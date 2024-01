Die Regale sind aufgefüllt, seit mehr als einem Monat hat sie nun geöffnet: die Dorfladenbox in Ehingen. Hier, am Kreisel in der Münsinger Straße in Sichtweite des Lidl-Discounters, kann man rund um die Uhr regionale Produkte von Kleinerzeugern erwerben.

Immer wieder kommen interessierte Menschen vorbei und gucken durch die Glasfront der Box. Und einige kaufen bereits ein - vor allem an den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen, an denen andere Läden zu hatten, war die Box beliebt. Doch wie genau funktioniert eigentlich der Einkauf in der Dorfladenbox?

Aus der Zeitung erfahren

Es ist kurz nach halb sieben unter der Woche. Als ich bei der Dorfladenbox ankomme, steht die Ehingerin Michaela Kuhn bereits davor und guckt durch die Scheibe. „Ich habe davon aus der Zeitung erfahren und finde es eine gute Sache“, sagt sie. Auch hat sie sich bereits die Dorfladenbox-App aufs Smartphone heruntergeladen. Es ist der erste Schritt auf dem Weg zum Einkauf. Denn ohne die App kommt man nicht in die Box rein und kann auch nicht einkaufen.

Das finde ich super. Michaela Kuhn

Unglücklicherweise hat Michaela Kuhn heute ihr Smartphone vergessen. Macht nichts - dann eben ein anderes Mal. Begeistert ist sie trotzdem. Denn bisher ist sie von Hof zu Hof, von Automat zu Automat gefahren, um regional einzukaufen. Durch die Dorfladenbox findet sie jetzt alles an einem Ort - auch noch abends nach Feierabend. „Das finde ich super“, sagt sie.

Der Download der App und die Registrierung sind denkbar einfach. Genauso wie der Zutritt zur Box. Man hält einfach einen QR-Code aus der App an einen Scanner neben der Tür und zieht kräftig am Türknauf. Schon kann man die Box betreten. Gleich auf der rechten Seite stehen Kühlschränke mit Wurst, Fleisch und Fertiggerichten. Auf der linken Seite der Box findet man in den Kühlschränken Fleisch, Käse und Milchprodukte.

Das Tolle an der App ist: Man kann schon zuhause gucken, welche Artikel vorrätig sind und sich einen Einkaufszettel machen. So habe ich beispielsweise gesehen, dass es noch genau eine Flasche Edel-Ross von der Brauerei Rössle gibt. Links bei den Getränken finde ich es gleich im Holzregal und stelle es mir vorne auf einen Holztisch bereit. Hier sammle ich erst einmal meinen Einkauf.

Auch Ausgefallenes

Im Kühlregal finde ich unter anderem einen Kräuter-Frischkäse im Glas, 150 Gramm, aus Münsingen für 2,60 Euro. Ich finde aber auch Ausgefallenes: Semmelknödel im Glas aus Dächingen oder einen Bio-Schlehen-Punsch aus Bremelau.

Besonders überrascht mich, dass es Knoblauch aus Ehingen im Angebot gibt - für ein 150-Gramm-Netz zahle ich 2,70 Euro. Nicht nur in der App, auch an den Schildern in den Regalen sieht man immer sofort, woher die Artikel stammen. Manchmal gibt es ein Produkt sowohl aus konventionellem wie auch aus Bio- beziehungsweise Demeter-Anbau.

433 Produkte von 31 Lieferanten gibt es aktuell laut App in der Dorfladenbox. „Das ist aus meiner Sicht für die kleine Fläche eine stolze Zahl“, sagt Holger Hoss aus Erbstetten, einer der drei Initiatoren des Ehinger Projekts. Es seien alles Kleinerzeuger, hauptsächlich kleinbäuerliche Betriebe, die die Produkte selbst liefern und regelmäßig auffüllen. Einige hätten sich von sich aus gemeldet und angeboten zu liefern, als sie von dem Vorhaben erfuhren.

Im Durchschnitt seien sie nur zwölf Kilometer von der Dorfladenbox entfernt. Allerdings ist das die Entfernung der Erzeuger, nicht unbedingt der Waren. So wächst der Kaffee, der in Biberach geröstet wird, natürlich nicht vor Ort. Aber auch die Zutaten zweier Bio-Tees aus Gomadingen, die ich einpacke, kommen teilweise von außerhalb der EU, wie unter dem Bio-Siegel auf den Packungen vermerkt ist - auch wenn beide Teemischungen keine exotischen Zutaten enthalten.

Mit dem Smartphone scannen

Es ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, ganz alleine in der Box einzukaufen, die Artikel zu suchen und dann selbst mit dem Smartphone zu scannen. Beim Scannen dauert es manchmal, bis ich den Strich- oder QR-Code auf den Produkten finde. So finde ich einmal den Strichcode auf dem Flaschenhals nicht, genauso wie einen kleinen QR-Code auf dem Boden einer Bandnudel-Packung.

