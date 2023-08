Spaß beim Bauen eines Spielebretts

Die Sommerferien sind eine Zeit der Entspannung und des Spaßes für Schülerinnen und Schüler. Und was könnte besser sein, als diese Zeit kreativ und handwerklich zu nutzen? In der Lehrwerkstatt bei Sappi hatten einige Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, an einem besonderen Ferienprogramm teilzunehmen und ein Spielebrett für das beliebte Spiel „Mensch ärgere dich nicht“ zu bauen. Dies teilt das Ehinger Unternehmen mit.

Die Lehrwerkstatt bei Sappi ist ein Ort, an dem junge Menschen die Möglichkeit erhalten, praktische Erfahrungen im handwerklichen Bereich zu sammeln. Dabei werden sie von erfahrenen Ausbildern und Auszubildenden unterstützt und können ihre Fähigkeiten und Talente entdecken und weiterentwickeln.

In diesem Ferienprogramm wurden den Schülerinnen und Schülern Holz und Werkzeuge zur Verfügung gestellt, um ein Spielebrett für „Mensch ärgere dich nicht“ zu bauen. Dabei ging es nicht nur um das praktische Arbeiten, sondern auch um Kreativität und Teamarbeit. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen die Freiheit, das Design des Spielebretts selbst zu gestalten. Hierbei durften sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihrer Kreativität Ausdruck verleihen — ob mit bunten Farben, Mustern oder besonderen Formen.

Während der gesamten Bauzeit wurden die Schülerinnen und Schüler von den Ausbildern und Auszubildenden begleitet und unterstützt. Sie erhielten Tipps und Tricks, um ihre handwerklichen Fertigkeiten zu verbessern und sicher mit Werkzeugen umzugehen. Zudem wurden sie ermutigt, sich untereinander auszutauschen und sich gegenseitig bei Problemen zu helfen.

Die Ergebnisse waren beeindruckend. Jeder Schüler und jede Schülerin stellte ein einzigartiges Spielebrett fertig, das nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend war. Abschließend wurden alle Spielebretter präsentiert. Die Begeisterung und der Stolz waren bei allen Beteiligten spürbar.

Das Ferienprogramm in der Lehrwerkstatt bei Sappi war ein voller Erfolg und bot den teilnehmenden Jugendlichen eine Möglichkeit, einen Einblick in die Lehrwerksatt von Sappi zu erhalten. Die jungen Künstler hatten viel Spaß und das probierten das Spielebrett zu Hause gleich aus.

Am folgendem Tag hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, an einer Werkführung teilzunehmen. Dabei erfuhren sie, wie Zellstoff und Papier hergestellt wird. Dazu gehörte auch, die dreistöckige Papiermaschine live zu sehen. Verschiedene Maschinen– und Anlagen wurden angeschaut, die beim Prozess eingesetzt werden. Die Werkführung sei eine spannende und informative Erfahrung gewesen und habe einen Einblick in die Papierproduktion gegeben, heißt es in der Mitteilung von Sappi. Dabei erfuhren die Jugendlichen auch, wofür die Sappi–Mitarbeitenden zuständig sind und welche Berufsbilder bei Sappi ausgeübt werden.