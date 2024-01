Die Bauernproteste der vergangenen Tage hatten auf die verschiedensten Bereiche des Lebens direkte Auswirkungen. Auch die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales wurde im medizinisch-pflegerischen Bereich direkt getroffen.

Gar nicht oder mit Verspätung

„In der Pflege konnten einzelne Mitarbeitende die Klinik am Montag nicht erreichen. Einige kamen aber mit Verspätung in den Dienst, obwohl sie deutlich früher losgefahren waren. Vereinzelt hatten sich Mitarbeitende entschieden, schon in den frühen Morgenstunden (vor Beginn der Proteste um 5 Uhr) loszufahren. Während am Montag Mitarbeitende in Langenau mit dem Hinweis, dass sie als Krankenschwester in der Klinik arbeiten, noch durchgelassen wurde, war dies am Dienstag nicht mehr der Fall“, erklärt Pressesprecherin Daniela Rieker.

Für Ärzte wie Pflegekräfte galt: Je länger der Anfahrtsweg, umso größer waren auch die Probleme, die Klinik zu Dienstbeginn zu erreichen. Es gab in verschiedenen Bereichen der Klinik Herausforderungen im Betrieb zu lösen. „Sie waren aber nicht gravierend und konnten durch den engagierten Einsatz von Mitarbeitenden größtenteils aufgefangen werden“, erklärt Rieker.

Herausforderungen im OP-Bereich

„Im OP Bereich war die Hauptherausforderung, dass der Transport von OP-Sieben zwischen der zentralen Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) und unserem Klinikstandort Blaubeuren stark behindert wurde. Die Mitarbeitenden der AEMP mussten dadurch länger arbeiten, um zu gewährleisten, dass am Dienstag alle geplanten Operationen durchgeführt werden können.

Zudem starteten Operationen verspätet oder mussten zeitlich getauscht werden, weil entweder die Patienten oder das notwendige Personal nicht rechtzeitig in der Klinik ankamen. Der OP-Betrieb konnte weitgehend normal durchgeführt werden, hatte aber einen deutlich erhöhten Koordinierungsbedarf“, macht Rieker deutlich.

In der ambulanten Pflege hatten einige Mitarbeitenden Probleme zur Arbeit zu kommen. Während den Touren gab es viel Stau vor allem vor den Kreisverkehren, so dass die Mitarbeitenden viel Zeit und Nerven gebraucht haben. Während es in der Kernstadt schwierig war, durch den Verkehr zu kommen, gab es außerhalb von Ehingen kaum Einschränkungen.