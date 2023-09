Ehingen

SF Kirchen verlieren unglücklich

Ehingen / Lesedauer: 3 min

Die SF Kirchen (rot) haben ihr Heimspiel auf dem Semmelbühl gegen SGM Emerkingen/Ehingen-Süd verloren. (Foto: escoto )

Das SZ–Topspiel hat die SGM Kirchen/Herbertshofen knapp verloren. Der SV Rngingen bleibt nach seinem Sieg in Niederhofen weiterhin an der Tabellenspitze und die SG Griesingen bleibt in Tuchfühlung.

Veröffentlicht: 17.09.2023, 20:33 Von: Schwäbische.de