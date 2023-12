Spenden für 98 Vereine aus der Region

98 Vereine aus der Region können sich dieses Jahr über eine Spende der VR-Bank Alb-Blau-Donau freuen. Wer bis Mitte November seinen Antrag abgegeben hatte, durfte seine Vorstände oder Schatzmeister kürzlich in die Filiale in der Ehinger Bahnhofstraße zur Abholung der Spenden entsenden. In Zusammenarbeit mit dem Gewinnsparverein Baden-Württemberg hat die Bank insgesamt 111.650 Euro verteilt für Querflöte, Klarinette oder die Sportplatzpflege.

Für Klaus Hofmann war die Scheckübergabe eine seiner letzten Amtshandlungen, ehe ihm Daniel Staiger im Januar als Vorstand nachfolgt. Fast alle der 98 bedachten Vereine haben einen Vorstand oder den Schatzmeister in die Ehinger Bahnhofstraße geschickt, um die diesjährige Spende aus dem Gewinnsparen persönlich in Empfang zu nehmen. Musikalisch umrandet wurde die Spendenvergabe von Noah Cauas von der Bläserphilharmonie der Stadt Blaustein, der mehrmals virtuos auf dem Saxophon spielte. In seiner Ansprache wies Vorstand Martin Traub auf den Sinn des Gewinnsparens hin, das neben dem eigentlichen Sparen auch Gewinnen und Helfen zum Inhalt hat: „Alle Gewinnsparlose nehmen an monatlichen Auslosungen teil.“ Ergänzend sagte er: „Es gibt wieder Zinsen auf Geldanlagen.“

Mit Unterstützung von Angelika Ruppert und Daniel Post konnten die Vorstände Klaus Hofmann und Martin Traub Vertretern fast aller 98 bedachten Vereinen die Spenden persönlich übergeben. Die Summen bewegten sich zwischen 100 und 3000 Euro. Bedacht waren Vereine aus dem gesamten Geschäftsgebiet der VR-Bank Alb-Blau-Donau, von Obermarchtal und Rechtenstein im Westen bis Dellmensingen sowie Wippingen und Asch im Osten. Alle Vereine, die gemeinnützige Zwecke erfüllen, können sich jedes Jahr bis Mitte November für eine Spende bewerben, unter Angabe des geplanten Verwendungszwecks. Vom Musikverein über die Narrenzunft bis zum Sportverein, von Theatergruppe bis Schwäbischer Albverein und BUND war eine große Bandbreite bedacht. Hinzu kamen einige kirchliche Einrichtungen wie die Bruderhaus Diakonie Ehingen, das Evangelische Jugendwerk Blaubeuren oder auch öffentliche Einrichtungen wie die Stadtbücherei Blaubeuren. Auch eine Vesperkirche hat eine Spende von 500 Euro erhalten.

Ansonsten waren Zwecke angegeben wie Rasenmähertraktor, Tennisplatzreinigungsmaschine, Noten oder Instrumente für Musikvereine oder Liederkränze. Der Skiclub Gerhausen wird Schneeschuhe kaufen, der Golfclub Rißtissen Kindergolfschläger, beim Sportverein Wippingen wird in Bälde eine Ballmaschine das Training spannender machen. Die Spenden sind als Zuschüsse für die Anschaffungskosten gedacht, wobei bei einigen Vereinen auch zu Druckkosten etwas beigesteuert wurde.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wurden ebenfalls Spenden vergeben, so erhielt der Tennisclub Öpfingen einen Zuschuss für eine LED-Flutlichtanlage, der Fischereiverein Dellmensingen für eine Photovoltaikanlage oder der BUND Ehingen zur Anschaffung eines gebrauchten Ladewagens. Den größten Einzelbetrag erhielt die Musikschule der Stadt Ehingen mit 3000 Euro, insbesondere zur Anschaffung von Musikinstrumenten.

Im Rahmen von „Bildung stärken“ erhalten jeweils im Frühjahr Kindergärten und Schulen Spenden aus dem Gewinnsparen. Übers Jahr hindurch gehen zudem Spenden in die Aktion Garten, bei der Schulen Nistästen, Insektenhotels oder Hochbeete erhalten. „VR-mobile“ sponsert aus dem Gewinnsparen Fahrzeuge für Pflegedienste. Nach dem offiziellen Teil bestand Gelegenheit zum Austausch beim geselligen Imbiss.