Senioren entdecken die digitale Welt

In einem neuen Kurs für digitale Teilhabe bei der Lokalen Agenda in Ehingen nehmen derzeit 15 Seniorinnen und Senioren teil. Bereits 45 wurden erfolgreich geschult, während 22 noch gespannt darauf warten, vom Mentoren-Team unter der Leitung von Wolfgang Baumbast den Umgang mit Smartphone, Tablet oder Notebook zu erlernen, heißt es vonseiten der Stadt Ehingen.

Auf Initiative des Kreisseniorenrates werden mittlerweile in sechs Städten und Gemeinden des Alb-Donau-Kreises Internet-Schulungen für Senioren angeboten. Bürgermeister Tobias Huber ist überzeugt: „Dieses Angebot ist ein wichtiger Baustein dafür, dass ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger an der digitalen Weiterentwicklung in vielen Lebensbereichen, teilhaben können.“

Das Smartphone sei für viele ältere Menschen zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel geworden. Es ermögliche die Kommunikation per WhatsApp, das Knipsen und Teilen von Fotos, die Informationsbeschaffung im Internet, das Vereinbaren von Arztterminen und das Abholen verschriebener Medikamente per E-Rezept in der Apotheke. Auch die Nutzung von Navigations-Apps, um sich in einer fremden Umgebung zurechtzufinden, werde immer wichtiger.

Der Kurs für Anfänger in der Oberschaffnei in Ehingen findet jeden Freitag von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr statt. Die Altersspanne der Teilnehmerinnen und Teilnehmer reiche von Mitte fünfzig bis fast 90 Jahren. „Bereits nach wenigen Kursnachmittagen beherrschen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die wichtigsten Funktionen von Smartphone, Tablet und Notebook“, heißt es in der Ankündigung.

Jeden Freitag ab 15.30 Uhr werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Nachhinein weiter betreut, um individuelle Probleme zu besprechen und zu lösen. Zu diesem offenen Treff könne jeder kommen, der noch Fragen zum Thema Hard- und Software hat.

Weitere Unterstützer und Mentoren seien willkommen. Interessierte können sich bei Andrea Uncu unter [email protected] oder telefonisch unter 07391/503-4623 melden. Es bestehe auch die Möglichkeit, sich zum Senioren-Medien-Mentor ausbilden zu lassen.