen auf der einen kämen hohe Ausgaben auf der anderen Seite — etwa für den Dünger, den man als Vorsorge beschafft und teuer bezahlt habe.

Gefahren im Straßenverkehr

Während der Erntezeit sind vermehrt landwirtschaftliche Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Die Fahrzeuge mit Geräten sind meist breiter als gewohnt und erfordern eine erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr, teilt die Polizei mit.

Die landwirtschaftlichen Geräte würden gerade in der Erntezeit besonders stark beansprucht. Daher können Blinker und Rücklicht verschmutzt oder defekt sein. Das erhöhe das Risiko eines Unfalls. Gerade an Einmündungen von Feldwegen müssten Verkehrsteilnehmer zur Erntezeit außerdem mit verschmutzen Straßen rechnen, die besonders in Kurven und bei Nässe gefährlich sind. Die Polizei rät daher: Passen Sie Ihre Geschwindigkeit stets an die Witterungs– und Straßenverhältnisse an.

Landwirtschaftliche Arbeitsfahrzeuge sind oft nur mit einer Geschwindigkeit bis zu 25 Stundenkilometern unterwegs. Wer den Traktor überholt, muss sicher sein, dass dieser am nächsten Feldweg nicht abbiegen möchte. Außerorts darf zum Überholen ergänzend Hupe und Lichthupe betätigt werden. Wer sich Traktoren nähert, sollte rechtzeitig vom Gas gehen. Auch sollte beachtet werden, dass Anbaugeräte beim Abbiegen ausschwenken können. Daher muss stets genügend Sicherheitsabstand eingehalten werden.