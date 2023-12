Mit einer Flut an Informationen durch die verschiedenen Gutachter hat am Mittwochabend in der Ehinger Lindenhalle die mittlerweile dritte Informationsveranstaltung der Stadt Ehingen zur Erweiterung des Industriegebiets Berg stattgefunden. Dabei wurde zum einen deutlich, dass der geplante Gleisanschluss nicht realisierbar sein wird. Zum anderen aber werden die Firmen Sappi nund Liebherr sehr eng zusammenarbeiten, wenn es um die Nutzung von Abwärme geht. Und genau hier könnten auch die Bürger in Berg profitieren.

Die Erweiterung des Industriegebiets in Berg um 70 Hektar, wo bekanntlich das Liebherr-Werk Ehingen (LWE) auf 50 Hektar eine grüne Fabrik bauen möchte, befindet sich aktuell in der Phase der sogenannten Entwurfsvorlage. Das heißt, dass alle Gutachten offen einsehbar sind, sowohl auf dem Ehinger Rathaus als auch per Download über die Homepage der Stadt. Durch die frühzeitige Beteiligung sind bereits lange im Vorfeld der jetzigen Offenlegung Themen herausgekommen, die vor allem die Bürgerinnen und Bürger interessieren. Moderator und Gutachter Thomas Sippel nannte dann auch die herausragenden Themen, die „big points“, die seiner Meinung nach im zentralen Interesse stehen: Natur und Artenschutz, Hochwasserschutz, Lärm-Immissionsschutz, flächensparendes Bauen, Verkehrsbelastung, alternative Standorte, Klimafolgeanpassung, Erholungsvorsorge und Landschaftsbild sowie der Wettbewerb um Arbeitskräfte.

Artenschutz und naturschutzrechtlicher Ausgleich: Hier wurden laut Fachplaner Christof Helbig zusätzlich zu den bereits geplanten Grünflächen weitere Überschwemmungsflächen zielgerichtet als Versickerungsflächen eingeplant. Ein großes Thema, das bereits im Ehinger Gemeinderat besprochen wurde, ist das Thema Ökopunkte. Um den Bebauungsplan rechtssicher aufstellen zu können, war es laut Helbig nötig, den Ausgleich neu zu ordnen. Das führt nun dazu, dass im Bereich Boden und Wasser größere Defizite vorhanden sind. Im Vorentwurf gab es ein Minus von 1.909.300 Ökopunkten, nun steht das Minus bei 6.342.900 Ökopunkten. „Wir müssen mehr kompensieren“, sagt Helbig. Vom Ökokonto der Stadt kommen aus dem Biosphärengebiet 1.018.100 Ökopunkte, hinzu kommen plangebietsexterne Maßnahmen wie die Durchgängigkeit der Kästlesmühle, die Entwicklung von Magerstandorten und Grünflächen bei Kirchen und Mundingen sowie die Entwicklung extensiver Weideflächen bei Burgrieden. Dennoch muss die Stadt von der Flächenagentur Baden-Württemberg rund 3,3 Millionen Ökopunkte kaufen. Hier werden Maßnahmen wie Nasswiesen an der Riß, eine Agrarlandschaft in Niederstotzingen oder eine Grünlandentwicklung im Wurzacher Ried „gekauft“. Die Kosten dafür werden auf den Bauplatzpreis umgelegt. Im Umweltbericht ist dann auch deutlich zu sehen, dass es Verluste von Biotoptypen, Lebensräumen und Fläche sowie visuelle Beeinträchtigungen geben wird. Für Bodenbrüter wird es größere Artenschutzmaßnahmen geben. Zudem wurde ein Brutversuch des Schwarzmilan „nachgewiesen“; das, so die Experten, „wird der Vogel selbst kompensieren können“. Auch zwölf Fledermäuse und eine Zauneidechse wurden entdeckt.

Hochwasserschutz: Die aktuelle Karte der Überschwemmungsfläche liegt beim Landratsamt und Regierungspräsidium Tübingen, hier wurde laut Gutachter dafür gesorgt, dass es keine Überschwemmungsfläche der Ehrlos im Plangebiet geben wird. Es wurden Retentionsbecken geschaffen, die einem 100-jährlichen Hochwasserabfluss Stand halten sollen. Mit einberechnet sei auch der Klimawandel, der einen 15-prozentig höheren Abfluss mit sich bringen soll. Versickerungsflächen wurden ergänzt, das Dachwasser wird ins Grundwasser geleitet.