Video: David Weinert Video: David Weinert

Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich bei diesem Einkauf die Box für mich alleine habe - genauso wie die Ablage vorne, auf denen ich meine Produkte sammeln kann. Zu zweit oder auf jeden Fall zu dritt oder viert auf Artikelsuche zwischen den Regalen zu gehen, stelle ich mir indes etwas eng vor. Bei meinem ersten Einkauf brauche ich natürlich etwas länger. Und nach gut zehn Minuten wird das Licht heruntergedimmt. Es ist aber noch ausreichend hell und wenn man es wieder heller braucht, kann man draußen am Eingang noch einmal den QR-Code scannen, um die Beleuchtung zu aktivieren.

Zahlung mit Karte

Sind alle Produkte gescannt, erfolgt die Zahlung ganz einfach mit Karte. Alternativ kann man auch seine Kontonummer angeben, dann werden die Rechnungsbeträge der Einkäufe monatlich eingezogen. Nachdem ich per EC-Karte gezahlt habe, erhalte ich eine Rechnungsübersicht per E-Mail. Auch in der App kann ich meinen Einkauf aufrufen.

Am nächsten Tag möchte ich eine Pfandflasche zurückbringen. Dafür muss man sie in der Dorfladenbox einfach scannen und abstellen, dann bekommt man den Pfandbetrag gutgeschrieben. Auch das klappt problemlos. Mein Fazit: Wer regional einkaufen will, für den ist die Dorfladenbox sicherlich ein heißer Tipp. Hier hat man durchaus ein reiches Angebot an Produkten: von Mehl über Pesto bis hin zu Spirituosen. Und für den, der mal nachts oder am Sonntag schnell noch Eier oder Anderes braucht, ist die Box ohnehin die richtige Anlaufstelle. Für Leute, die mit dem Auto unterwegs sind, gibt es hier Parkplätze genug.

Bis jetzt sind wir mehr als zufrieden. Initiator Holger Hess

Das selbstständige Einkaufen mit App klappt problemlos und man gewöhnt sich schnell daran. Man kann auch übrigens das WLAN vor Ort nutzen. Gibt es irgendwelche Probleme oder Fragen, findet man in der App eine Telefonnummer, über die man tagsüber eigentlich immer einen der Verantwortlichen erreicht.

Wer trotzdem noch Bedenken hat, ob er mit der App beim Einkaufen klarkommt, für den gibt es weiterhin regelmäßig Termine, an denen jemand vor Ort ist, um alles zu erklären. Die Sprechstunden werden über einen Aushang an der Dorfladenbox angekündigt.

Initiator ist zufrieden

„Bis jetzt sind wir mehr als zufrieden“, sagt Initiator Holger Hess aus Erbstetten. Der Start der Dorfladenbox in Ehingen sei sogar besser verlaufen als erwartet. „Zeitweise war viel los“, sagt Hoss. Die vorweihnachtliche Zeit sei auch günstig gewesen für die Eröffnung: „Manche Leute waren auf Geschenksuche, andere haben geschaut, was sie für Weihnachten Besonderes einkaufen können.“

Auch über die Feiertage war die Dorfladenbox geöffnet - hier sei der Andrang besonders groß gewesen, denn sonst gibt es an den Feiertagen ja kaum Einkaufsmöglichkeiten. Auch das Angebot, nachts einzukaufen, werde angenommen und es kämen Leute vorbei. Die Kunden kommen hauptsächlich aus Ehingen, aber auch aus dem Kreis Biberach und Reutlingen, erklärt Hoss.

Weil es so gut läuft, mussten die Lieferanten natürlich auch schon immer wieder nachliefern. Sie müssen die Lage selbst im Blick haben und füllen auch selbst die Regale auf. „Das läuft gut. Die Lieferanten haben das gut im Blick“, sagt Hoss. Da das Angebot nicht nur regional sondern auch saisonal sein soll, wird das Angebot je nach Jahreszeit auch wechseln. Statt Punsch- und Glühweinprodukten gibt es im Sommer dann wahrscheinlich eher Erdbeeren. Das Sortiment kann jederzeit verändert und angepasst werden, erklärt Hoss.

Zum Start gab es natürlich bei manchen Kunden auch Fragen und kleine Probleme. Doch genau deshalb wurden auch Sprechstunden angeboten - teilweise war man bis sechs Stunden vor Ort, um zu helfen und Fragen zu beantworten. So konnte man etwa Senioren bei der Registrierung helfen. Und auch weiterhin ist man erreichbar: über Telefon und E-Mail.