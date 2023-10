SG Altheim trotzt dem Tabellenführer

Die SG Altheim hat sich bei Tabellenführer Schwarz Weiß Donau von der besten Seite gezeigt und 0:0 gespielt. Die TSG Ehingen kam in Uttenweiler zu einem hohen Sieg und die SG Öpfingen besiegte den FC Ostrach. Der SV Oberdischingen hätte ein Remis verdient.

SV Uttenweiler ‐ TSG Ehingen 0:4 (0:0). ‐ Tore: 0:1 Dominik Pikneev (46.), 0:2 Zvonimir Vinkovic (80.), 0:3 Husan Alkhodor (84.,), 0:4 Erik Turykashev (90.). ‐ „Es war über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel. In der ersten Halbzeit hatte Ehingen wohl ein bisschen mehr vom Spiel, in der zweiten Halbzeit wir, jeder hatte zwei, drei Chancen, die TSG vielleicht die etwas besseren. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann etwas mehr vom Spiel“, so der Bericht von Uttenweiler.

„Wir haben eine Reaktion gezeigt und letztendlich verdient gewonnen“, sagte TSG-Trainer Taner Celik. Zunächst waren vier Spieler in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Sie kamen in der zweiten Halbzeit in der ersten Mannschaft zum Einsatz und haben alle vier getroffen. „Die zweite Halbzeit hat gepasst und wir haben gekämpft“, so der TSG-Trainer.

Schwarz Weiß Donau ‐ SG Altheim 0:0. ‐ Die SG Altheim hat sich beim Tabellenführer gut verkauft. Die Gäste hatten in der 3. Spielminute eine gute Chance, doch Johannes Rech konnte sie nicht verwerten. In der Folge zeigten sich die Gastgeber im Zusammenspiel überlegen. Kurz vor der Halbzeitpause hatten beide Mannschaften noch je eine gute Torchance. In der ersten Halbzeit hatte Schwarz Weiß mehr Ballbesitz. Allerdings gab es in diesem Spiel zu viele hohe und lange Bälle. Nach Wiederanspiel dasselbe Bild. Schwarz Weiß Donau hatte mehr Spielanteile, doch die Gäste hielten dagegen. Pech für Lukas Ottenbreit, der in kurzer Folge zuerst die Querlatte und kurz darauf nur den Pfosten traf. Gegen Spielende wurden die Gäste mutiger und es hätte kaum verwundert, wenn ihnen in der 82. Minute noch ein Siegtreffer gelungen wäre.

SG Öpfingen ‐ FC Ostrach 4:0 (0:0). ‐ Tore: 1:0 Andre Braig (68.), 2:0 Philipp Mall (84.), 3:0 Frederik Braun (88.), 4:0 Jonas Herde (90.). ‐ „Die Gäste haben angefangen wie die Feuerwehr“, sagte Steffen Lehmann. Der FC Ostrach traf anfangs gleich zweimal den Pfosten des Öpfinger Tores („Da haben wir Glück gehabt“, so Steffen Lehmann). Der FC Ostrach spielte in den ersten 20 Minuten sehr offensiv und hat gute Chancen liegen gelassen. Durch gute Einwechslungen nach der Pause und einige starke Torwart-Szenen von Marcel Heim drehte sich dann das Geschehen zugunsten der SG Öpfingen. Zum Schluss war der FC Ostrach dann allerdings K.O. und musste dem Anfangstempo Tribut zollen. „Das Ergebnis ist jedoch um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen“, sagte Steffen Lehmann.

SV Oberdischingen ‐ FV Bad Schussenried 1:2 (0:2). ‐ Tore: 0:1, 0:2 Jan Dehmel (10., 35.), 1:2 Julian Albrecht (60.). ‐ Durch eine abgefälschte Flanke gingen die Gäste zunächst in Führung. Jan Dehmel erhöhte nach einer starken halben Stunde. Doch in der zweiten Halbzeit war der SV Oberdischingen die bessere Mannschaft. Allerdings gelang Julian Albrecht nur noch der Anschlusstreffer.

FC Krauchenwies ‐ SGM Ertingen/Binzwangen 2:2 (2:0). ‐ Tore: 1:0 Corbin Eisel (20.), 2:0 Simon Kronenthaler (22.), 2:1 Laurin Birkhofer (60.), 2:2 Axel Frick.

SGM Altshausen/Ebenweiler ‐ Spfr Hundersingen 5:1 (0:1). ‐ Tore: 0:1 Marcel Störkle (45.), 1:1 Maximilian Feist (54.), 2:1 Niklas Koß (65.), 3:1 Jonas Gebhart (67.), 4:1 Fabian Roth (82.), 5:1 Fynn Scharfenberg (89.).

TSV Sigmaringendorf-L. ‐ SGM SC Blönried/Ebersbach. 0:2 (0:0). ‐ Tore: 0:1 Samuel Maier, 0:2 Hannes Bodenmüller.