Stadtmusikfest spült Geld in die Kassen

Bei der jährlichen Hauptversammlung des Musikverein „Lyra“ Ehingen (Donau) stand am Ende fest: Der Verein steht auf einer soliden finanziellen Basis. Dies schreibt der Vereinsvorstand in einer Pressemitteilung. Der Bericht des ersten Vorsitzenden, Michael Hafner, stellte das Stadtmusikfest in den Mittelpunkt. Dieses Fest wurde im letzten Jahr zum ersten Mal vom Musikverein Ehingen alleine durchgeführt und war laut Mitteilung ein voller Erfolg - sowohl in finanzieller Hinsicht als auch als Bereicherung des kulturellen Lebens in Ehingen. Daher gab es keinen Zweifel, dass dieses Event auch in diesem Jahr wieder von der Stadtkapelle angeboten wird.

Weitere Höhepunkte im Vereinsleben waren das Kirchenkonzert im November 2022 und das Frühjahrskonzert, ebenso wie zahlreiche zusätzliche musikalische Aktivitäten, wie zum Beispiel das Landestreffen der Bürgerwehren in Ehingen oder die verschiedenen Standkonzerte in der Stadt. Aber auch andere Freizeitaktivitäten standen auf dem Programm, wie die winterlichen Wanderungen oder der Sporttag mit anschließendem Kameradschaftsabend.

Turnusmäßig stand bei der heurigen Mitgliederversammlung die Wahl einiger Vereinsposten auf der Agenda. Wiedergewählt im Amt wurden Lisa Thimm (zweite Vorsitzende), Thomas Sievers (Kassier) und alle Beisitzer aus den passiven und aktiven Reihen: Birgit Bauer, Nadine Willbold, Gerhard Synowski, Manuela Thimm, Markus Klöble, Johannes Lepple, Moriz Maier-Wörz und Lea Thimm.

Allerdings stand ein Wechsel in der Jugendarbeit an: Marina Glökler gab nach einigen erfolgreichen Jahren als Jugendleiterin ihren Posten aus beruflichen Gründen ab. Zuvor berichtete sie über die Aktivitäten des letzten Jahres, wozu unter anderem ein Ausflug nach Tripsdrill, ein Kletterparkbesuch und ein Probenwochenende in Biberach gehörte. Aber auch die zahlreichen musikalischen Auftritte und Aktionen zur Jugendwerbung fanden Erwähnung.

Den erfolgreichen Dirigentenwechsel mit David Baur als neuem musikalischen Leiter des Jugendblasorchester hob Marina Glökler besonders hervor. Sofia Gaach hatte sich für die Nachfolge als Jugendleiterin bereitgestellt und wurde einstimmig gewählt.

Einen weiteren Wechsel gab es bei der Kassenprüfung. Anton Seitz gab dieses Amt nach über 20 Jahren in andere Hände. Er durfte einen Geschenkkorb und viele dankenden Worte von Michael Hafner entgegennehmen.

Als neuer Kassenprüfer wurde an diesem Abend Michael Klöble ins Amt gewählt, der in Zukunft zusammen mit Elmar Hartmann die Finanzen kontrollieren wird.

Der Kassenbericht von Thomas Sievers zeigte den Erfolg des Stadtmusikfests nochmals in messbaren Zahlen. Trotz der erhöhten Kosten durch den Neustart und den damit verbundenen Neuanschaffungen konnte ein deutlich positives Ergebnis erreicht werden. Weiters hob Sievers die Bedeutung der fördernden Mitglieder aber auch der zahlreichen Spender hervor, die den Fortbestand des städtischen Musikvereins ermöglichen.

Die Krönung des Abends war die Ernennung dreier Musiker zu Ehrenmitgliedern. Alle drei hatten sich im Laufe der Jahre außerordentlich für den Musikverein engagiert und wurden deshalb einstimmig in den Ehrenstand gewählt: Hermann Junginger für 55 aktive Jahre und aufgrund seiner einzigartigen Vorbildfunktion; Reinhold Sauter für 35 aktive Jahre und die 28-jährige Führung der Oldies; Udo Müßigmann, der ebenfalls vor 28 Jahren die Oldies mitbegründet und seither in allen organisatorischen Belangen geführt hat und dadurch seit 50 Jahren aktiv bei der Stadtkapelle Ehingen musiziert.