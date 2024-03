Mit einer Bewährungsstrafe ist der 25-Jährige davongekommen, der vor zwei Jahren einen Passanten in Ehingen nachts überfallen und ausgeraubt hat. Die Staatsanwaltschaft hatte vor dem Ulmer Landgericht eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und neun Monaten gefordert, die Kammer aber zog etliche Umstände für ein milderes Urteil heran.

Der Angeklagte hatte eingeräumt, zusammen mit einem damaligen Kumpel in der Nacht zum 7. Februar 2022 ein 35-jähriges Zufallsopfer in der Ehinger Innenstadt überfallen zu haben, um an Geld zu kommen. Zum genauen Hergang der Tat gab es vor Gericht unterschiedliche Darstellungen: Das Opfer sprach davon, am Boden liegend von beiden Männern mit den Füßen gegen den Kopf getreten worden zu sein, bis er ohnmächtig wurde. Der Mittäter bestätigte dies und sagte, sein Kumpel habe mindestens einmal auf den bereits bewusstlosen Mann eingetreten.

Mit der Waffe in die Luft geschossen

Die Fußtritte des Angeklagten waren für das Gericht nicht mehr nachweisbar, sehr wohl aber der Umstand, dass der 25-Jährige den Passanten mit der Schreckschusswaffe des Mittäters bedroht, mit der Waffe in die Luft geschossen und dem flüchtenden Opfer ein Bein gestellt und es dadurch zu Boden gebracht habe. Den späteren Diebstahl des Geldbeutels des dann wehrlosen Passanten durch den Mittäter beurteilte das Gericht als gemeinsamen Raub.

Als strafmildernd werteten der Vorsitzende Richter Michael Klausner und seine Kammer gleich mehrere Aspekte. So habe der Angeklagte - obwohl er sich nicht freiwillig gestellt hatte - zur Aufklärung der Tat beigetragen, indem er in einem gesonderten Verfahren gegen den Mittäter als Zeuge ausgesagt habe. Dieser war in dem Prozess, in dem ebenfalls Klausner den Vorsitz inne hatte, zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden, allerdings auch für weitere Gewaltdelikte. Auch zeige sich der Angeklagte zu Ausgleichszahlungen an das Opfer bereit: Auf 5000 Euro Schmerzensgeld und 1700 Euro Schadenersatz hatten sich beide Seiten während des Verfahrens geeinigt, wovon 300 Euro bereits überwiesen wurden. Mit dem Urteil kommt weiteres Schmerzensgeld hinzu.

Der Gutachter bricht eine Lanze für den Angeklagten

Besonderes Gewicht bei der Strafzumessung dürfte der Bericht des psychiatrischen Sachverständigen gehabt haben. Zwar sei die Menge an Alkohol und Amphetamin, die der Angeklagte vor der Tat eingenommen habe, heute nicht mehr nachweisbar. Zu einer gewissen Enthemmung habe der Drogenkonsum aber allemal geführt, meinte der Gutachter. Vor allem aber habe sich der 25-Jährige in Gesprächen und vor Gericht als geläuterter junger Mann gezeigt, der gewillt sei, seinen zuvor aus den Fugen geratenen Lebenswandel in Griff zu bekommen. Er habe eine Verlobte, werde bald Vater, nehme keine Drogen mehr und habe sich von seiner Clique losgesagt.

Diese habe maßgeblich dazu beigetragen, dass er auf die schiefe Bahn geraten war, hatte der 25-Jährige erzählt. In Deutschland geboren, sei er als Fünfjähriger mit seiner Familie in deren Heimat nach Italien gezogen und gut zehn Jahre später wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Dort sei er dann auf die allesamt jüngeren Männer gestoßen und habe, um dazuzugehören, mit ihnen regelmäßig Alkohol und Drogen konsumiert. Auch am Tatabend habe er sich entsprechend berauscht und euphorisiert gefühlt. Mit diesen Dingen und Menschen wolle er heute nichts mehr zu tun haben, vielmehr sei er dankbar, seine Verlobte kennengelernt zu haben und mit ihr ein Kind zu bekommen.

Eine Schlägerei verriet den Angeklagten

Der Angeklagte beteuerte in einem vor Gericht verlesenen Brief an den überfallenen Passanten seine Reue. Die Tat und was er damit dem Geschädigten, der von bis heute andauernden psychischen Folgen berichtete, angetan habe, tue ihm unendlich Leid. Allerdings dauerte diese Erkenntnis offenbar einige Zeit, denn er stellte sich nicht selbst, sondern wurde erst Monate später im Rahmen von Ermittlungen zu einer Schlägerei überführt, in die er verwickelt gewesen war und bei der er entscheidende Spuren hinterlassen hatte. Der 25-Jährige und seine Kumpels lieferten sich Ende Februar 2022 in der Nacht des Glombigen am Ehinger Bahnhof mit einer Männergruppe eine tätliche Auseinandersetzung, für die er sich nun ebenfalls auf der Anklagebank verantworten musste. Bei dem Vorfall soll er auch Geld gefordert haben, beschuldigten ihn die Mittäter. Dies konnte laut Gericht jedoch nicht zweifelsfrei belegt werden, so dass es in diesem Fall beim Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung blieb, die in geringem Maß in die nun verhängte Gesamtstrafe einfloss.

Zwei Jahre auf Bewährung wegen eines besonders schweren Raubüberfalls, unerlaubten Führens einer Waffe und gefährlicher Körperverletzung lautete das Urteil. Außerdem muss der Angeklagte weitere 2000 Euro Schmerzensgeld an den Überfallenen bezahlen und die Kosten des Verfahrens und der Nebenklage tragen. Staatsanwältin Langbein hatte drei Jahre und neun Monate gefordert, die nicht zur Bewährung hätten ausgesetzt werden können. Eine solche ist im Erwachsenenstrafrecht nur bei Freiheitsstrafen von maximal zwei Jahren möglich. Der Anwalt des Opfers, das als Nebenkläger auftrat, hatte für ein „angemessenes Urteil“ plädiert. Ob er oder die Staatsanwaltschaft in Revision gehen, steht noch nicht fest.