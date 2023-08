Stadtbücherei präsentiert neues Kinderprogramm

„Von der Reise zum Mond, Gruseligem und Papier“ — das neue Kinderprogramm der Stadtbücherei Ehingen liegt aus. Das teitl die Stadt mit.

Bei den „MakerKids“ geht es um Medienkompetenz und Wissensvermittlung mit Spaß und Fantasie. Jeden zweiten Mittwoch im Monat wird Sachwissen vermittelt, es wird ausprobiert, gewerkelt und gebastelt. Einen Spielenachmittag gibt es am 13. September von 16.30 bis 17.30 Uhr. Neue Spiele werden vorgestellt, gleich getestet und ausprobiert. Um Halloween.dreht sich alles am 11. Oktober von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Reise zum Mond plant die Bücherei am 15. November von 16.30 bis 17.30 Uhr. Die Kinder erfahren Wissenswertes über den Mond und die Mondfahrt. Papierschöpfen ist am 13. Dezember 16.30 bis 17.30 Uhr angesagt. Gemeinsam stellen die Kinder aus Altpapier neues Papier her und gestalten damit einzigartige Weihnachtskarten.

Bei den „Chillies“ geht es ums Zuhören, Entspannen, Diskutieren und Plaudern. Die Chillies finden jeden letzten Freitag im Monat statt. Die Termine sind: 29. September, 16.30bis 17.30 Uhr, Briefe von Felix: 27. Oktober, 16.30 bis 17.30 Uhr, Fledermausgeflatter; 17. November, 19 bis 20.30 Uhr, bundesweiter Vorlesetag: „Wenn’s dunkel wird in der Bücherei“; 24. November, 16.30 bis 17.30 Uhr, „Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“ und 29. Dezember, 16.30 bis 17.30 Uhr, gibt es Sternenglanz.

Zu den Veranstaltungen sind Kinder ab fünf Jahren herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist möglich Telefon 07391/503560 oder per Mail unter [email protected].