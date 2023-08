16 Monate lang hat Lea Sievers in Bolivien gelebt und gearbeitet. In Sucre, der Hauptstadt des südamerikanischen Landes, war die 20–Jährige von November 2021 bis März 2023 für das Bolivianische Kinderhilfswerk, einen Stuttgarter Verein, als Freiwillige aktiv.

Mitten in Zeiten der Corona–Pandemie war das eine besondere Aufgabe, erinnert sie sich heute zurück. Dabei fiel die Wahl eher zufällig auf Bolivien.

Lea Sievers bewirbt sich mit dem Schwerpunkt Kultur

Lea Sievers kommt aus dem Ehinger Teilort Berg. Nach dem Abitur 2021 am Johann–Vanotti–Gymnasium in Ehingen möchte sie ins Ausland. Auf der Messe „Hin und Weg“ in Ulm informiert sie sich über Work and Travel und kommt eher zufällig an einem Stand vorbei, an dem zwei ehemalige Freiwillige über ihre Zeit im Ausland berichten.

Wir sind ausgestiegen, und da waren fünf Hunde mitten auf der Straße. Lea Sievers

Mit dem Schwerpunkt Kultur bewirbt sich Lea Sievers dann bei mehreren Projekten und wird für gleich vier Initiativen angenommen — durch das Ausschlussverfahren entscheidet sie sich für das in Bolivien und das Bolivianische Kinderhilfswerk.

Corona durchkreuzt die Reisepläne

Im September 2021 soll es losgehen. Für ein Jahr wird Lea Sievers dann in Sucre leben und bei einem Projekt mitarbeiten. Doch die Ausreise verzögert sich wegen der Corona–Pandemie immer weiter nach hinten. Sie nutzt die Zeit, um Spanisch zu lernen. Dann, im November, kann sie zusammen mit elf anderen Freiwilligen endlich nach Bolivien einreisen — und muss erst einmal zwei Wochen in Quarantäne.

Lea Sievers tanzt den Folklore-Tanz Saya auf einem Tanzfestival. (Foto: Privat )

So sind die Corona–Bestimmungen zu dem Zeitpunkt. Die Zeit sei jedoch gut genutzt worden, sagt die ehemalige Freiwillige. Durch die Organisation habe es ein 30–tägiges Vorbereitungsseminar gegeben. Es sei um kulturelle Gepflogenheiten, Essen und Traditionen gegangen.

In Bolivien gibt es viele wilde Hunde

An ihre Ankunft in Sucre kann sich Lea Sievers bis heute gut erinnern: Vom Flughafen seien sie mit dem Bus in die Stadt gefahren worden, sagt sie. „Wir sind ausgestiegen, und da waren fünf Hunde mitten auf der Straße.“ Die Straßenhunde seien im ersten Moment ein Schock für sie gewesen — an das Bild habe sie sich jedoch gewöhnt. In Sucre gebe es sehr viele Straßenhunde, erzählt sie.

In Sucre merkt man ganz krass den Unterschied zwischen Arm und Reich. Lea Sievers

Etwa genauso viele Tipps gebe es jedoch auch, wie man sich ihnen gegenüber verhalten soll. Denn besonders nachts würden die Hunde sehr aggressiv. Zweimal wird Lea Sievers in ihrer Zeit in Bolivien von den wilden Tieren gebissen.

Einmal ist zum Glück ein dicker Pulli und eine Jacke zwischen den Zähnen des Hundes und ihrem Unterarm. Ein anderes Mal erwischt ein Tier sie an der Wade. Lea Sievers muss ins Krankenhaus, wird dort behandelt. Sie spielt das lachend herunter: Das sei nun mal so, wenn man auf den Straßen von Sucre unterwegs sei.

Empfohlene Artikel Ehrenamtliches Engagement Humanitäres Projekt: Diese Laichinger Familie hilft vor Ort in Peru q Laichingen

Darum sind die Häuser nicht verputzt

Einen zweiten anfänglichen Schock hat sie ebenfalls schnell überwunden: „Alles sieht ein bisschen aus wie auf einer Baustelle“, sagt Lea Sievers. Die Häuser sind meistens nicht verputzt. Nur in der reichen Innenstadt seien die Häuser weiß gestrichen. Weiter draußen blicke man meist auf das kahle Mauerwerk.

Der Grund: Wenn das Haus nicht verputzt ist, dann gilt es nicht als fertig und es fallen weniger Steuern an. „In Sucre merkt man ganz krass den Unterschied zwischen Arm und Reich“, sagt Lea Sievers. Wobei Armut nicht immer bedeute, dass die Leute auch ein schlechtes Leben hätten.

Auftritt der Flötenschüler bei einer Weihnachtsfeier. (Foto: Privat )

Lea Sievers gibt Blockflötenunterricht

Ihr Projekt, in dem sie in Sucre arbeitet, befindet sich nicht im Zentrum, sondern etwas weiter außerhalb. Es trägt den Namen „Wiñay“, ein Wort auf Quechua, das „wachsen“ bedeutet. Ihre Wirkungsstätte ist für die 16 Monate ein Nachbarschaftszentrum, in dem Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule betreut werden.

Man kann in Bolivien super gut reisen. Lea Sievers

Dreimal pro Woche bietet die heute 20–Jährige mit einer anderen Freiwilligen dort Back– und Kochkurse an, gibt außerdem Blockflötenunterricht und geht mehrmals die Woche zum Jugendtreff, der abends stattfindet. Nach einigen Monaten startet sie außerdem einen Chor. Vormittags habe außerdem immer Kleinkinderbetreuung stattgefunden, erzählt sie.

