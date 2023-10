Spannende Scherenschnitte aus schwarzer Teichfolie

Die Scherenschnitte von Nina Joanna Bergold sind ganz besondere Kunstwerke. Schon die wie auf einer Wäscheleine aufgehängten Elemente in der Hauptstraße lassen den Kunstfreund ahnen, dass ihn eine außergewöhnliche Ausstellung von Bergold in der städtischen Galerie erwartet. Die großformatigen Scherenschnitte, die an der Decke der einzelnen Räume aufgehängt und aus schwarzer Teichfolie oder Korkfolie gearbeitet sind, scheinen der Schwerkraft zu trotzen.

„Es war eine Herkulesarbeit, diese Werke an der Decke zu verankern“, sagte Galerist Volker Sonntag, der das zusammen mit dem Hausmeister, Ehemann und Vater der Künstlerin schließlich bewältigte. Für den Kunstfreund scheinen sie zu schweben. „Das da dazwischen“ hat Nina Joanna Bergold ihre Werke betitelt.

Die promovierte Humanmedizinerin hat erst nach diesem Studium mit dem der Kunst an der Kunsthochschule Stuttgart begonnen und in wenigen Jahren schon etliche bedeutende Ausstellungen beschickt. Ihre Arbeitsweise mit den Folien ist ähnlich wie bei einem Linolschnitt, mit einem Cutter schneidet sie die gewünschten positiven wie negativen Formen aus. Weil ihr Atelier nicht groß genug für die großformatigen Arbeiten ist, rollt sie die Folie Stück für Stück aus, um sie zu bearbeiten, erklärte sie.

„Die Teichfolie wollte in den Raum“, sagte Bergold weiter. „Der Raum ist für mich wie das Papier.“ Sehr intensiv sind ihre Begegnungen mit dem menschlichen Körper, von dem sie als Medizinerin mehr als nur eine Ahnung hat. Die Flächigkeit, wie man sie sonst von Scherenschnitten kennt, wird bei Nina Joanna Bergold ausgesprochen plastisch. Immer haben die dargestellten Figuren eine Beziehung zueinander, sind Teil eines vollständigen Ganzen. Die mal negativen und mal positiven Formen geben ihnen Bedeutung. Aufgehängt wie große Wäschestücke an der Leine hängen sie in den Räumen der Galerie.

Aber auch kleine Teichfolienarbeiten können Besucher in einem der Räume betrachten. Hier ist wie bei den großen Figuren der Mensch das Motiv. Eine kleine Hausfrau, eine Loreley, kleine Liebende und eine kleine Schnüfflerin sind es, die die Künstlerin hier geschaffen hat. Bevor sie angefangen hat mit Teichfolie zu arbeiten, hat sie Linolschnitte auf Holz angefertigt. Auch davon hängen einige Arbeiten in der Galerie. Eingeführt in die Ausstellung hat die Kunsthistorikerin Birgit Höppl.