Landschaft, flächensparendes Bauen, Bodenschutzkonzept: Hier wurde von den Planern eine landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse gemacht. Laut Moderator Sippel wurde dabei mit vielen betroffenen Landwirten eine Einigung erzielt, allerdings, so Sippel, habe man nicht alle Verluste auffangen können. Laut Gutachten besteht für zwölf von 21 betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben eine „starke bis sehr starke Betroffenheit“. Im Zuge des Verfahrens habe man ein Screening der möglichen Flächen im Bereich der Stadt Ehingen vorgenommen, auf denen ebenfalls eine industrielle Erweiterung möglich sein könnte. Rund um das bestehende Liebherr-Werk gebe es keinen Platz mehr, zudem war laut Gutachter Grundvoraussetzung, dass die neue Fläche an eine bestehende Fläche andocken könne. Die Fläche westlich der B311 schied aus, ebenfalls die Fläche nördlich von Dettingen - hier aber fehle laut Gutachter die Westumfahrung. Diese Fläche stehe für eine „langfristige Entwicklung“. Letztlich sei das Industriegebiet Berg die „einzig sinnstiftende Erweiterungsoption“, zumal Liebherr hier bereits das Reparaturzentrum habe. Zum Thema flächensparendes Bauen habe sich Liebherr verpflichtet, ein Parkhaus mit 750 Stellplätzen zu bauen, über der geplanten Lkw-Logistik. In Sachen Bodenschutz werde versucht, dass kein Aushub auf Deponien abgefahren wird. Die Oberböden sollen außerhalb des Plangebiets wiederverwertet werden.

Immissionsschutz (Lärm und Geruch): Hier wurde durch das Gutachten deutlich, dass weder der Gewerbelärm noch der Straßenlärm Auswirkungen auf die umliegende Wohnbebauung habe. Das Gutachten geht von einer Erhöhung von zwischen 1,5 und zwei Dezibel aus, was „kaum wahrnehmbar“ sei.

Bahnanschluss: Hier gab es nach einer Prüfung von vier Varianten eine klare Absage an einen Gleisanschluss. Laut Gutachten würde die Bahnstrecke „zusammenbrechen“, wenn hier noch mehr draufgesattelt würde. Geprüft wurden Varianten über den Anschluss an den Bahnhof Rottenacker, ein Ausweichanschluss auf der Strecke Ehingen-Rottenacker, einen Anschluss an den vorhandenen Gleisanschluss bei Sappi sowie einen Anschluss über die Ortsumgehung der B465. Laut Gutachten sei prinzipiell ein Gleisanschluss machbar, aber die nötige Infrastruktur der Bahn fehle. „Das ist für uns sehr schade. Die Donautalbahn ist maximal veraltet“, erklärt dann auch Liebherr-Geschäftsführer Ulrich Heusel auf SZ-Nachfrage.

Wärmeplanung: Hier gab es für die Zuhörer wirklich Neues. So wird eine Wärmeauskopplung der Abwasser der Firma Sappi in Betracht gezogen. Hier findet ein dauerhafter Abfluss mit mindestens 22 Grad statt, der Energietransport führt über einen Zwischenkreislauf zum IG Berg. Dort gibt es eine Energiezentrale mit Großwärmepumpe. Im Plan ist auch, dass das Nahwärmenetz zur Versorgung der Verbraucher im IG Berg, aber auch in Berg dienen könnte. Entwickelt und vorgestellt wurde die Machbarkeitsstudie von der Firma e-con. Im zweiten Quartal 2024 soll die Studie mit Ergebnissen zum Abschluss kommen. „Diese Studie ist gut für Ehingen, gut für Sappi und gut für Liebherr. Das ist ein enormer ökologischer Beitrag, der hier geleistet werden kann“, sagt Heusel dazu, und Tobias Ilg vom Liebherr-Werk Ehingen ergänzt: „Das ist eine klare Zusammenarbeit von zwei großen Ehinger Firmen. Das sorgt für eine ökologische Wärme.“

Hagel erklärt seine Sicht

Vor der großen Informationsveranstaltung in der Ehinger Lindenhalle hat Bergs Ortsvorsteher Philipp Lämmle am Mittwoch zu einer öffentlichen Ortschaftsratssitzung eingeladen. Als Gast war der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hagel da, der auch als Ehinger Stadtrat die Erweiterung des Industriegebiets in Berg für zukunftssichernd hält.

