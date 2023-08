Sommerliche Serenade erfreut Kirchenbesucher

Die Serenade von Wolfgang Gentner und Corinna Henger in St. Michael am Wenzelstein ist fast schon ein Traditionstermin im sommerlichen Kalender der Kirchengemeinde Ehingen. So haben rund 150 Besucher den Klängen der beiden Musiker gelauscht. Gentner ist seit vielen Jahren Kantor der Gemeinde, Corinna Henger hat sich bereits als ganz junge Flötistin einen Namen gemacht. Zusammen musizieren sie seit vielen Jahren.

Zur Eröffnung der Sommerserenade dieses Jahr hatten sie eine Ouvertüre von Johann Sebastian Bach h–Moll für Flöte und Orgel an Stelle eines Orchesters gewählt. Sie gilt als die französischste der Orchestersuiten, die Bach komponiert hat, beginnt und endet gravitätisch und weist in ihren Teilen die typisch französischen musikalischen Verzierungen auf.

Die Bourrée I und II daraus waren am Hofe von Ludwig IV sehr beliebt: Mit der Polonaise mit polnischen Elementen wollte Bach seinem obersten Dienstherrn August dem Starken, der auch König von Polen war, schmeicheln. Mit dem „Menuet“, einem Tanz im Dreiertakt, wird es wieder französischer, ehe es mit der Badinerie rasant und einem virtuosen Flötensolo endet.

Die Fantasie für eine Flötenuhr soll zum Besten gehören, was der späte Mozart komponiert hat. Er schrieb das Werk für das berühmte Wachsfigurenkabinett, das zu Ehren des Feldherrn Laudon, dem Helden von Kunersdorf, errichtet worden war. Die Trauermusik klingt anfangs etwas düster, geht über in eine Marschmusik und wiederholt sich im Adagio nochmals als Trauermusik. Die Flötenuhr war eine mechanische Orgel mit Fagott Register im Bass, die mit einem Uhrwerk gekoppelt war, welches in zeitlichen Abständen automatisch abgespielt wurde. Für das Wien am Ende des 18. Jahrhunderts war es eine Sensation.

Nach diesem Solo für die Orgel kam Henger von der Empore vor das Publikum und machte mit zwei melancholischen Tangos von Astor Piazolla musikalisch einen großen Sprung von Wien nach Argentinien. Für ihr Solo mit einem Tango Lento meditativo und Molto marcato e energico bekam sie den begeisterten Applaus der vielen Zuhörer.

Gentner hatte inzwischen zum Klavier gewechselt, gemeinsam mit Corinna Henger wurden beliebte Opernmelodien wie den Tanz der seligen Geister aus „Orpheus und Eurydike“ von Gluck beginnend mit einer eher ruhigen Melodie präsentiert — ehe Corinna Henger zu dem berühmten Flötensolo aus dem zweiten Teil ansetzte. Es folgte das Intermezzo aus „Cavalleria Rusticana“, das die beiden Akte verbindet. Die Ballettmusik aus „Faust“ von Gounod war der dritte Teil des musikalischen Ausflugs in die Welt der Oper. Drei populäre Lieder aus Walt Disney Filmen wie „die Schöne und das Biest“ und „Aladin“ sowie das durch Phil Colins berühmte „You`ll be in my heart“ aus Tarzan bildeten einen spannenden Kontrast.

Gentner hat einmal auf einer Reise ins Salzkammergut in Ischgl die Lehár–Villa besucht. Er durfte dabei sogar auf dem Flügel des Komponisten spielen, das musste natürlich eine Melodie von Lehar sein. Den Walzer „Gold und Silber“ spielte er auch am Ende des breit gefächerten Programms der Sommerserenade in St. Michael.