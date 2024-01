Der Klinik-Neubau an der Ehinger Spitalstraße wird nun konkreter. Der Ehinger Gemeinderat wird in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag über die Änderung des Bebauungsplans „Hopfenhausstraße“ beraten. Dieser wird notwendig, um das Vorhaben der ADK GmbH, ein neues Krankenhaus am jetzigen Standort zu bauen, in die Tat umzusetzen.

Der Klinikneubau in Ehingen findet im Kreistag derweil längst breite Unterstützung, wie jüngst die Haushaltsreden Ende des vergangenen Jahres deutlich gemacht haben. Aktuell wird hier mit Kosten von rund 300 Millionen Euro gerechnet, die Förderquote liegt bei maximal 60 Prozent.

Planungen auf Hochtouren

Seit Jahren bereits laufen hinter den Kulissen die Planungen für eine neue Klinik in Ehingen auf Hochtouren. Erst im November des vergangenen Jahres hat Landrat Heiner Scheffold bei der Einbringung des Kreishaushaltes deutlich gemacht, dass sich der Alb-Donau-Kreis im Jahr 2024 „intensiv mit dem dringend notwendigen Klinik-Neubau in Ehingen“ beschäftigen werde. Ein weiterer, grundlegender Schritt für dieses Mammutprojekt ist nun eben die Änderung des Bebauungsplans an der Hopfenhausstraße/Spitalstraße in Ehingen. Jetzt ist auch klar, wo der Neubau hinkommen soll.

„Das Klinikum in Ehingen ist der Hauptstandort der Alb-Donau-Kliniken im Alb-Donau-Kreis. In den letzten Jahrzehnten wurden aufgrund immerwährender Anforderungen an den medizinischen Standard sowie aufgrund der besonderen Anforderungen an die Versorgungsfunktion des Standorts Ehingen laufend umfassende Umbaumaßnahmen vorgenommen sowie Erweiterungs- und Neubauten auf dem Klinikcampus erforderlich.

Der Betrieb ist nun an einen Punkt gekommen, an dem die künftigen Anforderungen an den medizinischen Standard in den bestehenden Einrichtungen nicht mehr verbessert werden können, ohne den laufenden Betrieb erheblich zu beeinträchtigen“, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat.

Notfallversorgung gewährleisten

Zudem wird als Anlass für die Planaufstellung genannt, dass die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum zunehmend schlechter werde. „Um die Notfallversorgung auf hohem Niveau halten zu können, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit laufend auszubauen und sind interne Abläufe auch baulich zu verbessern.“ Ziel sei es daher seitens der ADK GmbH, eine wohnortnahe und „qualitativ hochwertige Versorgung im ländlichen Raum zu stärken sowie die Notfallversorgung für die Bevölkerung sicherzustellen“.

Deswegen sind auf dem bestehenden Areal, wie berichtet, Neubauten geplant, mit denen ein Großteil der bisherigen Nutzungen ersetzt werden sollen. An der Ecke Spital- und Hopfenhausstraße soll das Klinikgebäude neu gebaut werden. So will es die ADK GmbH schaffen, den Neubau in einem Bauabschnitt zu errichten, ohne die Bestandsklinik durch die Baumaßnahmen zu beeinträchtigen.

Dafür wird es aber notwendig, im Nordosten des Areals das dortige Parkhaus, das Verwaltungsgebäude (H-Bau, „Hochhaus“) und das Versorgungszentrum (D-Bau), bestehend aus Speiseversorgung und Zentrale Technik durch Neubauten zu ersetzen. Klar ist aber, dass im südlichen Bereich des Areals Richtung Gruoner Straße zuerst das neue Parkhaus und das neue Versorgungszentrum gebaut werden müssen, bevor vorne an der Hopfenhausstraße der Abriss erfolgen kann.

Neues Parkhaus

Mit der geplanten Änderung des Bebauungsplans sollen die Flächen im Bereich des bestehenden Rechenzentrums und Personalwohnheims samt betriebseigenen brach liegenden Grundstücken in den Geltungsbereich des bestehenden Bebauungsplans integriert werden. Im südlichen Bereich des Klinikcampus sollen nach dem Abbruch des Rechenzentrums, das Versorgungszentrum, die Büroräume für die Verwaltung und das Parkhaus neu errichtet werden. Im Zuge der internen Umstrukturierung werden weitere Praxen in das Ärztehaus (S-Bau) in der Hopfenhausstraße 6 umziehen.

Der Umbau des Klinikcampus erfolge zudem nach dem mit dem Sozialministerium abgestimmten Raum- und Funktionsprogramm. Die geplanten Neubauten sollen einen Großteil der bisherigen Einrichtungen der Klinik ersetzen. Vorgesehen ist, sämtliche Nachverdichtungsmöglichkeiten auf dem Campus in Anspruch zu nehmen und im Sinne einer flächensparenden Innenentwiklung sämtliche Nutzungen in verdichteter Bauweise während des laufenden Betriebs zu ersetzen. Hier sollen auch Möglichkeiten für die zukünftige Entwicklung der Klinik im Innenbereich geschaffen werden.

Mehrere Varianten

Das nun erarbeitete Gesamtkonzept zur Weiterentwicklung des Klinikcampus ist laut Vorlage das Ergebnis einer umfassenden Variantenuntersuchung und intensiven Abwägung seitens der Bauherrschaft - sprich der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales. Durch die Neubauten sollen vor allem die Funktionsbereiche zusammengefasst werden. Zudem sollen die Auswirkungen auf die Nachbarschaft durch den „betriebsnotwendigen Verkehr“ möglichst „geringgehalten“ werden.

Die notwendigen Gutachten sind bereits erstellt, der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren geändert werden. Demnach sei eine naturschutzrechtliche Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung nicht erforderlich. In der schalltechnischen Untersuchung wurde geprüft, welche Schallimmissionen von den angrenzenden Verkehrswegen auf das Plangebiet einwirken und welche Verkehrsverlagerung durch den Neubau auf die Nachbarschaft einwirkt. Hier wurde deutlich, dass Schallschutzmaßnahmen getroffen werden müssen, beispielsweise Schallschutzlamellen an der Fassade des Parkhauses.

Als Fazit wird aus der Sitzungsunterlage ersichtlich: „Insbesondere vor dem Hintergrund der enormen Bedeutung des Klinikums in Ehingen für die qualifizierte und wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung gilt es im allgemeinen öffentlichen Interesse, der Pflicht, dem medizinischen Standard an diesem Standort im Rahmen einer zukunftsfähigen Standortvorsorge besonders langfristig und qualifiziert nachzukommen.“