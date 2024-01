Die Ehinger CDU hat ihre Listen für die Kommunalwahlen im Sommer aufgestellt. Am Montagabend wählten 80 Parteimitglieder in Gasthof Rose in Berg ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Gemeinderat und zum Kreistag am 9. Juni.

Bei den vorherigen Nominierungsveranstaltungen seien es immer zwischen 120 und 150 CDU-Mitglieder gewesen, die ihre Kandidaten gewählt hätten, sagte Versammlungsleiter Herbert Brandl. „Man merkt das Wetter“, sagte er. „Das hält einige ab.“

Stephanie Ullmann führt die Liste an

Insgesamt 35 Plätze hatte die Partei für die Gemeinderatswahl zu vergeben. 36 Kandidaten waren angetreten. Die ersten vier Plätze im Bezirk Ehingen Stadt waren jedoch zuvor bereits belegt worden, die Mitglieder konnten sich noch dafür oder dagegen entscheiden. So führt Stephanie Ullmann die Liste an. Die Vorsitzende des Ortsverbands Ehingen wurde mit 73 von 80 Stimmen auf diesen Platz gewählt.

Ihr folgt auf Platz zwei die Vorsitzende der Frauen-Union der CDU Alb-Donau/Ulm Christina Sauter-Knapp nach. Für ihre Position auf dem Listenplatz stimmten 59 der Mitglieder. 77 hingegen stimmten für den 20-jährigen Ben Knab auf Listenplatz drei. Ihm folgt Alfred Kloker mit 69 Stimmen auf Platz vier.

Fraktionsvorsitzender gibt Bericht ab

Vor der Wahl hatte bereits Michael Mouratidis, Ortsvorsteher von Altbierlingen und CDU-Fraktionsvorsitzender im Ehinger Gemeinerat, seinen Bericht der nun endenden Wahlperiode 2019-2024 abgegeben. „Eine Wahlperiode mit vielen Herausforderungen neigt sich dem Ende zu“, sagte er in Richtung der Parteimitglieder. Neben der Corona-Pandemie seien das unter anderem Rezession, Fachkräftemangel und die Kriege in der Welt, deren Auswirkungen auch in Ehingen zu spüren sind - obwohl des der Stadt verhältnismäßig gut gehe.

Deshalb müsse man auch ehrlich gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern sein und ihnen offen sagen, dass die Stadtkasse in Zukunft weniger Spielraum lassen werde für Investitionen. Nichtsdestotrotz habe der Gemeinderat zusammen mit der Stadtverwaltung in den vergangenen fünf Jahren einige Projekte umsetzen oder anstoßen können - darunter Schaffung von Wohnraum, den Ausbau des Glasfasernetzes oder die Sanierung von Schulen und den Ausbau von Kindergärten.

In Richtung Kritikern gegenüber der Erweiterung des Industriegebiets Berg wurde der Fraktionsvorsitzende deutlich: „Wer meint, wir brauchen nicht mehr Gewerbeflächen sondern weniger, der sägt am Ast, auf dem wir sitzen.“ Auch Mouratidis stellte sich zur Wiederwahl in den Gemeinderat auf. Er tritt für den Wohnbezirk Pfarrei an.

Alexander Baumann steht auf Platz eins für den Kreistag

Nicht mehr zur Wahl für den Gemeinderat aufstellen werden sich Heinz Wiese, Alfred Schrode, Bergs Ortsvorsteher Philipp Lämmle und Rißtissens Ortsvorsteher Markus Stirmlinger. Auch Katrin Brotbeck räumt ihren Posten im Gemeinderat. Sie kandidiert für den kommenden Kreistag. Die CDU-Mitglieder wählten sie dort auf Listenplatz neun.

Auf Platz eins wird Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann die Kreistagsliste anführen. Als stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag übernahm er an dem Abend außerdem die Aufgabe, die Arbeit des Gremiums in den vergangenen fünf Jahren vorzustellen.

Von den 62 Sitzen gehen aktuell insgesamt 24 an die CDU, die die größte Fraktion darstellt. Insgesamt sieben der Sitze sind mit Ehingerinnen und Ehingern belegt - vier davon von der CDU, von Baumann selbst, Manuel Hagel, Peter Banderitsch und Manfred Nothacker.

Alte und neue Gesichter im Kreistag

In den vergangenen fünf Jahren habe sich die Kreisarbeit gut entwickelt, sagte Baumann gegenüber der Parteimitgliedern. Insgesamt 170 Millionen Euro seien investiert worden. Trotzdem sei die Kreisumlage relativ niedrig. Für die Zukunft sei nun geplant, unter anderem die strategische Ausrichtung des Klinikums aufgrund der Strukturreform des Bundes voranzubringen, die Sonderbucher Steige umzusetzen und die Donau-Bahn auszubauen.

Sein Ehrenamt im Kreistag vermische sich manchmal zwar etwas mit seiner hauptamtlichen Arbeit als Oberbürgermeister. „Aber das ist nicht von Nachteil für die Stadt Ehingen, dass der OB im Kreistag sitzt“, zeigte er sich überzeugt. Auch Ehingens Bürgermeiser Tobias Huber wird im Sommer für den Kreistag kandidieren. Die CDU-Mitglieder wählten ihn auf Listenplatz Nummer drei, direkt hinter den CDU-Landesvorsitzenden Manuel Hagel. Auch die bisherigen Kreistagsmitglieder, Peter Banderitsch steht auf Listenplatz fünf wieder zur Wahl, Manfred Nothacker auf Platz sechs, wollen weitermachen.

Heinz Wiese erhält die Konrad-Adenauer-Medaille

Hagel hatte an dem Abend jedoch noch eine weitere Funktion. Als Landesvorsitzender überreichte er Heinz Wiese die Konrad-Adenauer-Medaille der CDU für seinen Einsatz für die Partei. Den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wiese bezeichnete er als „harten Arbeiter für unsere Christdemokratie“ und dankte ihm für seine Arbeit. Vorerst musste es jedoch beim Händedruck bleiben. Die Medaille lag nämlich noch in Stuttgart.