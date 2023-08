„Bademeister sitzen den ganzen Tag mit der Sonnenbrille am Beckenrand und pfeifen die Leute aus dem Wasser.“ Der ein oder andere mag diese Annahme schon mal gehört haben. Wer Uwe Hoffmann, Schwimmmeister im Freibad Ehingen, bei der Arbeit über die Schulter schaut, wird schnell feststellen: Der Beruf bietet weitaus mehr Abwechslung, als viele zunächst annehmen.

Bademeister ist ein Beruf im medizinischen Bereich, zum Beispiel als Masseur. Ich bin Schwimmmeister. Uwe Hoffmann

Und genau deswegen hat der 57–Jährige auch nach 26 Jahren im Amt des Ehinger Schwimmmeisters weiterhin Freude an seinem Beruf. „Sonst würde ich das schon lange nicht mehr machen“, sagt er. Bademeister sei unterdes nicht die richtige Bezeichnung für seinen Beruf, denn: „Bademeister ist ein Beruf im medizinischen Bereich, zum Beispiel als Masseur. Ich bin Schwimmmeister“, erklärt Hoffmann.

Fixe Routine jeden Morgen

Empfohlene Artikel Pure Zerstörungswut Riesiger Schaden: Unbekannter zerstört das Ehinger Freibad q Ehingen

Seine Arbeit beginne in der Frühschicht morgens um 6 Uhr, zwei Stunden bevor das Freibad für die Besucher öffnet. Zunächst steht dann ein Rundgang an; Rutschen, Kinderbecken oder Sportgeräte müssen auf mögliche Schäden überprüft werden. Auch ein Blick auf den Zähler nach Wasser– oder Gasverbrauch gehört zur Routine. Hat das Freibad dann geöffnet, bestehe die Hauptaufgabe in der Aufsicht.

Kleinkinder erfordern besondere Aufsicht. Uwe Hoffmann

Der kommt Hoffmann auch an diesem Vormittag nach — aufgrund der Schulferien und des schönen Wetters herrscht bereits reger Betrieb in den Becken. Auch nach so vielen Jahren ist er sich seiner Verantwortung bewusst und wendet den Blick nur selten ab vom Wasser. „Kleinkinder erfordern besondere Aufsicht“, erklärt er.

Aus diesem Grund lege er auch alle paar Jahre eine Überprüfung seiner „Rettungstauglichkeit“ ab, so der 57–Jährige. Zudem liege es in seiner Verantwortung, im Falle eines heranziehenden Unwetters, das Freibad zu schließen und die Menschen nach Hause zu schicken. „Da beschweren sich natürlich auch manche, dass sie Eintritt bezahlt hätten. Aber was soll ich machen?“, sagt Hoffmann.

Umfangreiches Rohr– und Pumpensystem

Insgesamt überwiege aber klar das Schöne seiner Arbeit, so der 57–Jährige. Während er am Beckenrand stehend über seine Aufgaben spricht, kommen immer wieder ältere Damen und Herren vorbei und grüßen den Schwimmmeister. Man kennt sich im Ehinger Freibad. „Auf diese Leute ist Verlass, die kommen jeden Morgen“, sagt Hoffmann.

Über den Tag verteilt muss der Schwimmmeister dreimal mit dem Handmessgerät Wasserproben anstellen, zu Beginn der Schicht, am Mittag und am Ende. Hierbei überprüft er den Chlor– und pH–Wert sowie die Redoxspannung, auch Keimtötungsgeschwindigkeit genannt. Diese Zahlen gilt es dann mit denen zu vergleichen, die ein Computer digital aufzeichnet.

