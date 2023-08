Schmackhafte Bio–Ernährung in der Kita

Ein Workshop zum Thema Bio–Lebensmittel in der Kitaverpflegung findet am Donnerstag, 21. September, von 14 Uhr bis 18 Uhr in der VHS Ehingen statt. In Zusammenarbeit mit der FiBL Projekte GmbH, dem Landratsamt Alb–Donau–Kreis und der VHS Ehingen organisiert die Bio–Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb diesen Input für pädagogische Fachkräfte. Eine Anmeldung bis 14. September ist erforderlich.

Die Veranstaltung bietet Einblicke, wie regionale Bio–Lebensmittel in der Kitaverpflegung platziert und woher diese bezogen werden können und dabei mehr Akzeptanz bei den Kindern geschaffen werden kann. Vanessa Meyer von der FiBL Projekte GmbH zeigt auf, was eine nachhaltige Verpflegung für Kinder ausmacht, welche Bedeutung Bio–Lebensmittel haben und gibt Tipps, wie das erfolgreich in einer Kita gestaltet werden kann.

Maike Honold von der Bio–Musterregion präsentiert die Vielfalt an heimischen Bio–Erzeugnissen, stellt verschiedene Bezugsmöglichkeiten vor und geht darauf ein, wie vielfältig die Mahlzeit als Chance für Einrichtungen genutzt werden kann.

Julia Hertenberger, Mitarbeiterin des Landratsamts Alb–Donau–Kreis, zeigt praxisnah auf, wie die Akzeptanz der Kinder gesteigert werden kann, zum Beispiel auf spielerische Art und Weise. Zudem gibt es Input wie einfache Bio–Snacks mit Kindern zubereitet werden können. Dabei wird auch auf die Wichtigkeit der Lebensmittelwertschätzung eingegangen und wie Lebensmittelverschwendung vermieden werden kann.