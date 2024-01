Stadt bietet Schülerbetreuung in den Osterferien an

Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Ehingen eine Betreuung in den Osterferien vom 25. März bis 5. April an. Die Ferienbetreuung richtet sich vor allem an berufstätige und/oder alleinerziehende Eltern, deren Kinder eine der städtischen Grundschulen in Ehingen beziehungsweise den Teilorten besuchen. Die Betreuung findet an der Michel-Buck-Schule, Schulhof 1 in Ehingen statt.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, wird es eine Halbtagsbetreuung von Montag bis Freitag, 7 Uhr bis 13 Uhr, und eine Ganztagsbetreuung von Montag bis Donnerstag, 7 Uhr bis 17 Uhr, und am Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr angeboten. Sowohl bei der Halbtags- als auch bei der Ganztagsbetreuung wird von Montag bis Donnerstag ein Mittagessen gereicht. An Feiertagen findet keine Betreuung statt.

Informationen zum Elternbeitrag und Anmeldeformulare für die Ferienbetreuung gibt es online unter www.ehingen.de/kultur-bildung/bildung/betreuungsangebote. Die Formulare sind außerdem bei der Stadtverwaltung Ehingen, Tanja Behmüller, Zimmer 18, EG erhältlich. Anmeldeschluss ist am 19. Februar.

Nähere Informationen gibt es bei der Stadtverwaltung, Tanja Behmüller, Telefon 07391/503-141 oder Mail [email protected].