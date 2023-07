Schwarzer Humor und ätzende Ironie in Öl gemalt

(kö) — Alltäglich und gefällig sind sie nicht, die 30 Werke von Juliane Hundertmark, die jetzt in der Städtischen Galerie ausgestellt sind — faszinierend aber schon. Mit viel schwarzem Humor und ätzender Ironie setzte die Berliner Künstlerin ihre Figuren, teils Mensch teils Tier teils Dämon, in Szene.

„Viele Adjektive fallen einem dazu ein, spaßig und böse, lustig und gruselig und bilden meist einen Widerspruch in sich“, sagte Marco Hompes vom Kunstmuseum Heidenheim, der in die Ausstellung einführte. Durch ihn ist die Künstlerin mit Anne Linder und Volker Sonntag in Verbindung gekommen. Sonst stellt sie eher in Weltstädten wie New York, Miami und Frankfurt aus. Von gruseligen Gestalten in alltäglichen Situationen sprach Kuratorin Anne Linder. Groteske Figuren in Situationen des täglichen Lebens finden sich im bürgerlichen Ambiente wieder.

„Es sind Wesen, die uns irritieren, einige sympathisch, andere abschreckend. Zwischenwelten erleben wir hier, desperate Gefühle vereinen sich in Bildern, ob die Figuren lächeln, drohen, schreien oder singen ist eine Frage des Betrachtens. Viele sind deformiert oder überformt. Fremdartige Elemente fließen in die Figuren ein“, sagte Hompes.

Juliane Hundertmark erzählte, dass sie stark von Otto Dix inspiriert wurde. Durch die Pandemie und den Ukrainekrieg sei sie noch bissiger geworden, sagte sie. Den Titel des Bildes hat sie immer groß in das Werk eingefügt, er ist ein Teil davon. So wie „Ave–Maria“ im großen Raum im zweiten Stock.

Man weiß nicht, haben die Figuren in ihrer Hand eine Maske oder eher einen abgeschlagenen Kopf, die Kirche ist an den Rand des Bildes gerutscht. Bürgerliches Ambiente wie in ihrer Installation „das Heilige Wohnzimmer bevölkert sie mit Hybridwesen aus Menschen, Tieren, Kuscheltieren und Comicfiguren, die an einem Tisch mit Familienfotos sitzen.

Im Gemälde „Bowl“ sitzen menschenähnliche Wesen auf einer Tribüne, vor sich eine Schüssel mit Köpfen von Wesen, die Opfer des Spiels sein könnten. Die Bilder der Juliane Hundertmark vermitteln Gänsehaut, sie wird als die exzentrische Malerin in Berlin bezeichnet. Der Name scheint Programm, obwohl sie im Gespräch und in der Erscheinung so gar nicht exzentrisch wirkt. Und doch haben ihre Bilder Titel „wie der Teufel in mir“. In diesem Bild durchdringen unterschiedliche Wesen die Figur, zeigen den inneren Dämon auf, persönliche Albträume nehmen Gestalt an.

Andere Figuren bei Juliane Hundertmark lösen sich in Linien auf. Elemente des täglichen Lebens füllt sie mit schwarzem Humor und beißender Ironie mit ihren Hybridwesen. Die Ausstellung ist bis zum 17. September in der Galerie zu sehen.