Oberbürgermeister Alexander Baumann ist sich bei der Eröffnung des Sommerfests der Volksbankhöfe am Donnerstagnachmittag bereits sicher, dass das Fest ein Erfolg wird: „Ich setze heute schon darauf, dass das Fest eine Tradition wird.“

Und auch der Vorstandssprecher der Donau–Iller Bank, Jost Grimm, zeigt sich erfreut: „Nach dem letzten Fest haben wir gedacht: Wow, das ist ja ganz groß geworden.“ Um so mehr freue man sich, dass die Stadt sich bereit erklärt habe, das Fest in diesem Jahr in einem noch größeren Rahmen stattfinden zu lassen.

Italienische Nacht auf dem Marktplatz

Den ganzen Nachmittag strömen Menschen in die Stadt, halten an für einen Plausch und versorgen sich an den Ständen rund um die Volksbankhöfe und den Marktplatz mit Getränken und Essen. Über das Areal verteilt sind am Nachmittag bis in den Abend hinein Musik von Bands und Sängern zu hören. Bei Passarelli am Marktplatz gab es von Pizza über Pasta bis zum Eis auch das ein oder andere Getränk.

Schon am Nachmittag zeigte sich der Inhaber Marco Passarelli zufrieden und blickte einem schönen Abend entgegen. Denn da trat vor seinem Restaurant der Sänger Domenico Straface, bekannt aus „The Voice of Germany“ und „Supertalent“, auf, und sorgte für den Start in einen italienische Abend.

Viel geboten in der Stadt

Auf der anderen Seite des Marktplatzes öffnete die Weinhandlung Denkinger erstmals mit einem eigenen Stand für das Sommerfest, vor dem Amtsgericht hatte die „Schwäbische Zeitung“ ihren Stand aufgebaut und informierte über das digitale Angebot.

Die Donau–Iller Bank bot Torwandschießen vor ihrer Filiale in der Schulgasse an, im Innenhof des Buck’s Höfle hatte ein Ballonkünstler seine Zelte aufgeschlagen. In den Volksbankhöfen hatte die Kanzlei Schneider–Geiwitz und Partner ihre Räumlichkeiten erstmals für die Öffentlichkeit geöffnet.

Führungen gab es durch die Bäckerei

Den ganzen Nachmittag hindurch führte Susanne Heckenberger die Besucherinnen und Besucher durch die Backstube des Buck’s Höflesbeck. An den Führungen nahmen bis zu 40 Leute teil und zeigten sich an der Produktion der Seelen und Brote interessiert.

Das spart nachts eine Stunde Backzeit. Susanne Heckenberger

„Die alten Räume waren halb so groß“, blickt sie auf die Zeit vor mehr als drei Jahren in der alten Bäckerei zurück. „Das war alles auf sehr beengtem Raum.“ Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen Platz für einen Ofen mehr. Das Resultat: „Das spart nachts eine Stunde Backzeit“, sagt Heckenberger.

Wie Seelen entstehen

Die Besucherinnen und Besucher bekommen Einblicke ins Zubereiten von Seelen — der Teig muss über Nacht kühl lagern und wird von Hans Heckenberger zu den langen Broten geformt. Ganz genau drei der Bäcker wissen, wie Seelen hergestellt werden.

„Die Seele ist ein Stück Kultur von uns“, sagt Susanne Heckenberger. Der Betrieb im Laden läuft den ganzen Nachmittag hindurch. An der Theke gibt es neben den klassischen Backwaren auch Getränke mit und ohne Alkohol zu kaufen.

2000 Euro für den Tafelladen

Auch das Ehrenamt kommt an dem Tag nicht zu kurz Im Rahmen der Eröffnung am Nachmittag überreicht Jost Grimm einen Scheck in Höhe von 2000 Euro Heike Hagel und Elisabeth Waibel, stellvertretend für den Tafelladen Ehingen.

„Dass überhaupt Menschen in die Situation kommen müssen, in den Tafelladen zu gehen, ist nie erfreulich“, sagt Jost Grimm bei der Übergabe. Elisabeth Waibel bedankt sich im Namen ihrer Kunden, das Geld könne man gut gebrauchen.

Ein Blick in die Zukunft durfte ebenfalls nicht fehlen. Mit dem Objekt der Volksbankhöfe habe man sich in diesem Jahr an einem überregionalen Architektenpreis beworben, sagte Grimm. Im Herbst komme das Ergebnis. Auch das Areal am Lammberg soll sich in Zukunft auch optisch mit dem der Volksbankhöfe verbinden.