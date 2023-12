In den vergangenen Tagen hat das Gerücht in Ehingen die Runde gemacht, dass Marco Passarelli sein italienisches Restaurant in den Volksbank-Höfen schließen wird. Das ist nicht der Fall.

„Ich habe das Gerücht auch mehrfach gehört. Ich weiß nicht, wie so etwas passiert“, sagt Inhaber Marco Passarelli, der das Restaurant direkt am Ehinger Marktplatz im August 2021 eröffnete.

„Ich bin wirklich zufrieden. Natürlich könnten die Zeiten immer besser sein, aber das Jahr 2023 war das erfolgreichste Jahr, seit wir in Ehingen eröffnet haben“, erklärt Passarelli, der in den vergangenen Wochen sein Angebot sogar erweitert hat. Mittagessen für Schüler, ein Lieferservice am Abend – beides sind neue Angebote.

Die Ware wird teurer. Das ist jetzt schon klar. Marco Passarelli

Mehrwertsteuer macht Sorgen

Natürlich plagen den Italiener auch Sorgen. Sorgen, die aktuell nahezu jeden Gastronomen umtreiben. „Die Erhöhung auf 19 Prozent Mehrwertsteuer in der Gastronomie treibt uns um. Es geht dabei nicht nur um die zwölf Prozent, die nun drauf kommen“, sagt Passarelli. Denn auch die Erhöhung der LKW-Maut hat bei seinen Lieferanten Spuren hinterlassen. „Die Ware wird teurer. Das ist jetzt schon klar“, erklärt der Gastronom. Hinzu kommen Dinge wie die Erhöhung des Mindestlohns, die ebenfalls ihren Niederschlag in der Gastronomie findet.

„Ich bin dennoch froh, dass ich über den Winter hinweg genügend Personal habe. Im Winter brauche ich weniger als im Sommer, wenn der Marktplatz bewirtet wird“, so Passarelli. Aktuell plant der Gastronom seine Silvester-Party mit Live-Musik, 80 Anmeldungen seien bereits eingegangen und noch Plätze buchbar.

Für das kommende Jahr laufen bereits die Planungen. Neben dem Sommerfest der Volksbankhöfe wird das Passarelli auch der VIP-Bereich beim Ehinger Marktplatz Open-Air werden, wo bekanntlich Stars wie Status Quo, die Münchner Freiheit und Ben Zucker auftreten werden.