Stadt Ehingen auf der TopJob-Messe

Was tun nach der Schule? Wer vor dieser Frage steht, kann die Stadtverwaltung Ehingen auf der TopJob Ausbildungs- und Studienmesse am 6. und 7. März in der Ehinger Lindenhalle besuchen. Die Stadtverwaltung Ehingen stellt an diesen Tagen mehrere Ausbildungsangebote vor, heißt es in einer Pressemeldung. Bei der Stadt gibt es Ausbildungen zum Verwaltungsfachangestellten, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek, Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration, Erzieher und Sozialpädagogische Assistenz, jeweils praxisintegriert, sowie das Anerkennungspraktikum als Erzieher oder Kinderpfleger und den dualen Studiengang Public Management.

Wer Interesse an einer dieser Ausbildungen bei einem regionalen Arbeitgeber hat sowie eine zusätzliche Altersversorgung nach den Bestimmungen des öffentlichen Dienstes wünscht, ist an einem der beiden Messetage an Stand-Nummer 13 genau richtig, schreibt die Stadtverwaltung weiter.

Bei Fragen rund um das Thema Ausbildung beantwortet auch Kim Geiselhart, Ausbildungsleiterin bei der Stadt Ehingen, unter Telefon 07391/503-275 oder unter [email protected]