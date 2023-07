Der Gemeinderat der Stadt Ehingen hat sich am Donnerstag für eine Erhöhung der Parkgebühren in Ehingen ausgesprochen. Eine Stunde in der städtischen Tiefgarage kostete bisher 0,60 Euro, ab 1. Januar 2024 dann 0,90 Euro. Die erste Stunde bleibt weiterhin frei.

Jahresticket kostet 450 Euro

Die Monatskarte in den städtischen Tiefgaragen wird dann 56 Euro (bisher 37,50 Euro) kosten, das Jahresticket steigt von bisher 300 auf 450 Euro. Auch die Gebühren für das Parken auf öffentlichen Flächen steigen. Bisher kostete die Tarifzone I 0,90 Euro pro Stunde, diese steigt auf 1,20 Euro an. Auch hier wird dann die Jahreskarte 450 Euro kosten.

Der Vorschlag von CDU–Stadtrat Heinz Wiese, ein günstigeres Halbjahresticket für Saisonkennzeichen anzubieten, wurde von den Stadträten bis auf die Ja–Stimme von Heinz Wiese abgebügelt. Bezahlt werden kann in Ehingen weiterhin digital und analog. „Wir gönnen uns das, obwohl zweigleisig mehr Geld kostet“, so OB Alexander Baumann.