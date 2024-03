19 Mal hat die Ehinger Schulsozialarbeit im Schuljahr 2022/23 das Jugendamt informieren müssen - „weil es für das Kind gefährlich wurde“, sagt Daniele Coppola vom Verein Oberlin, der in der Stadt die Schulsozialarbeit verantwortet.

Auf Wunsch des Gemeinderates stellten die Schulsozialarbeiterinnen am Donnerstag im Kultur- und Sozialausschuss ihre Arbeit vor. Ein aktuelles Problem: Nicht alle Stellen an den Kernstadtschulen sind besetzt.

Das sind die Aufgaben der Schulsozialarbeit

Aktuell ist es die Stelle am Johann-Vanotti-Gymnasium, die nicht besetzt ist. Das heiße aber nicht, dass es dort keine Ansprechpartnerin gebe. Svetlana Roth, Schulsozialarbeiterin an der Michel-Buck-Schule, ist telefonisch zu erreichen und im Ernstfall Ansprechpartnerin. Die Beratung im Einzelfall stellt dabei nur eine von drei Säulen der Arbeit dar.

Wir können nur Möglichkeiten aufzeigen und Angebote machen. Marianna Merkle

Eine weitere ist die der Gruppenarbeit. Hier werden Themen wie gewaltfreie Kommunikation in der Klasse behandelt. Außerdem zählt das Leiten von AGs wie den Streitschlichtern zu den Aufgaben der Schulsozialarbeiterinnen.

Auch die Vernetzung mit anderen Organisationen spielt eine wichtige Rolle. Dazu zählen Vereine genauso wie die Integrationsbeauftragte der Stadt, der Freundeskreis für Migranten oder andere Schulen, die nicht in der Trägerschaft der Stadt sind, wie zum Beispiel die Madgalena-Neff-Schule.

Vernetzung zu Partnern ist wichtig

Diese Verbindungen seien wichtig, um Schülerinnen und Schülern, aber auch ihren Eltern unter die Arme zu greifen. So könne die Schulsozialarbeiterin bei der Arbeit mit einer Schülerin feststellen, dass sie in einem Verein besonders gut aufgehoben sei und zum Beispiel den Kontakt herstellen.

Informierten im Sozialausschuss über ihre Arbeit (v. l.): Daniele Coppola, Svetlana Roth, Angelika Weber und Marianna Merkle. (Foto: Pauer )

„Da kennt man seine Anlaufstellen und profitiert voneinander“, sagt Marianna Merkle, Sozialarbeiterin an der Längenfeldschule und der Hermann-Gmeiner Schule. „Wir können nur Möglichkeiten aufzeigen und Angebote machen“, sagt sie. Auch mit Unternehmen stehen die Schulsozialarbeiterinnen nach eigenen Angaben im Kontakt.

Schließlich gehe es irgendwann auch um den Übergang von der Schule in den Beruf, sagt Marianna Merkle. Oder auch bei Praktikumsangeboten wie dem Girls und Boys Day stehen sie zur Seite.

Die Beratung ist vielseitig

Genauso wichtig sei die Polizei als Kooperationspartner. Als Beispiel nannte sie einen Fall, in dem ein Schüler Probleme gehabt habe, vom Bahnhof an die Längenfeldschule zu kommen. Die Schulsozialarbeit habe den Kontakt zur Polizeidienststelle in Ehingen hergestellt - mit dem Ergebnis, dass der Schüler ohne Angst seinen täglichen Schulweg zurücklegen könne. So seien es immer wieder unterschiedliche Fälle, mit denen sie bei ihrer Arbeit konfrontiert seien, sagt Marianna Merkle.

Kinder würden zum Beispiel zu ihnen kommen, weil ihre Eltern sich scheiden lassen oder weil ihre Familie wenig Geld habe. Aber auch wegen ADHS gebe es immer wieder Beratungen. Dann kämen aber oftmals die Eltern. So bietet Marianna Merkle auch ein ADHS-Elterntraining an. Immer halbjährlich startet der Kurs und sei ohne Bewerbung immer wieder voll. „Die Not ist einfach groß“, sagt Merkle.

Nicht nur Kinder und Eltern werden beraten

Etwas weniger als 350 Einzelfallberatungen haben die Schulsozialarbeiterinnen im Schuljahr 2022/23 an den Ehinger Schulen unternommen. Ungefähr 290 Mal traten Lehrkräfte an sie wegen Fällen in ihrer Klasse heran. 230 Mal berieten sie Eltern. Und in 19 Fällen erfolgte eine sogenannte Kinderschutzmeldung an das Jugendamt des Landratsamtes.

Oberbürgermeister Alexander Baumann zeigte sich besonders „erstaunt über die hohe Zahl an Beratungen für Pädagogen“, wie er sagte. Ein Teil sei tatsächlich Coaching der Lehrkräfte für Probleme innerhalb der Klasse, sagten die Schulsozialarbeiterinnen. Doch der Großteil der Gespräche entstehe in Bezug auf Kinder und Eltern - meist kämen die Lehrkräfte auf die Schulsozialarbeiterinnen zu.

Der Großteil der Gespräche zwischen Tür und Angel sei gar nicht in die Statistik eingeflossen. Die Sozialarbeiterinnen seien deshalb auch regelmäßig im Lehrerzimmer anwesend. Angelika Weber, die seit 15 Jahren als Schulsozialarbeiterin in Ehingen tätig ist und die Grundschule im alten Konvikt und die Realschule betreut, sagt: „Die Lehrer sind mit der Zeit immer offener geworden.“

Die Beratungen können auch komplex sein

Damit auch die Eltern vom Angebot der Schulsozialarbeit erfahren, seien sie immer auch bei den Einschulungen und den ersten Elternabenden vor Ort. „Die Einschulung ist einer meiner Lieblingstermine“, sagt Svetlana Roth. Die Beratungen an der Michel-Buck-Schule seien oft langwieriger und sehr komplex, sagt sie. „Oft habe ich sehr viele Termine mit einzelnen Kindern.“

Das schlage sich in der Statistik jedoch nicht nieder, wo jeder Fall eine Nummer habe und so der Einzeltermin genauso viel Gewicht habe wie ein Fall mit zum Beispiel acht Beratungsterminen. „An der Längenfeldschule haben wir ausgebildete Streitschlichter“, sagt Marianna Merkle. „Viel fangen die Kinder schon auf.“

Die Aufgaben der Schulsozialarbeit würden ständig neu bewertet, sagt Bürgermeister Tobias Huber in der Sitzung. In der Kernstadt sei das Angebot außerdem stetig ausgebaut worden. „Wenn es Förderprogramme gibt, dann sind wir mit dabei“, sagt er. Der Bedarf sei an allen Schulen gegeben, sagt auch Daniele Coppola. Für das kommende Schuljahr sei man bereits im Austausch mit den Schulen.