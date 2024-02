Kaum ein Thema wird seit vielen Monaten so heiß diskutiert wie die Altenpflege. Die Kosten für einen Pflegeplatz werden immer höher, die Suche nach Pflegepersonal immer schwieriger. Doch was bedeutet es, alte Menschen zu pflegen und zu betreuen? Die „Schwäbische Zeitung“ war zu Gast im Schelklinger Pflegeheim - eines von sieben, das von der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis, einer Tochter der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales, betrieben wird.

Kartoffel schälen

Ein älterer Herr und eine ältere Dame sitzen im Gemeinschaftsraum des Wohnbereichs „Hohler Fels“. Die älteren Herrschaften halten Händchen wie zwei verliebte Teenager und reden miteinander. Wenige Meter daneben sitzen drei Damen an einem Tisch und schälen Kartoffeln. Die Frauen lachen, erzählen sich Geschichten von früher und haben sichtlich Freude daran, bei der Vorbereitung des Mittagessens mitzuhelfen.

Kartoffel schälen eben, so, wie es die Frauen früher auch zuhause gemacht haben. Nun ist ihr Zuhause das Pflegeheim in Schelklingen. Wer hier den Gedanken von dunklen, muffigen Räumen im Kopf hat, in denen die alten Menschen einsam vor sich hin leben, irrt.

Die Räume sind hell, die Möbel modern und die Bewohner alles andere als trübselig. Es geht geschäftig zu, an diesem Morgen um kurz nach 10 Uhr. Während das Mittagessen von einer Präsenzkraft in der offenen Küche zubereitet wird, helfen manche Bewohner beim Essen, andere wiederum falten Servietten oder decken die Tische.

Dienstbeginn um 6 Uhr

„Das ist jeden Tag um diese Uhrzeit so“, sagt Catrin Wistop, Altenpflegerin, Praxisanleiterin und verantwortlich für die Qualitätssicherung im Pflegeheim. Ihr Dienst hat um 6 Uhr begonnen - mit der Übergabe aus der Nachtschicht. Hier tauschen sich die Kolleginnen und Kollegen darüber aus, was in der Nacht passiert ist.

Es war eine ruhige Nacht und so kann bereits um 6.30 Uhr mit der morgendlichen Grundpflege begonnen werden - allerdings nur, wenn der Bewohner oder die Bewohnerin das um diese Uhrzeit wünscht. „Niemand muss um 6.30 Uhr aufstehen, wenn er das nicht möchte“, erklärt Catrin Wistop, die aktuell ihre Arbeit zusammen mit Alexandra Kellner leistet.

Die 23-Jährige ist im dritten Lehrjahr und wird ab August dieses Jahres als Pflegefachfrau arbeiten. Die Grundpflege - das ist übrigens die Morgenhygiene im Pflegeheim, die je nach Pflegegrad von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbstständig, mit Anleitung oder gar nicht mehr selbst ausgeführt werden kann. „Wir haben auf dieser Etage 33 Bewohner, die in den Pflegegraden eins bis fünf sind“, betont Wistop.

Eins bedeutet in diesem Fall nahezu komplett selbstständig, fünf ist ein Pflegefall, bei dem „alles gemacht werden muss“. Dabei ist es den Pflegekräften wichtig zu betonen, dass es „gut ist“, dass „alle Pflegegrade gemeinsam hier leben und wohnen“. Und der Grund dafür ist schnell ersichtlich an diesem Morgen in Schelklingen. Denn während „fitte“ Herrschaften am Tisch sitzen und sich unterhalten, können auch Menschen, die am Leben nicht mehr aktiv teilnehmen, zumindest dabei sein. Sie können hören, sie sehen und sie können riechen, dass gerade Mittagessen gekocht wird.

Zeitung ist wichtig

An einem anderen Tisch lesen sich zwei Damen aus der „Schwäbischen Zeitung“ vor. „Die Zeitung ist jeden Tag enorm wichtig“, macht Wistop deutlich. Fast so wichtig wie ein bürokratischer Teil, den die Pflegerinnen und Pfleger ebenfalls jeden Tag mit dem Computerprogramm „Medifox“ erledigen müssen. „Hier wird alles dokumentiert“, erklärt Alexandra Kellner, die gerade dabei ist, die Daten aus der Grundpflege am Morgen zu checken. Jeder Bewohner wird dabei „angeklickt“.

Zu sehen sind dann beispielsweise die verschriebenen Medikationen, aber auch, wie oft der Bewohner oder die Bewohnerin in der Woche geduscht wurde. „Diese Dokumentationen sind für uns noch leistbar. Zumal wir hier das Immerso-Prinzip haben“, sagt Catrin Wistop. Will heißen: Wenn sich bei einem Bewohner nichts ändert, ist auch die tägliche Dokumentation schnell erledigt. „Durch die Dokumentation können wir bei Nachfragen von Angehörigen auch genau sagen, wann wir was wie und wo gemacht haben“, so Wistop.

Vom „Hohler Fels“ geht es rüber zum „Kogelstein“. Dort muss bei einem Bewohner Blutdruck gemessen werden. Das übernimmt Schülerin Alexandra Kellner. Sie fragt den älteren Herrn, ob es in Ordnung ist, wenn die Presse ein Foto macht. Strahlend sagt der Herr Ja und fragt dann noch, welches Format das Bild denn haben wird.

Keine Demenzgruppen

„110 zu 80, Ihr Blutdruck ist gut“, sagt Alexandra Kellner und geht in einen kleinen Raum. Dort bereitet die Auszubildende zur Pflegefachfrau unter Aufsicht von Catrin Wistop die Medikamenten-Becher für die Bewohner vor. Und diese Becher sind unterschiedlich bestückt. „Wir haben in unseren Einrichtungen keine speziellen Demenzgruppen. Das ist für die Bewohner, aber auch für das Personal ein Vorteil“, erklärt Daniela Rieker, Pressesprecherin der ADK GmbH, die sich mit dem Konzept ebenfalls sehr gut auskennt.

