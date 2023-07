Stadtbücherei gibt Lesetipps für den Urlaub

Egal wo das Urlaubsziel liegt, ob gewandert, gefaulenzt oder die Herausforderung gesucht wird, ein Buch gehört zum Urlaub dazu. Selbst eingefleischte Nichtleser wollen sich jetzt die Zeit zum Lesen nehmen, wenn sie nur wüssten was. Rund 5000 Romane und Erzählungen stehen in der Stadtbücherei Ehingen zur Ausleihe bereit. Alle Genres sind vertreten: Krimis und Thriller, Fantastisches und Fantasy, Biografien und Historisches, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Persönliche Lesetipps und Empfehlungen gibt es auf der Homepage der Stadtbücherei. Eine große und aktuelle Ausstellung „Sommer–Sonne–Strandlektüre“ lädt im Erdgeschoss der Stadtbücherei zum Schmökern ein. Das Team der Stadtbücherei steht für eine individuelle Roman– oder Medienberatung während der Öffnungszeiten zur Verfügung, am Dienstag und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, am Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr und anm Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Weitere Informationen gibt es in der Stadtbücherei Ehingen, unter Telefon 07391/503—560, per Mail an [email protected] oder auf der Internetseite www.ehingen.de/buecherei.