Einkaufen wird immer mehr zur Routine

Für den Backkurs kauft sie selbst ein. Am Anfang geht das meist nur über Gesten und den Übersetzer auf dem Handy. Denn für die alltägliche Kommunikation reicht das Spanisch noch nicht aus. Das kommt über die Zeit. Irgendwann kennt die Frau auf dem großen Markt in Sucre die 20–Jährige bereits, verlangt immer etwas weniger für die Butter, als sie eigentlich kosten würde.

Andere Waren kaufen die Freiwilligen in sogenannten Mini Tiendas, winzigen Einkaufsläden, bei denen man durch ein Gitter einer Person im Laden seine Bestellung durchgibt. „Wir haben dann irgendwann einen Supermarkt gefunden“, sagt Lea Sievers. „Das war toll.“

Musikinstrumente sind teuer

Für den Blockflötenunterricht hatte sie bereits in Deutschland in ihrem Umfeld alte Blockflöten eingesammelt. Denn Musikinstrumente können sich in Bolivien nicht viele Menschen leisten. Deshalb gebe es auch nicht so viele hochwertige Orchester in dem Land.

Am Schluss hat man das Gefühl, man muss noch so viele Dinge machen: Ein letztes Mal dort etwas essen, ein letztes Mal zu einem bestimmten Ort gehen. Lea Sievers

So sei es auch gekommen, dass sie mit dem Orchester, in dem sie in Sucre gespielt habe, auch mal vor dem Präsidenten aufgetreten sei, sagt Lea Sievers. In ihrer Freizeit habe ie außerdem traditionelle bolivianische Tänze gelernt, sei mit den Tanzgruppen auch bei verschiedenen Festen aufgetreten. Tanzen sei in Bolivien ein wichtiger Teil der Gesellschaft, sagt sie.

Am Wochenende reist sie viel

Auch auf Reisen ist Lea Sievers in ihrer Zeit in dem südamerikanischen Land viel. Zwei Tage Urlaub hat sie im Monat und auch an den Wochenenden oft frei. Die verbringt sie oft mit anderen Freiwilligen, reist in Städte wie La Paz oder ist in Nationalparks unterwegs.

„Man kann in Bolivien super gut reisen“, sagt sie. An vielen Orten würden Nachtbusse fahren, sodass man am Morgen in einer anderen Stadt aufwachen könne und so den ganzen Tag noch vor sich habe.

Einzelne Dinge vermisste sie in Bolivien

Viel zu schnell seien die 16 Monate vorbeigegangen, sagt sie. „Am Schluss hat man das Gefühl, man muss noch so viele Dinge machen: Ein letztes Mal dort etwas essen, ein letztes Mal zu einem bestimmten Ort gehen.“ Dabei hatte die Freiwillige schon verlängert. Denn standardmäßig dauert das Programm ein Jahr, mit der Option, für ein weiteres halbes Jahr zu verlängern.

Das schönste Gefühl ist es, wenn man über die Straße läuft, Kindern aus dem Projekt begegnet und sie auf einen zulaufen und ,la profe, la profe’ rufen, was übersetzt Lehrerin heißt. Lea Sievers

Auch wenn sie einzelne Dinge aus Deutschland vermisst habe, wie zum Beispiel Brot, sei ein Gedanke nach ihrer Rückkehr sehr groß gewesen: „Ich bin zurückgekommen und habe gedacht: Oh Gott, wo gehe ich als nächstes hin?“

Studium ist der nächste Schritt

Jetzt will Lea Sievers studieren gehen. Beworben hat sie sich bereits für verschiedene Studiengänge und wartet jetzt auf die Antworten der Unis. Es sei auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, als Freiwillige nach Bolivien zu gehen, sagt Lea Sievers, die nach wie vor von ihrer Zeit dort schwärmt: „Das schönste Gefühl ist es, wenn man über die Straße läuft, Kindern aus dem Projekt begegnet und sie auf einen zulaufen und ,la profe, la profe’ rufen, was übersetzt Lehrerin heißt.“

Spenden an das Bolivianische Kinderhilfswerk

Das Bolivianische Kinderhilfswerk (kurz: BKHW) ist ein gemeinnütziger Verein aus Stuttgart. Seit mehr als 35 Jahren unterstützt der Verein verschiedene Projekte in Bolivien, darunter auch „Wiñay“. Bereits im Juli hat Lea Sievers in Berg bei einem Kuchenverkauf Geld für das BKHW gesammelt — aktuell besonders für Job Ismael. Der 12–Jährige nimmt am Projekt „Wiñay“ teil.

Von dort kennt ihn auch Lea Sievers: „Ich kenne ihn als lustigen, fleißigen und lieben Jungen“, sagt sie. „Es hat immer Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten, weil er es, wenn ich was erklärt habe, auch verstanden hat und er ist auch in den Englisch–Unterricht gegangen, der von meinen Mitfreiwilligen angeboten wurde.“ Bei ihm wurde vor wenigen Monaten Krebs festgestellt, die Familie kann sich die Therapie jedoch nicht leisten.

Deshalb ruft Lea Sievers weiterhin dazu auf, zu spenden. Möglich ist das unter anderem über die IBAN DE29 6115 0020 0010 4047 06 an das Bolivianische Kinderhilfswerk mit dem Verwendungszweck Job Ismael. (vep)