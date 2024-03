Sinkende und steigende Preise: So ist die Immobiliensituation in der Region

Kaum ein Markt ist in den vergangenen Jahren so hohen Schwankungen ausgesetzt gewesen, wie der Immobilienmarkt. Wohnraum wird immer mehr zu einem knappen Gut, der Traum vom Eigenheim ist gerade in den ländlichen Regionen Baden-Württembergs immer noch da. Während sich bei den Bestandsimmobilien die Preise wieder Richtung Normalniveau bewegen, ist beim Neubau die Preisspirale weiter am rotieren. So ist die Situation im Raum Ehingen.

Markt normalisiert sich

Die Bestandsimmobilien: Die Zeiten, in denen ein Einfamilienhaus aus den 1960er-Jahren zwischen 500.000 und 650.000 Euro eingebracht hat, sind vorbei. Das wissen vor allem Elmar und Patrick Rothenbacher vom gleichnamigen Ehinger Immobilienbüro. Seit 71 Jahren verkauft die Familie Rothenbacher Häuser und Wohnungen in und um Ehingen. „Der Markt ist nicht zusammengebrochen. Er wird sich aber weiter normalisieren“, sagt Elmar Rothenbacher, der deutlich macht, dass Hausverkäufer aktuell damit rechnen müssen, dass ihre Häuser zwischen 15 und 18 Prozent weniger einbringen als noch vor zwei Jahren, als die Niedrigzinsphase allgegenwärtig gewesen ist.

Rothenbacher nennt ein Beispiel. Erst vor wenigen Tagen haben er und sein Sohn ein Haus aus den 1970er-Jahren verkauft. 850 Quadratmeter Grund, zwei Wohneinheiten mit je 100 Quadratmeter. Das Haus hat am Ende 400.000 Euro gebracht. „Das ist ein normaler Preis für solch eine Immobilie“, sagt Patrick Rothenbacher, der sich noch an die Zeiten der Niedrigzinsphase erinnert, als es noch Bieterverfahren für solche Immobilien gegeben hat. „Diese Bieterverfahren gibt es nicht mehr“, betont Patrick Rothenbacher.

Damals haben Interessenten schriftliche Angebote für ein Objekt abgegeben und eine Finanzierungsbestätigung der Bank dazu gereicht. Der Höchstbietende hat dann die Immobilie bekommen. „Zwischen den Angeboten lagen auch schon mal 60.000 Euro“, sagt Patrick Rothenbacher. Während es heutzutage laut Elmar Rothenbacher drei Gründe für einen Hausverkauf gebe (Scheidung, Arbeitsplatzwechsel, Erbe), habe es in den 1980er-Jahren einen vierten Grund gegeben.

Zinsen bei 13 Prozent

„Damals lagen die Zinsen teilweise bei 13 Prozent. Da konnten sich manche ihr Haus einfach nicht mehr leisten“, so Elmar Rothenbacher. Dass der Wunsch in Ehingen und der Region nach einem klassischen „Häusle“ immer noch da ist, betonen beide Makler. „Nur müssen die Käufer heute weitaus mehr sanieren, also noch vor 20 oder 30 Jahren. Wird ein Haus aus den 1970er- oder frühen 1980er-Jahren gekauft, fallen meist zwischen 250.000 und 300.000 Euro an Sanierungskosten an, wenn man es energetisch richtig macht“, sagt Patrick Rothenbacher, während sein Vater betont: „Es gibt aber auch Käufer, die ziehen einfach ein.“

Baustoffe brauchen Energie. Und die wird sicher nicht billiger werden. Peter Kaufmann

Dass es auch Situationen gibt, in denen die Rothenbachers einen Kunden ablehnen, komme indes immer wieder vor. „Vor allem dann, wenn ein Kunde absolut überzogene Preisvorstellungen hat. Prinzipiell machen wir eine Wertanalyse. Die Preise für Bestandsimmobilien werden sich eher stabilisieren.“ Auf dem Ehinger Markt gibt es auch Häuser jenseits der 750.000 Euro. „Das ist aber wirklich schwierig. Dafür fehlt in Ehingen die Käuferschicht. Wer so viel Geld ausgeben kann, baut meistens selbst“, sagt Elmar Rothenbacher.

„Pauschal kann man das aber nicht sagen, weil es auch objektabhängig ist“, sagt Patrick Rothenbacher. Bei Wohnungen ist in Ehingen der Markt ebenfalls da. Viele der Generation Ü60 verkaufen ihr Haus und ziehen in eine Wohnung. Hier liegt der Kaufpreis im Schnitt pro Quadratmeter bei rund 3500 Euro. „Viele nutzen dies auch als Kapitalanlage“, so Patrick Rothenbacher.

