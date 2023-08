Sommerfest und Marktplatz Kino: Das ist am langen Wochenende geboten

Mit dem Sommerfest der Volksbankhöfe am Donnerstag, 3. August, und dem Marktplatz Kino von Samstag, 5. August, bis Montag, 7. August, sorgen gleich zwei Veranstaltungen für gute Laune in der Ehinger Innenstadt.

Bereits seit Mittwoch laufen die Vorbereitungen rund um den Marktplatz, die großen Blumentöpfe mussten umziehen — ab 10 Uhr sind am Donnerstag die Straßen gesperrt. Auch die teilnehmenden Betriebe stecken in den letzten Vorbereitungen und bauen ihre Stände auf.

Die Wetterprognose sieht gut aus

Dann wird es neben einer Hüpfburg der Schwäbischen Zeitung verschiedene Essensstände, Führungen und andere Attraktionen rund um die Volksbank–Höfe geben. Rabea Christ vom Stadtmarketing ist zuversichtlich, dass das Fest wie geplant stattfinden kann: „Wir brauchen uns keine Sorgen machen, was das Wetter angeht, glaube ich.“

Zumindest am Nachmittag solle es laut aktuellen Wetterprognosen trocken bleiben. Bis am späten Abend können hier die Besucherinnen und Besucher zusammensitzen, bevor der Platz am Freitag für ein weiteres Highlight im Veranstaltungskalender geräumt wird.

Ab Samstag ist Kino auf dem Marktplatz

Denn ab Samstag dann schlägt das Marktplatz Kino in der Ehinger Innenstadt sein Quartier auf. Bevor jedoch Indiana Jones, Super–Mario und Guglhupfgeschwader über die Leinwand flimmern können, hat Max Kienzle noch Einiges zu tun.

Der Inhaber des Central Center Kinos in Ehingen richtet zusammen mit der Stadt Ehingen das Marktplatz Kino aus. Jetzt geht es vor allem darum, die Location für das Wochenende vorzubereiten.

Die letzten Vorbereitungen fürs Wochenende laufen

„Das wird nochmal richtig stressig“, sagt Max Kienzle. „Wir brauchen viele helfende Hände.“ Unter anderem 500 Stühle müssen abgeholt und aufgestellt werden, auch das Gerüst für die Leinwand müssen sie noch aufbauen. Das soll alles ab Freitag geschehen.

Auch das Popcorn werden sie am Freitag vorbereiten. „Früher wurde das direkt in der Popcornhütte auf dem Marktplatz gemacht“, sagt der Kinobetreiber. Wegen der Hygienevorschriften habe man das mittlerweile in die kinoeigene Popcorn–Küche verlegt.

Schon in den vergangenen Jahren, als das Markplatz Kino noch Ehinger Filmfestival hieß, hatte Max Kienzle bereits bei den Vorbereitungen und den Filmvorführungen mitgeholfen — als Mitarbeiter von Torsten Bennewitz. Deshalb sagt er: „Ich kenne mittlerweile jede Schraube beim Marktplatz Kino.“

Drei unterschiedliche Filme laufen im Kino

Die Beschaffung der Filme, das sei die meiste Arbeit gewesen. Denn die Filme sollten mehrere Kriterien erfüllen. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene soll etwas dabei sein, ein Film ist für die typischen Kinobesucher gedacht, einer soll mehr in die Region passen. Aus den Filmen wählte Max Kienzle die aktuellsten aus.

Und so kam es zu den Filmen: „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ am Samstag, „Der Super Mario Bros. Film“ am Sonntag und „Guglhupfgeschwader“ am Montag. Auch im Kino selbst ist gerade Einiges in Bewegung. Denn sollte es am Wochenende regnen, wird Central Center Kino Ausweichort für das Marktplatzkino werden.

Das heißt aber auch: In den Räumen wird es eng. Deswegen sind Max Kienzle und seine Mitarbeiter gerade damit beschäftigt, den Vorraum leerzuräumen. Wegen des Wetters macht sich der Betreiber aber keine großen Sorgen. „Uns reichen am Abend drei bis vier trockene Stunden“, sagt er.

Stadt entscheidet über den Veranstaltungsort

Ob die Wetterverhältnisse einen Kinobetrieb auf dem Marktplatz zulassen, entscheidet die Stadt an dem jeweiligen Tag. Verkündet wird das dann über Social Media und die Internetseite. „Spätenstens um 17 Uhr werden wir das kommunizieren“, sagt Rabea Christ.

Denn dann, so sieht es der Plan vor, werden jeweils die Stühle auf dem Marktplatz aufgestellt. Christ sagt aber auch: „Solange es nicht in Strömen regnet, bleiben wir draußen.“ Ihre Empfehlung sei jedoch, sich eine Decke mitzunehmen.

Dass es möglich sei, zur Not ins Kino auszuweichen, sei ein glücklicher Umstand, sagt Rabea Christ. Das sei nicht selbstverständlich. Denn mit zwei Locations planen, das heiße schließlich auch, zwei Konzepte zu entwickeln — ein wesentlich größerer Aufwand.

Nervosität vor dem ersten Filmstart

Der Aufwand sei groß, sagt Max Kienzle, fügt aber an: „Ich merke immer wieder: Es ist gar nicht so anders wie das normale Kinogeschäft.“ Auch wenn er zugibt: „Vor dem ersten Filmstart bin ich dann wahrscheinlich schon nervös.“ Denn schließlich muss dann die Technik funktionieren, damit die Besucherinnen und Besucher auch wirklich Kino auf dem Marktplatz erleben können.