Hier geht man einfach von einer größeren Verschmutzung aus. Uwe Hoffmann zum Nichtschwimmer- und Planschbecken

Angebracht ist der Computer unterhalb des Freibads zwischen unzähligen Rohren und Pumpen. Für Hoffmann gilt es, die Filterkessel für Schwimm–, Sprung–, Nichtschwimmer– und Planschbecken im Blick zu behalten. Während für die erstgenannten Becken insgesamt vier Filterkessel im Einsatz sind, filtern sechs weitere Kessel im Nichtschwimmer– und Planschbecken. „Hier geht man einfach von einer größeren Verschmutzung aus“, erläutert Hoffmann.

Die Filterpumpen sorgen für sauberes und klares Wasser im Ehinger Freibad. Der Technikraum gehört mit zum Arbeitszimmer von Schwimmmeister Uwe Hoffmann.. (Foto: Frederic Schenkel )

100.000 Liter Wasser fließen stündlich übers Dach

Für den Kessel sind außerdem mehrere Filterpumpen in Betrieb, die seit Anfang Mai bis zum Ende der Saison durchweg in Betrieb sind. Frequenzumrichter können die Pumpen an den Verschmutzungsgrad angepasst steuern. Läuft eine Filterpumpe auf 100 Prozent benötigt sie 115.000 Liter Wasser in der Stunde. Das Plansch– und Nichtschwimmerbecken werde beispielsweise jede Stunde mit sechs Filtern gereinigt, berichtet Hoffmann. Weiter hinten im Technikraum des Freibads finden sich sechs sogenannte „Attraktionspumpen“, beispielsweise zuständig für den Strömungskanal oder die Rutschen.

Das funktioniert eigentlich wie eine Heizung. Uwe Hoffmann über die Solaranlage

Entscheidend ist auch die Solaranlage — sie regelt die Temperatur des Beckenwassers. „Das funktioniert eigentlich wie eine Heizung“, erläutert Hoffmann. Rund 100.000 Liter würden stündlich über das Dach über die Solaranlage ins Becken fließen. Ein stetiger Wasseraustausch ist also da — nach Vorschrift müssen pro Badegast 30 Liter Frischwasser ins Becken fließen. „Das reicht aber natürlich nicht aus“, sagt Hoffmann.

Sonnenstärke hat stark zugenommen

Zuletzt stellte der Schwimmmeister immer mehr fest, dass die Sonneneinstrahlung stetig zunehme. „Letztes Jahr gab es stellenweise so viel Sonne, dass ich die Anlage abgestellt habe“, erinnert sich Hoffmann. „Ich bin jetzt 26 Jahre da. Die Sonneneinstrahlung wird immer intensiver.“ Die Folge: Das Badewasser erreiche schneller die gewünschte Temperatur, als das noch vor zwanzig Jahren der Fall gewesen sei.

Ich bin jetzt 26 Jahre da. Die Sonneneinstrahlung wird immer intensiver. Uwe Hoffmann

Wie lang die Saison noch geht, lässt Hoffmann offen. Man wolle sich hierbei nach dem Wetter richten. Schließt das Freibad, stehen für die Schwimmmeister dann die Aufräumarbeiten an, ehe im März die Auswinterung von Neuem beginnt.

Rund 1.000 Besucher kommen täglich ins Ehinger Freibad. Bis zum Ende der Sommerferien läuft die Saison mindestens noch. (Foto: Frederic Schenkel )

So läuft die Freibad–Saison bisher

Auf den Verlauf der bisherigen Freibad–Saison in Ehingen blickt Schwimmmeister Uwe Hoffmann mehr als zufrieden. Im vergangenen Jahr sei das Wetter extrem gut gewesen, aufgrund dessen hinke man den damaligen Besucherzahlen noch etwas hinterher. Dennoch konnte in der vergangenen Woche Badegast Nummer 83.750 registriert werden — und das am 87. Badetag der Saison. „Das sind fast tausend Besucher pro Tag, das ist sehr gut“, sagt Hoffmann.

Das Ehinger Freibad hat noch mindestens bis zum Ende der Schulferien geöffnet, eine Verlängerung darüber hinaus ist zudem möglich.