So kämpfen Unternehmen um Azubis

Die Ausbildungs– und Studienmesse Top–Job der AOK, die am Mittwoch und Donnerstag auf dem Ehinger Marktplatz und in der Lindenhalle stattgefunden hat, ist für die 57 teilnehmenden Unternehmen wichtiger denn je. Denn der Mangel an Arbeitskräften schlägt immer mehr durch und stellt so manche Branche vor extreme Herausforderungen.

Der Run ist groß

„Der Run auf die Messe bei den Ausstellern ist groß“, erklärt Markus Schirmer von der AOK gleich zu Beginn und macht damit deutlich, dass nicht nur der Fachkräftemangel bei den Unternehmen zu immer größeren Problemen führt. Denn nahezu jede Firma buhlt aktuell um Arbeitskräfte, um die vielen offenen Stellen besetzen zu können.

Die Messe in der Lindenhalle und auf dem Marktplatz bietet mit ihrem enormen Branchenmix daher sowohl für die Firmen, als auch für die Azubis von morgen eine optimale Plattform. „Wir haben sechs neue Firmen mit dabei, die komplette Ausstellungsfläche ist voll“, sagt Organisator Markus Schirmer.

Die Welt verändert sich

Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann, der die Messe am Donnerstagmorgen um 8.15 Uhr offiziell eröffnete, sprach indes von einer „Welt, die sich verändert“. „Vor zehn oder 15 Jahren mussten die Firmen noch nicht solch einen Aufwand betreiben, um Auszubildende zu bekommen. Jetzt wird der Kampf um die Auszubildenden immer größer“, so der OB, der bereits am Mittwochabend von seinem Bürofenster aus beobachten konnte, wie die Firmen mit Lastwagen und Krane auf den Marktplatz fuhren.

„Wir haben in der Stadt und der Region ein sehr attraktives Angebot für junge Menschen, die hier tolle Chancen nutzen können“, sagte Baumann. Dabei gehe es laut OB nicht darum, als Firma den größten Wohlfühlfaktor bieten zu müssen. „Der Wert der Ausbildung ist hier enorm wichtig. Es geht um Kompetenz und Fähigkeiten“, betonte das Ehinger Stadtoberhaupt, um dann auch Werbung „in eigener Sache“ zu machen.

„Wer vermutet, dass wir als Stadt Ehingen auch den Ausbildungsberuf des Veranstaltungstechnikers oder Fachinformatikers haben? Es lohnt sich immer, bei den verschiedenen Firmen hinter die Türe zu schauen“, so Baumann.

Am Stand der Bundeswehr erfuhren die Ehrengäste, darunter auch Landrat Heiner Scheffold, dass die Bundeswehr rund 80.000 Menschen „ohne Uniform“ beschäftigt und ebenfalls unter dem Fachkräftemangel leidet. Die Firmen, die sich in Ehingen präsentiert haben, kommen laut Schirmer aus dem Altkreis Ehingen sowie aus der Region Ulm. „Die Resonanz ist gewaltig“, so Schirmer.

Schere geht auseinander

Eugen Schlegel, Chef von Modiscript–Schlegel–Werbung aus Unterstadion, erklärt an seinem Stand, dass solch eine Messe auch für sein Unternehmen wichtig ist. „Wir bilden schon immer aus. Noch bekommen wir Lehrlinge“, so Schlegel. Mit bei der Messe war auch Götz Maier, Geschäftsführer von Südwestmetall, der für eine Branche steht, der es vergleichsweise noch gut geht bei der Gewinnung von Auszubildenden und Mitarbeitern.

„Wir sehen aber auch, dass die Schere zwischen offenen Stellen und Bewerbern immer weiter auseinander geht. Das ist auch bei unseren Betrieben das Grundproblem“, sagte Maier, der weiß, dass die Unternehmen nicht mehr auf die Azubis „warten können“. „Die Firmen müssen was tun. Sie müssen Praktika anbieten, Tage der offenen Türe machen, ihre Chancen aufzeigen, Bildungspartnerschaften eingehen. Anders geht das nicht mehr“, so Maier, der sagte: „In unserer Branche gelingt es noch, Azubis zu finden, auch wenn es immer schwieriger wird.“

Wie schwer es sein kann, Auszubildende zu finden, erklärte Jonas Brotbeck vom Ehinger Bauunternehmen Brotbeck, der mit seinem Mitarbeiter Jannik Schlager in die Lindenhalle gekommen war. „Wir bilden zum Beispiel zum Maurer und Stahlbetonbauer aus. Für diese Berufe finden wir fast niemanden mehr. Da wird es immer noch schwerer für uns. Allgemein ist es sehr schwer, Handwerker zu finden“, betonte Brotbeck, der solche Messen auch für sein Unternehmen für enorm wichtig erachtet.

„Wir versuchen auch, über die sozialen Netzwerke an Azubis zu kommen“, sagt Brotbeck. Jannik Schlager, der erst vergangene Woche seine Gesellenprüfung abgelegt hat, macht bei Brotbeck ein Studium zum Bauingenieur plus. „Das ist die perfekte Abwechslung für mich zwischen Büroarbeit und Baustelle.

Jeder Tag ist komplett anders, ich komme raus, kann auf der Baustelle Dinge regeln“, sagte Schlager, der die Mischung an seinem künftig Beruf schon jetzt in der Ausbildung schätzt. „An einem Tag bin ich auf einer Baustelle, wo eine Tiefgarage entsteht, am andere Tag geht es um ein Mehrfamilienhaus oder eine Renovierung“, so Schlager.

Gastronomie unter Druck

Dass auch die Gastronomie unter dem Druck auf dem Arbeitsmarkt–Kessel leidet, erklärt Norbert Zimmermann von der Rose in Berg. „Für die Küche finden wir noch Azubis, im Service wird es immer schwieriger. Wir lassen alle zuerst zu einem Praktikum kommen. Das hat sich für beide Seiten bewährt. Da haben wir Erfolg“, so Zimmermann, der pro Jahr gerne je einen Azubi für Service und Küche einstellen würde.

Imposant auf dem Ehinger Marktplatz war natürlich der Liebherr–Kran LTM 1110—5.2, der die Blicke der Azubis auf sich zog. Auch in der Halle präsentierte sich Ehingens größter Arbeitgeber mit einem großen Stand und mehreren Azubis, die ihren Kollegen von morgen Rede und Antwort standen.