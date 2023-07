Ehingen

Schüler spenden an Tafelladen

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Spendenübergabe an den Tafelladen. (Foto: DRK-Kreisverband )

„Die Not besteht das ganze Jahr über, die Spende kommt also genau richtig“, sagte Stefan Brandt, stellvertretender Geschäftsführer des DRK–Kreisverbands Ulm. Schülerinnen und Schüler der Gewerblichen Schule Ehingen überreichten jetzt 351,50 Euro an den Ehinger Tafelladen.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 09:29 Von: sz