Natürlich blickt der Ortschaftsrat in Berg mit etwas anderen Augen auf die geplante Erweiterung „vor der Haustüre“. „Wir sind das ganze Jahr über mit der Stadt im Austausch. Es geht um den Schwerlastverkehr durch Berg, eine Rechtsabbiegespur an der B 465 von Ehingen her kommend ins Industriegebiet, um einen Fuß- und Radweg ins Ried und ein Tempolimit entlang der B 465 auf 70 Stundenkilometer“, erklärt Lämmle zu Beginn einer Sitzung, die sehr sachlich und wohl-strukturiert war. Mehr als 20 Jahre habe Berg für eine Umgehung kämpfen müssen, Verkehrsbelastung sei schon immer ein Thema im Ort gewesen. „Wir warten immer noch auf einem Kreisverkehr an der Kreuzung Wetterkreuz“, sagt Lämmle. Prinzipiell, so Lämmle, wolle sich der Ortschaftsrat in Berg nicht gegen eine Entwicklung im Industriegebiet stellen. „Wir wollen uns sogar konstruktiv einbringen. Aber die Stadt sagt uns, dass unsere Vorschläge außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans liegen“, so der Ortsvorsteher. Allgemein besteht in Berg die Angst, dass viel Schwerlastverkehr künftig über Griesingen und Berg ins Industriegebiet rollt, weil die Navigationssysteme eben so von der B30 aus führen würden.

Gute Diskussion

Für den CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel ist es in erster Linie wichtig, dass „gut und intensiv“ diskutiert wird. „Das zeigt mir, dass Ihnen Ihre Heimat nicht egal ist. Das ist ein hoher Wert und nicht selbstverständlich“, so der Abgeordnete. Auch müsse über Fragen diskutiert werden, an deren Ende es eben keine Einigung geben wird. „Allerdings sehen wir auch, dass wir gerade auf dem Weg zu einer Rezession sind. Bosch baut Stellen ab, über die Hälfte der Unternehmen in Baden-Württemberg investieren mittlerweile woanders. Und wir in Ehingen können Gott sei Dank darüber reden, dass 1000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden“, so Hagel. „Wir müssen doch froh sein, dass ein großes Unternehmen hier eine grüne Fabrik bauen möchte, die Arbeitsplätze schafft und Arbeitsplätze sichert.“ Hagel, der als CDU-Fraktionschef und Landesvorsitzender viel im Ländle unterwegs ist, sieht auch andere Regionen. „An anderen Orten diskutieren wir über Auffanggesellschaften gekündigter Mitarbeiter. Da führe ich doch lieber so eine Diskussion wie hier in Berg“, betont der Politiker.

Als Stadtrat müsse man eben dann auch zu einer Entscheidung kommen. „Natürlich geht es hier um Infrastruktur, Ökologie, Flächenverbrauch, Biodiversität. Darüber müssen wir sprechen. Am Ende aber müssen wir eben entscheiden, ob der Verbrauch der Flächen gerechtfertigt ist. Und hier wird eben der Standort gesichert - auch für viele andere Unternehmen und Arbeitsplätze. Also ist das sinnvoll für die Zukunft der Stadt“, erklärt Hagel, der sagt, dass er als Stadtrat „die Gesamtsicht auf die Stadt zu betrachten habe“.

Verkehrsprobleme lösen

Dass die Verkehrsprobleme, die durch die Erweiterung in Berg entstehen könnten, die Menschen beschäftigen, verstehe Hagel. Hier aber müsse man warten, bis das Projekt fertig ist, um dann klar zu sehen, wie die Belastung aussieht. Hier wäre dann eine Verkehrsschau sinnvoll. Petra Kloos-Hess von der Bürgerinitiative machte deutlich, dass eben neben dem Flächenverbrauch der Verkehr das größte Problem sei. „Das ist berechtigt. Wir als Gemeinderat müssen dann eben auch schauen, dass wir dort, wo es zu Belastungen kommt, auch abmildern können. Ich bin hier gerne bereit, konstruktiv daran mitzuarbeiten“, so Hagel.