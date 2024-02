Man kennt sich, man sieht sich und läuft sich auch auf dem Basketballfeld immer wieder über den Weg - alleine in dieser Saison bereits zum dritten Mal. Insgesamt 13 Jahre an Urspring-Erfahrung vereint der Mannschaftskader in seinen Reihen - allerdings nicht beim Team Ehingen Urspring selbst, sondern in diesem besonderen Fall eben in den Reihen des kommenden Gegners Fellbach Flashers - Tipp-off in der Gäuäckersporthalle in Fellbach ist am Sonntag, 11. Februar, um 17.30 Uhr.

Zaire Thompson, Franklyn Aunitz, Lars Berger oder auch Brian Butler haben allesamt eine Urspringer Vergangenheit. Auf der anderen Seite trug Team Ehingen Urspring Head-Coach Johannes Hübner einst als Spieler das Trikot des SV Fellbach. „Da sind viele alte Bekannte dabei und es ist schön, diese immer wieder zu sehen - aber wir haben noch eine Rechnung offen“, hadert Johannes Hübner etwas mit den letzten beiden sportlichen Begegnungen. Im zurückliegenden September verpatzte seine Mannschaft die Generalprobe kurz vor dem Saisonstart gegen die Flashers und auch im ProB-Hinrundenspiel sechs Wochen später hieß der Sieger am Ende wieder Fellbach.

Ein physisch robuster Gegner

„Eine physisch robuste und starke Mannschaft“, weiß der Trainer dementsprechend natürlich auch um die Qualitäten des ambitionierten Aufsteigers aus dem Stuttgarter Raum und denkt dabei nicht zuletzt an den bundesliga-erfahrenen Andreas Kronhardt. Der 34 Jahre alte und 2,05 Meter große Center steuert mit seiner Routine in dieser Saison im Schnitt 14 Punkte und sechs Rebounds pro Spiel zu den oft wechselhaften Ergebnissen der Fellbach Flashers bei. „Da ist sicherlich eine Streuung drin“, bestätigt auch Johannes Hübner beim Blick auf den bisherigen Saisonverlauf des kommenden Gegners. Trotz einzelner herausragender Ergebnisse, wie etwa dem Überraschungssieg gegen Spitzenreiter Dragons Rhöndorf, rangiert die Mannschaft von Trainer Krystian Borisov in der Tabelle der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB nur einen Platz vor dem Team Ehingen Urspring auf Rang elf - mit einer Bilanz von acht Siegen und zehn Niederlagen, sechs Punkte vor dem „Team in green“.

Diesen Rückstand würde Head-Coach Johannes Hübner am kommenden Wochenende durch einen Auswärtserfolg gerne verringern. Rückenwind könnte dabei der wichtige Sieg im direkten Duell gegen Abstiegskonkurrent Villingen-Schwenningen am vergangenen Samstag verleihen. „Wir sind nach dem Sieg natürlich mit Schwung in die Woche gestartet - aber das war nur das erste Schlüsselspiel für uns, es folgen jetzt noch acht weitere Schlüsselspiele und wir denken nur von Spiel zu Spiel“, berichtet Head-Coach Johannes Hübner von einem gelösten Trainingsalltag unter der Woche. Dabei hätte man in Urspring sicherlich nichts dagegen, wenn der jüngste Sieg bei den Black Forest Panthers der Startschuss einer Siegesserie gewesen sein sollte - schließlich will es der Spielplan so, dass das Hübner-Team an den kommenden drei Spieltagen mit Fellbach, Ludwigsburg und Speyer auf die ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte direkt vor dem Team Ehingen Urspring platzierten Mannschaften trifft.

Jorke Aav ... für die Galerie

Es hat im Basketball Tradition, den zurückliegenden Spieltag nochmals per Video-Highlights Revue passieren zu lassen und die fünf spektakulärsten Spielszenen gesondert zu würdigen. Beim Team Ehingen Urspring rückt dabei zuletzt immer wieder ein Spieler besonders in den Fokus: Jorke Aav. Der 18-jährige Este machte vor kurzem mit einem unglaublichen Buzzer-Beater aus der eigenen Hälfte in der NBBL auf sich aufmerksam. Mit dem Ertönen der Halbzeitsirene traf der Playmaker von etwa der eigenen (!) Freiwurflinie aus in den gegnerischen Korb. Im ProB-Spiel gegen Oberhaching nutzte der abgezockte Youngster bei einem Einwurf kurzerhand den Rücken seines Gegenspielers als Bande, um so zu einem freien Korbleger zu kommen.

Auch im extrem wichtigen Abstiegskampf-Duell gegen die Black Forest Panthers am vergangenen Wochenende sicherte sich Jorke Aav wieder den ersten Platz der Video-Highlights - dieses Mal mit einem furiosen Dreier von „ganz weit draußen“. Der war nicht nur schön anzusehen, sondern auch vorentscheidend für den Spielausgang, zumal der Teamleader des NBBL-Teams anschließend gleich noch einen weiteren Dreier folgen ließ und damit den „Deckel drauf machte“. Dementsprechend begeistert zeigt sich auch Head-Coach Johannes Hübner von seinem talentierten Spieler: „Der ist schon cool - und das ist schon sehr bemerkenswert, dass einer unserer Jungs, der schon so lange in unserem Programm in Urspring ist, auch in der ProB in so einer entscheidenden Phase so auftritt - Jorke hat schon Magie an den Händen!“