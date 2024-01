Seniorin fällt nicht auf Betrüger herein

Nicht auf einen Telefonbetrüger hereingefallen ist am Donnerstag eine Frau aus Ehingen. Gegen 7.30 Uhr rief ein angeblicher Polizist aus Ulm bei der Seniorin in Ehingen an. Der Betrüger erzählte die bekannte Lügengeschichte, dass Einbrecher unweit ihres Wohnortes geschnappt worden seien. Die Frau erkannte die Betrugsmasche jedoch sofort und beendete das Telefonat. Danach informierte sie die richtige Polizei. Nun ermittelt das Polizeirevier Ehingen. Zu einem Schaden kam es nicht.