Spekulieren bringt nichts

Neubau Einfamilienhäuser: Ein Experte auf diesem Gebiet ist Peter Kaufmann, Geschäftsführer von Kaufmann Bau in Oberstadion. Sein Unternehmen stellt unter anderem massive Holzhäuser her. „Was aktuell gar nichts bringt, ist zu spekulieren, dass die Preise heruntergehen“, betont Kaufmann und sagt: „Die Frage ist, wo denn die Preise heruntergehen können?“ Denn, so Kaufmann, bei den Baustoffen sei das sicher nicht der Fall. „Baustoffe brauchen Energie. Und die wird sicher nicht billiger werden. Allein der Holzpreis ist im Januar wieder um 20 Prozent gestiegen“, sagt Kaufmann.

Unter 500.000 Euro wird es heute aber schwierig, ein neues Haus zu bekommen. Peter Kaufmann

Auch die Tatsache, dass bei der Herstellung von Häusern Personal gebraucht wird, sorge laut Kaufmann dafür, dass die Preise eben nicht sinken können. „Dass die Löhne heruntergehen, ist ebenfalls unwahrscheinlich.“ Deswegen macht der Holzhausexperte auch deutlich, dass ein klassisches Einfamilienhaus immer mehr zu einem Luxusgut werde. „Unsere Kunden sind eher die Gut-Verdiener. Das liegt auch daran, dass die Banken mittlerweile nicht mehr alles finanzieren“, betont Kaufmann, der sich zwar immer noch über volle Auftragsbücher freuen kann, aber merkt, dass die Nachfragen weniger werden. „Der Knackpunkt ist wirklich die Finanzierung“, so Kaufmann, der seinen Kunden dann auch öfters rät, etwas kleiner zu bauen.

Kleinere Wohnfläche

„Der Trend geht gerade eher zu einer Wohnfläche von rund 160 und nicht mehr 200 Quadratmeter“, sagt Kaufmann. Seine Kunden würde eher mehr Wert auf das Energetische legen als auf die Quadratmeterzahl. „Unter 500.000 Euro wird es heute aber schwierig, ein neues Haus zu bekommen“, macht Kaufmann klar. „Wenn wir aber Wohnraum schaffen sollen, muss es auch von der Regierung Anreize geben“, sagt Kaufmann beim Blick auf den mehrgeschossigen Wohnungsbau.

Themen wie Immissionsschutz in den Dörfern, Regelungen für Fahrradstellplätze und mehr ärgern den Baufachmann hier. Dass hier der Markt stockt, spürt auch Kaufmann. „Viele Projektentwickler haben im Jahr 2023 wegen der Unsicherheiten keine Grundstücke gekauft. Hier gibt es einen riesigen Stau, weil es sich für viele gerade nicht lohnt, zu bauen und dann zu verkaufen. Alle warten auf Förderprogramme“, betont Kaufmann, der indes davon überzeugt ist, dass aufgrund des Wohnungsmangels perspektivisch auch die Mieten richtig steigen werden.

Geschoss-, Gewerbe- und Industriebau: Experte auf diesem Gebiet ist die Ehinger Baufirma Brotbeck, die beispielsweise gerade das Projekt am Ehinger Lammberg stemmt, in das neben dem Bauamt und einem italienischen Restaurant auch Wohnungen kommen. „Viele in der Branche warten gerade darauf, ob und welche Förderungen kommen“, sagt Geschäftsführer Jonas Brotbeck. Beim Brotbeck-Projekt in der Mörikestraße läuft der Verkauf der Wohnungen gut, am Lammberg indes habe das Unternehmen mit der Vermarktung noch nicht begonnen.

„Vom Gefühl her ist es aber so, dass die junge Familie als Käufer wegfällt, weil das Geld zu teuer geworden ist“, erklärt Brotbeck. Auch beim Geschoss-, Gewerbe- und Industriebau leiden die Firmen unter den hohen Kosten für die Baustoffe und das Personal. „Solange sich gesetzlich nichts ändert und keine sinnvollen Förderungen kommen, wird es auf absehbare Zeit beim Wohnungsbau keinen Boom geben. Die Kosten für den Geschosswohnungsbau sind aktuell zu hoch“, betont der Fachmann, der auch in der Industrie aktuell eher Zurückhaltung als Zuversicht wahrnimmt. „Viele Branchen sind doch voneinander abhängig. Und manchen Branchen geht es aktuell nicht gut, was andere Branchen dadurch auch spüren. Und bei den Unternehmern handelt es sich um Menschen, die mitdenken.“