In Ehingen kennt man sie unter dem Namen Claudia Bracevac, doch ihre Bücher laufen unter ihrem Künstlernamen Johanna Kramer. Jetzt hat sie im Ehinger Buchladen ihr zweites Werk vorgestellt, in dem sie den mühevollen Weg zu sich selbst und einem erfüllten Leben beschreibt. Über 50 Zuhörer waren gekommen - die Bücher, die Sabine Behn- Bartl bereithielt, waren im Handumdrehen vergriffen. Erst am Vortag waren die Exemplare vom Verlag geliefert worden.

Schmerzhafter Tod der Mutter

„Liebe Glaube Schreiben“ hat Johanna Kramer ihr neues Werk betitelt. Der entscheidende Punkt war für die Autorin der für sie so schmerzhafte Tod der Mutter. Ihr war vor zehn Jahren klar, so wie bisher will ich nicht weitermachen. Beruflich stark eingespannt, stand sie damals kurz vor dem Burnout und hat sich fundamentale Fragen über das Leben gestellt. „Der Job war nicht mehr das richtige, für mich stand fest, ich muss etwas anderes machen. Ich habe gekündigt, ohne zu wissen wohin die Reise geht und mir überlegt, was kann ich eigentlich“, sagte sie den Zuhörern im Buchladen.

Nach einem Schreibworkshop wusste sie, das mache ich. Das Tagebuchschreiben hat bei Johanna Kramer besonders zur Persönlichkeitsentwicklung beigetragen, sie hat sich so selbst besser kennengelernt, es hat die Sehnsucht nach mehr Kreativität geweckt.

Ihr zweites Buch „Liebe Glaube Schreiben“ hat sie in drei Teile gegliedert. Der erste Teil über die Liebe beschreibt den Verlust der geliebten krebskranken Mutter, deren Tod. „Es haben sich Gefühle in mein Herz gebrannt, Dankbarkeit, dass ich mit meiner Liebe die Mutter in den Tod begleiten konnte. Ein Stück Wärme und Geborgenheit verschwand damit aber auch aus meinem Leben, wie musste da das Loslassen erst für meine Mutter gewesen sein“, sagte die Autorin. In ihr machten sich Gedanken breit: Wie möchte ich die Tage nutzen, die ich habe, welche Geschichten möchte ich hinterlassen, wenn mein Leben endet?

Das Schreiben bestimmt den zweiten Teil des Buches. „Es kann für innere Klarheit sorgen, ist ein Akt der Hoffnung, dass unsere Worte Bedeutung haben, ist eine Brücke zwischen dem, was ist und was sein könnte. Im Schreiben legen wir unsere Seele offen“, erklärte die Autorin.

Die richtigen Fragen stellen

Zu den Schreibimpulsen sagte sie, man müsse sich die richtigen Fragen stellen, das verändere viel im Leben. Den Glauben in ihrem Buch sieht Johanna Kramer nicht unbedingt im religiösen Sinn, „eher was glaube ich über mich. Man sollte am Ende sagen können, ich habe alle Talente, die mir gegeben wurden, genutzt, es ist kein bisschen mehr übrig“.

Mit viel Applaus dankten die Zuhörer der Autorin für ihre Worte und schnell war das Buch vergriffen.