„Wir wollen den Bewohnern in unseren Heimen so viel Alltag wie möglich bieten. Deshalb praktizieren wir seit 18 Jahren das Hausgemeinschaftskonzept“, macht Rieker deutlich. Und dazu gehört auch, dass sich die Menschen hier gegenseitig helfen und unterstützen. „Gleichzeitig ist es so, dass die Bewohner immer pflegebedürftiger sind, wenn sie zu uns kommen. Das liegt daran, dass die ambulante Pflege gestärkt wurde und viele Menschen so lange zuhause gepflegt werden, bis es nicht mehr geht“, so Rieker.

Seniorenzentren Sieben Standorte Die Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis betreibt sieben Seniorenzentren in Blaustein, Dietenheim, Ehingen, Erbach, Laichingen, Schelklingen und Wiblingen mit insgesamt 526 stationären Pflegeplätzen, sechs Tagespflegeeinrichtungen mit insgesamt 80 Plätzen sowie einen ambulanten Pflegeservice. Insgesamt arbeiten in der Pflegeheim GmbH rund 600 Mitarbeitende in der stationären, teilstationären und ambulanten Pflege. (sz)

Einer dieser älteren Bewohner ist ein Mann, der im Rollstuhl am Fenster sitzt und Pflegegrad fünf hat. Auch wenn er künstlich ernährt werden muss und nicht mehr selbst mithelfen kann, nimmt er am täglichen Leben im Wohnbereich teil. „Wir versuchen immer, die Bewohner zu animieren. Sei es bei der Grundpflege oder bei anderen Dingen. Wir versuchen dabei so viele Ressourcen wie möglich zu erhalten“, sagt Catrin Wistop, während sie die Infusion des Mannes im Rollstuhl austauscht.

Bei Demenzkranken sei es ab und zu schwer „durchzukommen“. „Es kann sein, dass ein Demenzkranker sich mit Händen und Füßen gegen die Einnahme von Tabletten wehrt, weil es in dem Moment einfach gefühlt nicht gut ist. Zehn Minuten später ist dann alles in Ordnung“, beschreibt Wistop. Da passt es ganz amüsant ins Bild, dass ich von einer netten alten Dame gefragt werde, ob ich denn der Pfarrer bin und wann „endlich dui Mess isch“.

Arbeit macht Spaß

„Wir machen das alles auch wegen der Menschen. Wir bekommen so viel für unsere Arbeit zurück“, sagt Catrin Wistop, die ihren Job liebt. „Klar ist nicht jeder Tag toll. Aber die Arbeit macht Spaß, wir sind ein tolles Team, in dem alle mitziehen und täglich ihr Bestes geben. Ganz wichtig ist dabei, dass wir mit unseren Kollegen in anderen Berufsgruppen Hand in Hand arbeiten. Wir haben hier tolle Aufstiegsmöglichkeiten und die ADK GmbH zahlt am besten“, so die Altenpflegerin, die natürlich auch persönliche Beziehungen zu den Bewohnern aufbaut.

„Der Job ist weit mehr, als manche vielleicht denken“, sagt sie und wird dabei von ihrer Schülerin unterstützt. Denn Alexandra Kellner wollte schon immer „was Soziales“ machen. Sie hatte ihr FSJ in einer Werkstatt für behinderte Menschen gemacht und nach einem Tag Praktikum im Schelklinger Pflegeheim war ihr schnell klar: „Das ist es.“

Die 23-Jährige gehört dabei zu den Azubis, die eine generalistische Ausbildung machen - sprich in der ambulanten Pflege, im Krankenhaus und eben im Pflegeheim unterwegs sind. „Es ist für mich ein Traumberuf. Ich mache das echt gerne“, sagt Alexandra Kellner, deren Ausbildung noch bis August geht. Eine mündliche Zusage zur Übernahme hat die junge Frau bereits.

„Wir wollen sie auch unbedingt“, erklärt Catrin Wistop, die den Teamgedanken in der Pflege für enorm wichtig erachtet. „Natürlich hätten wir gerne noch mehr Betreuungszeit für unsere Bewohner. Das wäre mein großer Wunsch an Gesundheitsminister Lauterbach“, erklärt die 35-Jährige. Klar, mehr Geld würde die junge Frau nicht ablehnen. Sie weiß aber auch, dass die Kosten im Heim enorm sind. „Wir sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für die Bewohner da. Das kostet Geld. Und wir kümmern uns wirklich um alles“, sagt sie.

Dann kommt eine Kollegin auf Catrin Wistop zu und erklärt, dass ein Bewohner „BTM“ braucht. Das bedeutet, dass ein Bewohner Betäubungsmittel - sprich starke Schmerzmittel - benötigt. Dafür muss die Altenpflegerin an einen verschlossenen Tresor. „Hier sind die Schmerzmittel drin. Alles wird dokumentiert“, so Wistop.

Mittlerweile ist es kurz vor dem Mittagessen. Die Tische sind gedeckt, während es im „Hohler Fels“ Fleischküchle mit Kartoffelsalat gibt, können sich die Bewohner im „Kogelstein“ über Gnocchi freuen.

Nach dem Essen finden die Bewohner Zeit für Spaziergänge oder andere Aktivitäten. Manche genießen dann auch wieder die Ruhe in ihren Zimmern, die sie übrigens bis auf das Bett und einen Einbauschrank individuell gestalten können. So, wie es in einem Zuhause eben üblich ist.